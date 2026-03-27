27-29.03: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek piłkarze Legii zagrają w LTC sparingowy mecz z Łotyszami, ale będzie on zamknięty dla publiczności i mediów. W sobotę o 17:30 w hali Koło odbędzie się derbowy mecz koszykarzy pomiędzy Dzikami i Legią - transmisja w Polsacie Sport 2. Nasi futsaliści rozegrają wyjazdowy mecz w Lesznie. Amp futboliści na stadionie GKP Targówek rozgrywać będą turniej amp futbol ekstraklasy.

W niedzielę o 14:00 na boisku do rugby "Nowa Skra" przy ul. Wawelskiej 5, rugbiści Legii Warszawa rozegrają pierwsze spotkanie rundy rewanżowej I ligi, gdzie zmierzą się z RK.





Pięcioboiści Legii startować będą w mistrzostwach Polski (seniorów i młodzieżowców). Zawodnicy Legii startować będą na Mistrzostwach Europy do lat 19 w squasha, które rozgrywane będą w Krakowie.





Koszykarze Legii zagrają w Bydgoszczy, w trzydniowym turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski do lat 17.





Rozkład jazdy:



27.03 g. 15:30 Legia Warszawa - FC Riga [sparing, LTC 5]

27.03 g. 19:00 Legia II Warszawa - KS Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

28.03 g. 12:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków [amp futbol, ul. Kołowa 24]

28.03 g. 15:00 Olimpia Elbląg - ŁKS Łomża



28.03 g. 16:00 Legionistki Warszawa - KKP Warszawa [piłka nożna kobiet, LTC]

28.03 g. 16:15 Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz [amp futbol, ul. Kołowa 24]

28.03 g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [kosz, ul. Obozowa 60]

28.03 g. 20:00 Futsal Leszno - Legia Warszawa [futsal]

29.03 g. 14:00 RK Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Wawelska 5]

29.03 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała

29.03 g. 11:30 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, ul. Kołowa 24]





Młodzież:

27.03 g. 15:00 Reprezentacja Podhala U12 - Legia Warszawa U12

27.03 g. 16:30 Reprezentacja Podhala U11 - Legia Warszawa U11

28.03 g. 10:30 Legia U15 - AKS SMS Grot Łódź '11 [CLJ U15][LTC 7]

28.03 g. 12:00 Legia U16 - Ursus Warszawa U17 [LTC 6]

28.03 g. 12:30 Legia U8 - Śląsk Wrocław '18 [LTC 7]

28.03 g. 12:30 Legia U9 - Śląsk Wrocław '17 [LTC 7]

28.03 g. 12:30 Legia U10 - Śląsk Wrocław '16 [LTC 7]

28.03 g. 14:00 Legia U17 - Resovia Rzeszów '09 [LTC 8]

28.03 g. 18:30 RKS Ursus '11 (U15) - Legia U14 [ul. Sosnkowskiego 3]

29.03 g. 12:00 Legia U13 - UKS Varsovia '13 [LTC 7]

29.03 g. 14:00 Legia U7 - Ożarowianka Ożarów '19 (sparing) [LTC]





Ćwierćfinały MP U-17 w kosza [w Bydgoszczy]:

27.03 g. 18:30 Astoria Bydgoszcz - Profbud Legia Warszawa

28.03 g. 12:30 Akademia Gortata Gdańsk - Profbud Legia Warszawa

29.03 g. 11:00 Profbud Legia Warszawa - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań