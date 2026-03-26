Biblioteka legionisty: 100 lat. Plebiscyt Przeglądu Sportowego (343)

Na jesieni zeszłego roku, Przegląd Sportowy wydał album poświęcony najlepszym polskim sportowcom, którzy wybierani byli w plebiscycie na sportowca roku przez ostatnich 100 lat. Okazją na to wydawnictwo była setna rocznica pierwszego plebiscytu organizowanego przez największy dziennik sportowy.

Jako, że przez dziesiątki lat sportowcy Legii byli jednymi z najlepszych w Polsce, startowali regularnie na Igrzyskach Olimpijskich, przywozili medale z najważniejszych imprez sportowych w kraju i zagranicą, nie mogło zabraknąć ich w najlepszej dziesiątce wielu, wielu edycji plebiscytu na najlepszego sportowca roku. W publikacji, będącej pracą zbiorową wielu dziennikarzy redakcji PS, znajdziemy wiele informacji nt. sportowców Legii.



Autorzy przypomnieli jak doszło do pierwszych wyborów Sportowca Roku, ile głosów mieli pierwsi zwycięzcy, a także jak narodziła się tradycja balu z okazji wyboru najlepszego sportowca. Przypomniano także jak wrócono do wyborów Sportowca Roku po II Wojnie Światowej, a także o jednej edycji, która została... pominięta. Dopiero po latach postanowiono uzupełnić.



"Już za 40 godzin dowiemy się zatem kto wygrał ostatecznie: Sidło, Chromik czy Kocerka, Stamm czy Szelest, piłkarze CWKS czy siatkarze AZS AWF. (...) Tymi, którzy o wynikach dowiedzą się pierwsi, będą nasi goście obecni na Balu Mistrzów Sportu, który Przegląd Sportowy urządza właśnie z okazji zakończenia Konkursu-Plebiscytu - zapowiadał PS. (...) O godz. 23 na sali milknie gwar. Wszyscy gromadzą się dookoła estrady, za chwilę odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnionym pamiątkowych pucharów i proporczyków. Padają nazwiska laureatów, którzy uplasowali się na pierwszych miejscach: Janusza Sidły, Feliksa Stamma i piłkarzy CWKS - relacjonowano w gazecie" - czytamy relację z roku 1955.



Znajdujemy rok po roku wyniki (top10) plebiscytu do 2024r. włącznie. Następnie autorzy przygotowali klasyfikację wszech czasów, tj. biorąc pod uwagę wyniki we wszystkich plebiscytach PS. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji znalazł się Jerzy Pawłowski - szablista wszech czasów, który przez całą karierę związany był tylko z jednym klubem - Legią Warszawa, zdobywał medale Mistrzostwa Świata oraz IO, w tym złoto w szabli w 1968r. Każda z postaci ma dołączone informacje nt. najważniejszych wyników na świecie, miejsca w plebiscycie oraz notkę o karierze sportowej. Można przeczytać o wielu sportowcach związanych z Legią, m.in.: Stanisławie Walasiewiczównie, Jadwidze Jędrzejowskiej, Januszu Pyciaku-Peciaku, Idze Świątek (choć w jej przypadku autorzy nie podają żadnych klubów), Zdzisławie Krzyszkowiaku, Leszku Drogoszu, Kazimierzu Deynie, Andrzeju Wrońskim, Zbigniewie Pietrzykowskim, Edmundzie Piątkowskim, Zygmuncie Smalcerzu, Dorocie Idzi (Nowak), Marianie Zielińskim, Władysławie Skoneckim, Józefie Grudniu, Ignacym Tłoczyńskim, Kazimierzu Paździorze, Bogusławie Mamińskim, Andrzeju Badeńskim, Januszu Kierzkowskim, Wacławie Gąssowskim, Włodzimierzu Zawadzkim, Józefie Nojim, Macianie Foiku, Alfredzie Smoczyku, Marianie Woroninie, Andrzeju Malinie, Bohdanie Andrzejewskim, Janie Kowalczyku, Stanisławie Swatowskim, Andrzeju Biegalskim, Czesławie Langu, Janie Szczepańskim, Robercie Gadosze, Danucie Dmowskiej, Iwonie Kowalewskiej (Dąbrowskiej), Henryku Kukierze, Piotrze Mandrze, Januszu Olechu, Januszu Kowalskim, Edwardzie Skorku, Edwardzie Szymkowiaku, Dariuszu Dziekanowskim, Marcie Dziadurze, Józefie Kruży, Eulalii Rolińskiej (Zakrzewskiej), Stanisławie Królaku, Jacku Gutowskim, Hanryku Martynie, Wojciechu Kowalczyku, Władysławie Segdzie, Marii Piątkowskiej i Lesławie Ćmikiewiczu.



"Jego pierwszy triumf w Plebiscycie był nagrodą za życiowy sukces. Gdy 22 lipca 1976 roku, w dniu najważniejszego święta państwowego w okresie PRL, kończyły się już we wsiach i miasteczkach zabawy oraz potańcówki, dotarła z Montrealu pierwsza najradośniejsza wiadomość. Pięcioboista nowoczesny o długim nazwisku - Janusz Gerard Pyciak-Peciak zdobył pierwszy dla Polski złoty medal. Przed ostatnią konkurencją - biegiem przełajowym - miał jeszcze sporo straty do Czecha Jana Bartu i Ukraińca Pawła Ledniowa (ZSRR). - Ale wiedziałem, że wygram. Wierzyłem w to. Byłem mocny w biegu. Dużo trenowałem z Bronkiem Malinowskim, ojcem chrzestnym mego syna. Lubiłem biegać, tygodniowo przemierzałem na treningach ponad 100 kilometrów - wspominał Peciak. (...) Mistrz wyrósł z zadziornego, a nawet niesfornego chłopaka. W dzieciństwie brylował na stołecznym placu przy Wspólnej, gdzie harcowała dziatwa biegająca z łukami czy patykami imitującymi szpady. Janusz był liderem w tej grupie, a nadmiar energii lokował następnie w sporcie. Najpierw było pływanie, później piłka nożna w trampkarzach, boks, szermierka, następnie piłka wodna w zespole Legii, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski. Kolega, też waterpolista, namówił go, by spróbowali sił w pięcioboju nowoczesnym na AWF. Sprawdzian biegowy u trenera Jarosława Paszkiewicza wypadł znakomicie i mając 19 lat, Janusz zapalił się do nowej dyscypliny. Już cztery lata później pojechał na pierwsze igrzyska" - czytamy o wielkim przed laty pięcioboiście Legii.



Na koniec publikacji znajdziemy informacje nt. nagród specjalnych, tj. trenerów roku, czy drużyn roku, a także superczempionów. Świetna lektura, choż ze względu na gabaryty, raczej nie zabierzemy jej do czytania na urlopie.





Tytuł: 100 lat. Plebiscyt Przeglądu Sportowego

Autorzy: Robert Piątek, Leszek Błażyński, Antoni Bugajski, Piotr Chłystek, Marcin Dobosz, Bartosz Gębicz, Maksym Jaworski, Cezary Kolasa, Dominik Lutostański, Tomasz Moczerniuk, Ryszard Opiatowski, Przemysław Osiak, Wojciech Osiński, Katarzyna Paw, Cezary Piotrowski, Bartłomiej Płonka, Maciej Szmigielski, Rafał Tymiński, Lech Ufel, Piotr Wesołowski, Bartłomiej Wnuk, Jakub Wojczyński, Filip Zieliński, Piotr Ziemka.

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 248

Cena okładkowa: 150 zł





Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.