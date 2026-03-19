Wysoka wygrana Legii w kat. żaka młodszego

W ostatni weekend spotkanie ligowe rozegrała tylko jedna drużyna z Akademii Hokejowej Legii Warszawa. Zespół żaka młodszego pewnie pokonał na Torwarze II ekipę z Malborka 42-0.

ŻAK MŁODSZY





AH Legia 42-0 (10-0, 11-0, 21-0) Malbork

Drużyna żaka młodszego od samego początku spotkania grała z bardzo dużym zaangażowaniem, walcząc o każdy krążek. Zawodnicy starali się pamiętać o grze zespołowej, często wymieniając pomiędzy sobą krążek, co przyniosło wiele bramek, zdobytych po akcjach całej piątki. Były również bramki zdobyte po strzałach z linii niebieskiej, czy też po stracie krążka przez zawodników stojących przed bramkarzem. Tak okazałe zwycięstwo dało zawodnikom wiele radości i uśmiechu na ich twarzach.