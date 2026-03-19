Legioniści wspierali Zagłębie w Skierniewicach

Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Unią Skierniewice
Na wczorajszym, zaległym meczu II ligi w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Sosnowiec, pojawiła się liczna delegacja fanów Legii. Sosnowiczanie rozgrywali mecz na stadionie Unii Skierniewice, gdzie w klatce z Zagłębiem zasiadło 100 fanów z Łazienkowskiej. W sektorze gości wywieszona została flaga "Zagłębie Legia" z herbami obu klubów w wieńcu laurowym.

Niestety piłkarze Zagłębia choć zaczęli mecz od prowadzenia 2-0, później stracili trzy bramki i wrócili do Sosnowca bez punktów. Parę dni wcześniej - w niedzielę Zagłębie przegrało w Grudziądzu z miejscową Olimpią 1-7. Na wyjeździe do Grudziądza sosnowiczan wspierali m.in. legioniści z Chełmży i Brodnicy, a także delegacja Olimpii Elbląg (80).

Po 23. kolejkach obecnego sezonu, Zagłębie Sosnowiec zajmuje 15. miejsce (spadkowe) w rozgrywkach II ligi.


mojo jojo - 12 minut temu, *.orange.pl

Legia&Zagłębie!!! Szkoda ze słabo im idzie 😡 ale bedzie Lepiej Bracia💪🍻

