Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław



W sobotę o 17:30 w hali na Bemowie rozegrany zostanie mecz dwóch czołowych w tym sezonie drużyn Orlen Basket Ligi - Legia podejmować będzie drużyną Śląska Wrocław i postara się zrewanżować za wysoką i w pełni zasłużoną, wyjazdową przegraną z pierwszej rundy rozgrywek. Legia jest ostatnio w wysokiej dyspozycji i wierzymy, będzie w stanie przeciwstawić się wrocławianom, którzy po porażce w Szczecinie, stracili pozycję lidera.

REKLAMA

Śląsk ma obecnie bilans 15-6 i zaległy mecz z Arką, który rozegra za miesiąc. Jak na razie wrocławianie rozegrali zdecydowanie więcej meczów domowych (13) niż wyjazdowych (8), więc na koniec sezonu zasadniczego czeka ich jeszcze kilka spotkań wyjazdowych. W tym 5 kolejnych meczów wyjazdowych na koniec rozgrywek. Legia w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo dobrze, co pokazały mecze z Anwilem, czy Zastalem. Kolejnym testem formy dla podopiecznych Heiko Rannuli będą właśnie wrocławianie, którzy w ostatni weekend przegrali w Szczecinie (-9) z Kingiem, a wcześniej bardzo pewnie pokonali w derbowym meczu Górnika Wałbrzych (+25). W rozgrywkach Pucharu Polski, WKS dotarł do półfinału, w którym musiał uznać wyższość Zastalu (-7).





Sporą stratą dla Śląska była kontuzja jego czołowego gracza - rozgrywającego, Kadre Graya. Ten doznał urazu kolana 10 lutego podczas spotkania z Olimpiją Lublana w EuroCupie. Cały czas nie wiadomo jak długo potrwa przerwa w grze tego zawodnika. W ostatnich tygodniach Śląsk pożegnał podkoszowego Jared Colemana-Jonesa, który trafił na wypożyczenie do serbskiego Spartaka Subotica, a wrocławscy działacze rozwiązali kontrakt z graczem za porozumieniem stron. Wcześniej, bo w połowie listopada, z klubem pożegnał się Dejon Davis.









W trakcie rozgrywek (pod koniec listopada) pozyskano Angela Nuneza (śr. 9,2 pkt., 3,9 zb.), który już wcześniej występował w barwach wrocławskiego klubu. Obecnie jego rola jest mniejsza niż w dwóch poprzednich sezonach - w drużynie prowadzonej przez Ainarsa Bagatskisa, Nunez gra śr. 19:12 min. i zdobywa 9,2 pkt. i 3,9 zb. na mecz. Najnowszym nabytkiem klubu jest podkoszowy Reigarvius Williams, który na polskich parkietach grał już przed laty w Radomiu (2018/19) i Wrocławiu (2015/16), a obecny sezon rozgrywał w drugiej lidze włoskiej (Real Rieti i Orzinuovi Bergamo). Na razie zagrał w trzech spotkaniach i jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości (śr. 16:40 min., 3,3 pkt.). To on ma zastąpić Colemana-Jonesa. Śląsk cały czas szuka gracza, który zastąpi Kadre Graya, bowiem jego powrót na parkiet może potrwać co najmniej do końca sezonu zasadniczego. Według ostatnich informacji medialnych, Śląsk ma pozyskać Kyrella Luca, ale ten raczej nie zostanie sprowadzony i zgłoszony do rozgrywek przed sobotnim meczem z Legią. W przypadku pozyskania tego gracza, WKS miałby w swoim składzie aż ośmiu obcokrajowców. Przy możliwości gry w meczu jedynie sześcioma z nich.





Najlepszym strzelcem zespołu, pod nieobecność Graya jest podkoszowy, Stefan Djordjević (śr. 13,4 pkt., 5,1 zb.). Serbski podkoszowy w ostatnim sezonie występował w Arce. W pierwszym meczu przeciwko Legii zdobył 22 punkty i dołożył 8 zbiórek. W obecnych rozgrywkach tylko raz Djordjević zdobył więcej punktów w meczu ligowym, a było to przed trzema tygodniami, kiedy w spotkaniu z MKS-em zdobył 25 pkt., trafiając 12/13 rzutów z gry. Legioniści na pewno zrobią wszystko, by uniemożliwić Serbowi zdobywanie łatwych punktów ze strefy podkoszowej, gdzie czuje się najlepiej. Drugim strzelcem zespołu jest Noah Kirkwood - nominalnie niski skrzydłowy, który obecnie wciela się także w rolę prowadzącego grę. Zdobywa 12,9 pkt., notuje także 4,2 as. i 4,0 zb. na mecz, a jak na swoją pozycję i niezły rzut, słabo wykonuje rzuty wolne (tylko 59,5%). Pod tym względem gorsi są tylko Jakub Urbaniak oraz wspomniany już Djordjević.





Urbaniak, którym przed sezonem interesowała się również Legia, wybrał Śląsk, bo jak sam mówił - decydowała przede wszystkim liczba meczów w europejskich pucharach, które będzie mógł rozegrać. Śląsk zaś w EuroCupie rozegrał aż 18 spotkań. W nich wrocławianie osiągnęli nieco lepszy wynik niż Trefl przed rokiem, ale ten i tak nie był zbyt okazały. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilka spotkań WKS przegrał naprawdę minimalnie lub... na własne życzenie. Jakub Urbaniak spędza na placu średnio 24 min. i zdobywa 8,8 pkt. Doskonale radzi sobie w dynamicznej grze, rzuca z dystansu, a także atakuje obręcz, gdzie potrafi zdobywać punkty drugiej szansy lub zbierając piłkę na atakowanej tablicy, pomagać w ponawianiu akcji swojemu zespołowi. W strefie podkoszowej rolę zmiennika pełni Ajdin Penava (śr. 8,1 pkt., 16 min.). Dla zawodnika z Bośni i Hercegowiny to już trzeci sezon na polskich parkietach, w tym drugi w barwach Śląska. W poprzednich sezonach jego dola była co prawda większa, ale to obecnie może pochwalić się najwyższą skutecznością - zarówno z gry, jak i za 3 punkty oraz z linii rzutów wolnych.





Mający ukraiński paszport Issuf Sanon łączy grę na pozycjach 1-2 i jest bardzo ważną postacią w zespole, szczególnie pod nieobecność Graya. W ciągu 20,5 min. zdobywa 9,7 pkt. i zalicza 4 as. W ostatnich trzech spotkaniach spędzał na parkiecie nie mniej niż 26 minut. Najbardziej rozpoznawalną twarzą wrocławskiego klubu jest Jakub Nizioł (śr. 10,8 pkt., 3,7 zb.), który potrafi zdobywać punkty na różne sposoby. Kibice Legii z pewnością mają w pamięci jego występy z eLką na piersi, choć miało to miejsce przed sześciu laty. W rotacji wrocławian znajdują się także Błażej Kulikowski (śr. 17 min., 5,4 pkt.), Aleksander Wiśniewski (śr. 11,5 min., 2 pkt.), Błażej Czerniewicz (śr. 8 min., 3,2 pkt.), czy wspomniany - sprowadzony niedawno Williams (śr. 16,5 min., 3,3 pkt.).





Legia wygrała cztery ostatnie spotkania w hali na Bemowie, a biorąc pod uwagę wszystkie spotkania ligowe - z ostatnich siedmiu meczów, wygrała 6. Największy postęp w grze legionistów daje się zauważyć po przerwie na mecze reprezentacji Polski. Kluczem do wygranych jest w naszym przypadku głównie defensywa, na którą cały czas zwraca uwagę trener Rannula. Cieszyć może coraz wyższa forma m.in. Michała Kolendy i Ojarsa Silinsa, którzy po urazach są już w wysokiej dyspozycji, a estoński szkoleniowiec nie ukrywa, jak bardzo obaj gracze są potrzebni Legii do gry na wysokim poziomie. Niesamowitą wartość daje także Dominic Brewton, który w ostatnich dwóch meczach pokazał - szczególnie w grze 1x1, jakie drzemią w nim możliwości. Wierzymy, że cały nasz zespół potwierdzi swoją wysoką formę właśnie w sobotę przeciwko Śląskowi. Wygrana znacznie przybliżyłaby aktualnych mistrzów Polski do drugiego miejsca w ligowej tabeli. Andrzej Pluta w sobotę powinien zdobyć tysięczny punkt w barwach Legii - brakuje mu zaledwie jednego punktu.





Pierwszy mecz Śląska z Legią w tym sezonie, zakończył się nie po naszej myśli, a dominacja wrocławian w hali Orbita była aż nadto widoczna. W minionym sezonie legioniści wygrali ze Śląskiem na własnym parkiecie 88:79, ale bilans wszystkich ostatnich spotkań obu drużyn, jest korzystny dla ekipy z Dolnego Śląska. Z ostatnich 20 spotkań obu drużyn, aż 16 kończyło się wygranymi Śląska.





Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo i obejrzy go komplet, ok. 2 tysięcy kibiców. W tym zorganizowana grupa kibiców z Wrocławia. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2. Przed meczem, oprócz odśpiewania "Snu o Warszawie", na kibiców czeka rozpoczęta przed meczem z Zastalem "nowa świecka tradycja", tj. Cheer Angels wybijające rytm legijnej pieśni. W przerwie spotkania, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, będzie można wygrać 11 tysięcy złotych. Jak zwykle najmłodszych kibiców zapraszamy do naszego kącika, gdzie można spędzić miło czas w asyście wykwalifikowanych animatorek (pod główną tablicą wyników). A nieopodal znajduje się nasz sklep z klubowymi pamiątkami, do zakupu których oczywiście zachęcamy.





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 78,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Race Thompson 13,4, Jayvon Graves 13,1, Andrzej Pluta 11,6.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson/Shane Hunter.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66).





Ostatnie mecze obu drużyn:

14.11.2025 Śląsk Wrocław 98:84 Legia Warszawa

03.05.2025 Legia Warszawa 88:79 Śląsk Wrocław

11.01.2025 Śląsk Wrocław 85:73 Legia Warszawa

28.09.2024 Legia Warszawa 70:77 Śląsk Wrocław (Superpuchar, półfinał, Radom)

09.04.2024 Śląsk Wrocław 69:97 Legia Warszawa

10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)





WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 15-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-4

Średnia liczba punktów: 89,4 / 82,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 59,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%





Skład: Kadre Gray, Issuf Sanon, Maksymilian Leniec (rozgrywający), Błażej Kulikowski, Aleksander Wiśniewski, Błażej Czerniewicz (rzucający), Noah Kirkwood, Jakub Nizioł, Angel Nunez, Tymoteusz Sternicki, Jakub Urbaniak, Reigarvius Williams (skrzydłowi), Stefan Djordjević, Ajdin Penava (środkowi)

trener: Ainars Bagatskis, as. Jacek Winnicki, Radosław Soja





Najwięcej punktów: Kadre Gray 15,7, Stefan Djordjević 13,4, Noah Kirkwood 12,9.





Przewidywana wyjściowa piątka: Issuf Sanon, Noah Kirkwood, Jakub Nizioł, Jakub Urbaniak, Stefan Djordjević.





Wyniki: Trefl (w, 93:81), Górnik (w, 85:83), GTK (w, 86:93), Arka (d, 87:68), MKS (w, 80:99), King (d, 80:83), Legia (d, 98:84), Start (w, 91:98), Twarde Pierniki (d, 87:75), Czarni (d, 87:64), Stal (w, 93:72), Dziki (d, 109:100), Anwil (d, 86:79), Zastal (d, 90:85), Miasto Szkła (d, 89:60), Dziki (w, 81:82), Trefl (d, 96:85), GTK (d, 84:85), MKS (d, 95:90), Górnik (d, 100:75), King (w, 90:81).

PP: Dziki (w, 86:91), Zastal (w, 86:79).

EuroCup: Neptunas Kłajpeda (d, 95:85), Baxi Manresa (w, 74:62), U-BT Cluj-Napoca (d, 94:93), Hapoel Jerozolima (w, 86:69), Umana Reyer Wenecja (d, 92:104), Aris Saloniki (w, 85:78), Towers Hamburg (d, 92:81), Bahcesehir Stambuł (d, 99:91), Olimpija Lublana (w, 108:74), Neptunas Kłajpeda (w, 103:87), BAXI Manresa (d, 90:96), U-BT Cluż-Napoka (w, 94:92), Hapoel Jerozolima (d, 72:115), Umana Reyer Wenecja (w, 103:76), Aris Saloniki (d, 107:113), Towers Hamburg (w, 99:96), Bahcesehir Stambuł (w, 80:82), Olimpija Lublana (d, 81:114).





Termin meczu: sobota, 21 marca 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski