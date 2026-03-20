W sobotę mecz futsalistów z We-Metem

Pucharu Polski wyżej notowany Rekord Bielsko-Biała. W sobotę legioniści walczyć będą o ligowe punkty z We-Metem Kamienica Królewska, a wygrana mogłaby przybliżyć nasz zespół do szóstego miejsca po sezonie zasadniczym - do lokaty, z której na pewno znacznie łatwiej przejść pierwszą rundę play-off.

Ekipa z Kamienicy Królewskiej - wsi leżącej na Kaszubach (w powiecie kartuskim) ma na swoim koncie o 5 punktów więcej od Legii, więc w przypadku wygranej, różnica zostałaby zniwelowana do dwóch punktów. Oczywiście nie można zapominać, że tuż za Legią jest grupa pościgowa (FC Toruń, AZS UŚ Katowice i Red Dragons Pniewy), która walczy u udział w play-off, a różnice punktowe są minimalne.





W pierwszym meczu obu drużyn, który rozegrany został na początku listopada, We-Met zwyciężył 4-2. Wierzymy, że sobotnim mecz zakończy się wygraną Legii, najlepiej różnicą co najmniej trzech bramek. Co w przypadku równej liczby punktów na koniec sezonu, decydowałoby o wyższym miejscu w tabeli. Bilety na sobotnui mecz, który w hali OSiR Włochy rozpocznie się o 18:00, można kupować TUTAJ. Cena: 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) oraz 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą za darmo.