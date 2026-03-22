Tomczyk: Mieliśmy problemy

Łukasz Tomczyk (trener Rakowa): Dobrze weszliśmy w mecz. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Jednak z każdą minutą rosła przewaga Legii w tej pierwszej połowie.

Oczywiście legioniści przegrywali, musieli gonić wynik, bo są w sytuacji w jakiej są. Jednak spodziewaliśmy się tego, ale my bardzo dobrze broniliśmy w niskiej obronie. Owszem, mieliśmy swoje problemy z obroną pola karnego. Jednak jeśli jak już szła piłka w pole karne i były dośrodkowania, to tam byliśmy szczelni. W tej pierwszej-drugiej strefie, w pojedynkach, w wypełnieniu, w defensywie, w heroizmie. Także duże brawa dla zawodników, że dali radę przetrzymać pierwszą połowę.









Zareagowaliśmy w przerwie. Uważam, że w drugiej połowie zagraliśmy dobrze. Mieliśmy swój moment z sytuacją bramką, ale w miarę kontrolowaliśmy grę. Potrafiliśmy utrzymać się przy piłce na połowie przeciwnika, wykreować stałe fragmenty gry. Dobrze zareagowaliśmy po rzucie karnym. Jednak mimo sytuacji Brunesa niestety nie wpadło nic do sieci i musimy dążyć do tego, żeby wykorzystywać te sytuacje. Po naszej stronie bardzo intensywny czasu. Do tego mamy dużo kontuzji, zmian, chorób - Makuch i Brunes mieli problemy z żołądkiem. Musieliśmy się pozbierać po tym i gratulacje dla drużyny za taki heroizm. W tych wszystkich sytuacjach, które się dzisiaj działy.





Debiut Isaka Brusberga

Gratulacje również dla Isaka Brusberga za debiut. Choć nie był przygotowany do końca. Zareagowaliśmy na sytuację na rozgrzewce. A jednak Isak wszedł, dał dużą intensywność, choć okupił to kontuzją. Niemniej pokazał, że też rywalizuje o miejsce w składzie.





Druga połowa lepsza od pierwszej

Uważam, że graliśmy dobrą drugą połowę i zrobiliśmy wszystko, żeby ten korzystny wynik dowieźć. Jednak jedna sytuacja - rzut karny i tego się nie da wybronić. To jest suma szczęścia, piłka nożna, moment. Wszystkie inne sytuacje broniliśmy w drugiej połowie dobrze. Jeśli mieliśmy problemy, to w pierwszej. Początek drugiej połowy - utrzymywaliśmy piłkę po to właśnie, żeby nie dać się stłamsić. Tak jak były momentami w pierwszej połowie. Rozmawialiśmy o tym, żeby utrzymać piłkę na połowie przeciwnika, żeby nie bronić tylko w niskim bloku, że jak będą momenty wypchnięcia, to wypychamy. Mieliśmy opracowane te momenty, ale nie wybroniliśmy się.