Konferencja

Tomczyk: Mieliśmy problemy

| fot. Piotr Galas
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Łukasz Tomczyk (trener Rakowa): Dobrze weszliśmy w mecz. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Jednak z każdą minutą rosła przewaga Legii w tej pierwszej połowie.

Oczywiście legioniści przegrywali, musieli gonić wynik, bo są w sytuacji w jakiej są. Jednak spodziewaliśmy się tego, ale my bardzo dobrze broniliśmy w niskiej obronie. Owszem, mieliśmy swoje problemy z obroną pola karnego. Jednak jeśli jak już szła piłka w pole karne i były dośrodkowania, to tam byliśmy szczelni. W tej pierwszej-drugiej strefie, w pojedynkach, w wypełnieniu, w defensywie, w heroizmie. Także duże brawa dla zawodników, że dali radę przetrzymać pierwszą połowę. 


 


Zareagowaliśmy w przerwie. Uważam, że w drugiej połowie zagraliśmy dobrze. Mieliśmy swój moment z sytuacją bramką, ale w miarę kontrolowaliśmy grę. Potrafiliśmy utrzymać się przy piłce na połowie przeciwnika, wykreować stałe fragmenty gry. Dobrze zareagowaliśmy po rzucie karnym. Jednak mimo sytuacji Brunesa niestety nie wpadło nic do sieci i musimy dążyć do tego, żeby wykorzystywać te sytuacje. Po naszej stronie bardzo intensywny czasu. Do tego mamy dużo kontuzji, zmian, chorób - Makuch i Brunes mieli problemy z żołądkiem. Musieliśmy się pozbierać po tym i gratulacje dla drużyny za taki heroizm. W tych wszystkich sytuacjach, które się dzisiaj działy.


Debiut Isaka Brusberga

Gratulacje również dla Isaka Brusberga za debiut. Choć nie był przygotowany do końca. Zareagowaliśmy na sytuację na rozgrzewce. A jednak Isak wszedł, dał dużą intensywność, choć okupił to kontuzją. Niemniej pokazał, że też rywalizuje o miejsce w składzie. 


Druga połowa lepsza od pierwszej

Uważam, że graliśmy dobrą drugą połowę i zrobiliśmy wszystko, żeby ten korzystny wynik dowieźć. Jednak jedna sytuacja - rzut karny i tego się nie da wybronić. To jest suma szczęścia, piłka nożna, moment. Wszystkie inne sytuacje broniliśmy w drugiej połowie dobrze. Jeśli mieliśmy problemy, to w pierwszej. Początek drugiej połowy - utrzymywaliśmy piłkę po to właśnie, żeby nie dać się stłamsić. Tak jak były momentami w pierwszej połowie.  Rozmawialiśmy o tym, żeby utrzymać piłkę na połowie przeciwnika, żeby nie bronić tylko w niskim bloku, że jak będą momenty wypchnięcia, to wypychamy. Mieliśmy opracowane te momenty, ale nie wybroniliśmy się. 


tagi:
Oceń legionistów za mecz Legia - Raków


Hindrich
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6
Adamski
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.