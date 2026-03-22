Tylko remis. Legia wyszła ze strefy spadkowej

Legia Warszawa po raz kolejny niepokonana w lidze, lecz ponownie również bez trzech punktów. Niedzielne spotkanie z Rakowem Częstochowa zakończyło się podziałem punktów, który nie jest na rękę "Wojskowym", chociaż udało im się wyjść ze strefy spadkowej.

Mecz idealnie rozpoczął się dla Rakowa, który szybko wyszedł na prowadzenie. Po rzucie różnym źle we własnym polu karnym zachował się Jean-Pierre Nsame, interweniując na tyle niefortunnie, że podał wprost do Lamine Diaby-Fadigi, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki. Potem mecz był spokojny, a Legii udawało się oddalić grę od pola karnego. Wkrótce celny strzał z dystansu zanotował Wahan Biczachczjan. Futbolówka leciała jednak w sam środek i spokojnie interweniował Oliwier Zych.









Raków teoretycznie oddał nieco pola gry swoim przeciwnikom, ale gospodarze nie bardzo potrafili z tego skorzystać. W 24. minucie klub z Częstochowy przeprowadził z kolei bardzo ciekawą kontrę. Wszystko płaskim strzałem z dystansu zakończył Jonatan Braut Brunes, lecz Otto Hindrich nie dał się zaskoczyć. Był to jednak kolejny tego wieczoru sygnał ostrzegawczy.





Ten sam zawodnik niebawem kolejny raz był bliski gola. Brunes ładnie przymierzył z dystansu i na szczęście zabrakło mu nieco precyzji, aby podwyższyć prowadzenie. W samej końcówce pierwszej połowy wreszcie przebudziła się Legia. Dwukrotnie do okazji doszedł Nsame, ale jego główki nie trafiły w światło bramki. Wobec takiego obrotu spraw do przerwy na Łazienkowskiej utrzymał się wynik 1-0 dla gości, chociaż zdecydowanie bardziej sprawiedliwym byłby remis.





Niedługo po starcie drugiej połowy szansa dla Rakowa z rzutu wolnego. Marko Bulat kopnął piłkę mocno, lecz pewnie interweniował Hindrich. Przez pierwszy kwadrans nie działo się jednak zbyt wiele, co mogło martwić kibiców zgromadzonych na Łazienkowskiej. W 66. minucie dobra akcja Rakowa. Brunes przedarł się skrzydłem, poradził sobie z Rafałem Augustyniakiem i całe szczęście przytomnym wyjściem na przedpole niebezpieczeństwo zażegnał bramkarz Legii.





Gospodarze nie tracili jednak wiary i nadal szukali gola. W 70. minucie los się do nich uśmiechnął, kiedy sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką we własnej szesnastce przez Ariela Mosóra. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Jean-Pierre Nsame i pewnym uderzeniem doprowadził do remisu. Tym samym napastnik odkupił swoje winy z pierwszej połowy, kiedy walnie przyczynił się do strzelenia gola przez gości.





15 minut przed końcem regulaminowego czasu gry dobra próba z dystansu wprowadzonego Iviego Lópeza. Hiszpański pomocnik huknął ile sił w nodze i udanie do boku piłkę zbił Hindrich. Za chwilę przyjezdni byli o krok, a właściwie o kilka centymetrów, od wyjścia na prowadzenie. Po sporym zamieszaniu w polu karnym do futbolówki dopadł Brunes i jego atomowe uderzenie odbiło się szczęśliwie tylko od wewnętrznej strony słupka. Ewidentnie widać było, że stracony gol podziałał bardzo motywująco na Raków, który w drugiej połowie grał do tej pory zdecydowanie bardziej defensywnie.





Ostatnie minuty to śmiałe ataki Legii, lecz niestety nie wyniknęło z nich finalne rozstrzygnięcie. Ostatecznie na Łazienkowskiej Legia z Rakowem podzieliła się punktami, co zdecydowanie bardziej satysfakcjonuje przyjezdnych...

Ekstraklasa 2025/2026

26. kolejka

#LEGRCZ

24788 Warszawa, Polska

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego

22.03.2026

20:15 Legia Warszawa Raków Częstochowa 1-1 71' Nsame (k) (0-1)

Diaby-Fadiga 6' 89 Otto Hindrich 91 Kamil Piątkowski 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 7 Paweł Wszołek 73' 44 Damian Szymański 22 Juergen Elitim 21 Wahan Biczachczjan 86' 23 Patryk Kun 86' 18 Jean-Pierre Nsame 73' 9 Rafał Adamski 1 Kacper Tobiasz 6 Henrique Arreiol 11 Kacper Chodyna 73' 13 Arkadiusz Reca 86' 20 Jakub Żewłakow 29 Mileta Rajović 73' 53 W. Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 74 Jan Leszczyński 77 Ermal Krasniqi 82 K. Kacper Urbański 86' 99 Samuel Kováčik Oliwier Zych 48 82' Zoran Arsenić 24 Bogdan Racovitan 25 Ariel Mosór 2 Jean Carlos Silva 20 63' Karol Struski 23 Oskar Repka 6 Adriano Amorim 11 63' Lamine Diaby-Fadiga 80 Jonatan Braut Brunes 18 28' Isak Brusberg 39 Kacper Trelowski 1 Wiktor Żołneczko 29 82' Stratos Svarnas 4 28' Marko Bulat 5 63' Ivi Lopez 10 Leonardo Rocha 17 63' Paweł Dawidowicz 27 Mitja Ilenić 35 Patryk Makuch 9 Bogdan Mirčetić 44 Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Lekarz: Marcin Tusiński

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Trener: Łukasz Tomczyk

Asystent trenera: Łukasz Ocimek

Kierownik drużyny: Kamil Waskowski

Lekarz: Wojciech Kusak

Fizjoterapeuta: Leszek Simiłowski

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma (Polska)

Asystent: Bartosz Heinig (Polska)

Asystent: Piotr Podbielski (Polska)

Techniczny: Aleksander Borowiak (Polska)

VAR: Paweł Malec (Polska)

AVAR: Jakub Winkler (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 10°C

Wilgotność: 50%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 28.27 lat

Podstawowa + zmiennicy: 27.6 lat

Cała kadra meczowa: 26 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 183.1 cm

Podstawowa + zmiennicy: 183.1 cm

Cała kadra meczowa: 183.9 cm

Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:

