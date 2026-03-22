Tylko remis. Legia wyszła ze strefy spadkowej

Legia Warszawa po raz kolejny niepokonana w lidze, lecz ponownie również bez trzech punktów. Niedzielne spotkanie z Rakowem Częstochowa zakończyło się podziałem punktów, który nie jest na rękę "Wojskowym", chociaż udało im się wyjść ze strefy spadkowej.
Mecz idealnie rozpoczął się dla Rakowa, który szybko wyszedł na prowadzenie. Po rzucie różnym źle we własnym polu karnym zachował się Jean-Pierre Nsame, interweniując na tyle niefortunnie, że podał wprost do Lamine Diaby-Fadigi, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki. Potem mecz był spokojny, a Legii udawało się oddalić grę od pola karnego. Wkrótce celny strzał z dystansu zanotował Wahan Biczachczjan. Futbolówka leciała jednak w sam środek i spokojnie interweniował Oliwier Zych.
Raków teoretycznie oddał nieco pola gry swoim przeciwnikom, ale gospodarze nie bardzo potrafili z tego skorzystać. W 24. minucie klub z Częstochowy przeprowadził z kolei bardzo ciekawą kontrę. Wszystko płaskim strzałem z dystansu zakończył Jonatan Braut Brunes, lecz Otto Hindrich nie dał się zaskoczyć. Był to jednak kolejny tego wieczoru sygnał ostrzegawczy.
Ten sam zawodnik niebawem kolejny raz był bliski gola. Brunes ładnie przymierzył z dystansu i na szczęście zabrakło mu nieco precyzji, aby podwyższyć prowadzenie. W samej końcówce pierwszej połowy wreszcie przebudziła się Legia. Dwukrotnie do okazji doszedł Nsame, ale jego główki nie trafiły w światło bramki. Wobec takiego obrotu spraw do przerwy na Łazienkowskiej utrzymał się wynik 1-0 dla gości, chociaż zdecydowanie bardziej sprawiedliwym byłby remis.
Niedługo po starcie drugiej połowy szansa dla Rakowa z rzutu wolnego. Marko Bulat kopnął piłkę mocno, lecz pewnie interweniował Hindrich. Przez pierwszy kwadrans nie działo się jednak zbyt wiele, co mogło martwić kibiców zgromadzonych na Łazienkowskiej. W 66. minucie dobra akcja Rakowa. Brunes przedarł się skrzydłem, poradził sobie z Rafałem Augustyniakiem i całe szczęście przytomnym wyjściem na przedpole niebezpieczeństwo zażegnał bramkarz Legii.
Gospodarze nie tracili jednak wiary i nadal szukali gola. W 70. minucie los się do nich uśmiechnął, kiedy sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką we własnej szesnastce przez Ariela Mosóra. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Jean-Pierre Nsame i pewnym uderzeniem doprowadził do remisu. Tym samym napastnik odkupił swoje winy z pierwszej połowy, kiedy walnie przyczynił się do strzelenia gola przez gości.
15 minut przed końcem regulaminowego czasu gry dobra próba z dystansu wprowadzonego Iviego Lópeza. Hiszpański pomocnik huknął ile sił w nodze i udanie do boku piłkę zbił Hindrich. Za chwilę przyjezdni byli o krok, a właściwie o kilka centymetrów, od wyjścia na prowadzenie. Po sporym zamieszaniu w polu karnym do futbolówki dopadł Brunes i jego atomowe uderzenie odbiło się szczęśliwie tylko od wewnętrznej strony słupka. Ewidentnie widać było, że stracony gol podziałał bardzo motywująco na Raków, który w drugiej połowie grał do tej pory zdecydowanie bardziej defensywnie.
Ostatnie minuty to śmiałe ataki Legii, lecz niestety nie wyniknęło z nich finalne rozstrzygnięcie. Ostatecznie na Łazienkowskiej Legia z Rakowem podzieliła się punktami, co zdecydowanie bardziej satysfakcjonuje przyjezdnych...
26. kolejka
#LEGRCZ
24788
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
22.03.2026
20:15
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Łukasz Ocimek
Kierownik drużyny: Kamil Waskowski
Lekarz: Wojciech Kusak
Fizjoterapeuta: Leszek Simiłowski
Główny: Łukasz Kuźma (Polska)
Asystent: Bartosz Heinig (Polska)
Asystent: Piotr Podbielski (Polska)
Techniczny: Aleksander Borowiak (Polska)
VAR: Paweł Malec (Polska)
AVAR: Jakub Winkler (Polska)
Temperatura: 10°C
Wilgotność: 50%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 28.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.6 lat
Cała kadra meczowa: 26 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.1 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.1 cm
Cała kadra meczowa: 183.9 cm
Oceń legionistów za mecz Legia - Raków
Komentarze (26)
Skład papy nie ma zespołu. Kilku grajków gra antyfutbol Augustyniak Adamski Wahan Wszołek itd.
Znowu wpuścił na boisko to duńskie drewno.
Papszun obudź się!
Przecież to jest pewny spadek. Tu nie ma żadnej jakości. ŻADNEJ.
Dziwię się, że się wciąż dziwicie. Co Wy od tych niby graczy oczekujecie? Nie pamiętam tak marnego składu L a kibicuje L kilkadziesiąt lat. Jest kilku średniaków a reszta to co najwyżej druga liga. Ale strzeli taki po roku bramkę jak chodyna i zachwytom nie ma końca. Co z tego, że taki kunik gra ambitnie jak niewiele potrafi. I tak by można bez końca. Jeden drugiemu przeszkadza, holują piłkę bez końca. Żadnego pomysłu jak jest wynik w plecy. Podsumowaniem było jak jeden obrońca nabił drugiego w sytuacji kiedy nawet nie byli atakowani. I taka jest właśnie ich jakość. Może jakoś cudem się uratują ale co dalej?
W Szczecinie trzeba wygrać a łatwo nie będzie... walka będzie do końca, czegoż bracia dożyliśmy żeby emocjonować się utrzymaniem w lidze...dramat.
Kibicuję Legii od lat 80 tych...tak słabej drużyny nie pamiętam...dziadostwo na każdym poziomie...właściciel,pion sportowy,kadra,szkoleniowcy...banda ch...a...nie zasługujemy w tej chwili na utrzymanie...nie mamy żadnych argumentów...
Czy ktoś łudzi się jeszcze że Legia sie utrzyma? Przecież w 8 "łatwiejszych" meczach piłkarzyki zdobyli tylko 11 punktów… Teraz mecze z: Pogonią która jest drużyną swojego boiska, Górnikiem który ewidentnie odzyskuje formę po dziwnej "zapaści”, Zagłębie, Lech będące w niezłej formie. Jak tu być optymistą skoro na 20 meczów były tylko 2 zwycięstwa a nawet powrót Nsame niczego nie zmienił. Mam tylko nadzieję że po ewentualnym spadku kibole dotrzymają słowa
Mieć po 26 meczach ligowych już 20 meczy niezwycieskich rzeknę przewrotnie imponujący sukces nie?
Nie wykorzystać okazji i nie wygrać, z osłabionym bez kluczowego grajka (Tudora) i podmęczonym czwartkowym meczem z Fiorentiną Rakowem? Papszun patałach.
Komentarz może być tylko jeden: remis jak porażka., a Nsame bohaterem Legii i Rakowa.
Będą ciężary do samego końca, a to z prostego powodu: nie ma napastnika. Nsame jeszcze dużo zajmie, aby dojść do formy (jeśli w ogóle nie zszedł dziś z kontuzją), Adamski zero techniki, potyka się o własne nogi (na boisku trzyma go tylko wyjątkowo duża ambicja), Colaka nie ma i już nie będzie, a Rajovic jest najgorszym napastnikiem jaki kiedykolwiek założył koszulkę Legii. Aż dziw, że nie daje się więcej szans Krasniqiemu, który może bywa chaotyczny, ale jako jeden z niewielu potrafi czasem minąć i na dodatek utrzymać się przy piłce (choć i tak nie liczyłbym na niego przesadnie).
Dzidostwa ciąg dalszy w tym klubie
Trener który niesety okazuje się przereklamowany i nie wiele zmienił pomimo szumnych zapowiedzi ściągnięcia tabunu asystentów i asystentow asystujacych oraz całego okresu przygotowań zimą.
Zawodnicy bez umiejętności bez ambicji bez jaj i bez talencia poprostu dojace ten klub z kasy i nic więcej.Jedyne co to zapiszą się na lata w historii tego klubu jak nas puszcza do pierwszej ligi. A szanse na to są coraz większe.
Prezes dyrektorzy i cała reszta z gabinetów klubowych nie mających pojęcia jak wyjść z obecnej sytuacji.
Taka K...A jest ta wielka Legia w obecnym sezonie.
A w wypowiedziach po meczu przeczytamy że znowu barany czując ie dosyt byli lepsi mieli mecz pod kontrolą tylko oni mają tak pod górkę że znowu nic wpaść nie chciało.
Zygac się chce oglądając ich nie poradnosc na boisku to że wymienienie 3-4 podam jest dla nich nie osiągalne z różnego potrafią nie dokopać do pola karnego i jak człowiek przeczyta że te MIERNOTY biorą takie pieniądze za te popisy to.....
Dość finansowania dziadostwa zastanawia mnie postawa trybun chodzę na mecze od 92 roku różnie było ale stara żyleta dawno by dała wyraz temu co się obecnie dzieje. A teraz śpiewanie nie poddawaj się to żenada. Pachnie tu zdecydowanie układem z prezesem i klubem niestety Jedni drugich warci.
Pierwsza liga otwiera swoje drzwi przed nami coraz szerzej a my zdobywając po punkcie co mecz coraz głębiej tak wchodzimy.
DZIADOSTWO ¡¡!!!!!!!!!!!!!!!
wyścig żółwi na górze i na dole tabeli
Po ponad 3 miesiącach Legia Warszawa dzięki lepszemu bilansowi bramek z Arką Gdynia wychodzi ze strefy spadkowej.
Chyba się upiję ze szczęścia.
Dno !
Dwa celne strzały przy czterech wymęczonego meczem pucharowym Rakowa.
Gdyby Jagiellonia i Raków nie były zmęczone pucharami, to pozamiatałyby mecze z nami, z przysłowiowym palcem w bucie, a my bylibyśmy już jedna nogą w pierwszej lidze.
Zmontowaliśmy sobie wyjatkową ekipę wyjątkowo przepłaconych gości.
Dawno czegoś tak marnego przy Łazienkowskiej nie było.
Hehe "Tylko remis" właśnie czekam na autobus po meczu i uważam, że trzeba w kategoriach sukcesu traktować ten remis biorąc pod uwagę grę naszych "orłów" Padaczka jak co mecz u siebie , ciężko się ma to patrzy na żywo , naprawdę ciężko...
Co dały zmiany Rajowica, Chodyny i Urbańskiego....Urbański jedno zagranie z czuba przed siebie na aut bramkowy i to tyle. Ujowic biega jak garbaty koń. Pressing w jego wykonaniu to żart. Jeżeli takie wkłady mają rozstrzygać w końcówkach o wyniku meczu to ja nie widzę światła w tunelu.
Mecz nędzy i rozpaczy ,napastnicy dno ,pomocnicy jeszcze większe dno te wrzutki w pole karne i stałe fragmenty gry totalna nędza
Marne to pocieszenie, sytuacja ciągle nie jest komfortowa.
Dno i piachu nie ma żeby się odbić. Brak inicjatywy w grze. Brak chęci parcia do przodu i dominowania przeciwnika. To nie jest Legia.
Dno i tyle w temacie będziemy płakać na koniec , niech mi przyjadą i ściany pomalują bo browar wylądował z nerwów na ścianie 🤣
Jak się dzisiaj gra w piłkę? Szybko i dokładnie na dużej intensywności. Zeby tak grać potrzeba piekarzy wybieganych, z dobrą techniką użytkowa, potrafiących nie tylko szybko biegać , ale i myśleć. Kiedyś w środku pola dominowaliśmy i fajtłapy na skrzydłach musialy tylko dobiec i dobrze dośrodkować. Teraz nie mamy piłkarzy w środku, ktorzy dominują i zmuszeni jesteśmy grać na fajtlapy. Mamy skrzydłowych nienootrafiacych zrobić żadnej przewagi, bez dryblingu Indonezji gry 1 na 1. Ciężko o chleb z takiej mąki.
Hindrich najlepszy w zespole... I bardzo dobrze, tylko jak to świadczy o tym zespole...
Chyba najbardziej nędzny mecz tej rundy. Widać, że zawodnicy nie mają już siły ani zapału walczyć o cokolwiek. Z taką grą Legii należy się spadek bo na nic innego nie zasługuje. Nawet na ten jeden, żałosny punkcik w tym meczu.
Wszyscy dostali dziś ode mnie jedynki. Poza Hindrichem i Adamskim, któremu jako jedynemu z pola nie brakowało ambicji.
Te pseudo kopacze to się nadają do ch... wie czego tylko nie do grania w piłkę.
Dno. Raków po meczu pucharowym był fo ogrania. Ale ciężko wygrać mecz takimi kubami na boisku. Za późno zmiany!
k..... znowu remis a ta bramka rakowa to jak zwykle z d...y
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.