Umiarkowany optymizm przed niedzielą

Woytek
Optymizm wśród kibiców przed meczem z Radomiakiem był duży, ale zawodnicy nie spełnili oczekiwań kibiców i z Radomia wywieźli tylko remis. Sytuacja w lidze nadal jest fatalna, Legia nie potrafi wydostać się ze strefy spadkowej. W najbliższą niedzielę "Wojskowym" przyjdzie zmierzyć się z zespołem aspirującym do najwyższych miejsc w lidze. 

Podczas gdy legioniści cały tydzień przygotowywali się do ligowego starcia, w czwartek Raków po zaciętym meczu z Fiorentiną odpadł z Ligi Konferencji. Zespół ze stolicy osłabiony jest nieobecnością Marka Papszuna, który zachorował - przez cały nie prowadzi w treningów i weźmie udziału także tradycyjnej przedmeczowej konferencji.

Legia zmierzy się z Rakowem po raz 30 w historii. Dotychczasowy bilans ogólny jest korzystny la "Wojskowych" (12-10-7), ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko mecze "nowożytne", czyli od 2019 roku, lepiej wypadają się "Medaliki". Bilans to 4 wygrane Legii, 7 remisów i 7 zwycięstw Rakowa, bramki 22-25. 


W tej sytuacji nie dziwi więc nieco mniejszy optymizm wśród kibiców Legii. W naszym Ce(L)owniku zaledwie 60% typujących stawia na wygraną ekipy Marka Papszuna.


Bukmacherzy wskazują faworyta

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:
Legia – 2.23
Raków – 3.30
remis -  3.15


 Pełna oferta zakładów na mecz LEGIA - RAKÓW 


Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Rakowem w Warszawie:

25.09.2021 - Legia 2-3 Raków
01.04.2023 - Legia 3-1 Raków
08.10.2023 - Legia 1-2 Raków
15.09.2024 - Legia 0-1 Raków


Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15.  Zapraszamy na stadion!

Komentarze (5)

Borsalino - 10 minut temu, *.orange.pl

Nie wiem na jakiej podstawie aż 60% stawia na Legię ? Raków co prawda jest po wczorajszym graniu , dodatkowo pewnie bez Tudora ale patrząc na tabele i kadry osobowe , faworyt jest jeden. Intensywność , jakość , pomysł na rozegranie i kadra to są elementy których u nas nie ma, więc remis który nam nic nie daje jest szczytem możliwości tej kadry .

Wolfik - 5 minut temu, *.mm.pl

@Borsalino: Odpowiedź Kolego jest stosunkowo prosta - myślenie życzeniowe. Nie ma to co prawda za wiele wspólnego z rzeczywistością, ale wprawia w dobry nastrój.

expat - 39 minut temu, *.34.244

Biorąc pod uwagę wczorajszy mecz Rakowa chciałbym żeby Legia zagrała szybko i intensywnie. Dlatego zagrałbym na jednego napastnika - Adamski i zmiana ok. 60 min. na Dziadzię (mam nadzieję, że w kwietniu będzie w stanie zagrać w podstawie czy to sam czy z Adamskim Rajović nie podniesie się już z ławki). Do tego dał bym szansę Kovacikovi który ma pokrętło w nodze a przy okazji jest szybki. Obstawiam że za Kapustkę zagra Szymański. Więcej zmian nie przewiduję.

Szkoda że trener nie stawia na młodych, którzy jeżeli grali to nie byli gorsi od starszych kolegów.

Mieliśmy Potulskiego, który gra w podstawowym składzie w Bundeslidze, a u nas pewnie nawet by nie trenował z pierwszą drużyną. Arsenal walczący o pierwszy tytuł od ponad 20 lat wpuszcza w kluczowych momentach na boisko 16 latka. 17 letni Pietuszewski wchodzi do Porto z drzwiami i furtyną.

U nas ciągle są ochy i achy nad akademią tylko później zatrudniamy trenerów w pierwszym zespole, którzy znani są z tego że nie stawiają na młodych. Dane z transferów dobitnie pokazują, że zarobić można tylko na młodych zawodnikach, ale oni muszą być ograni zarówno w lidze jak i Europie.

W przyszłym roku nie będzie pucharów więc latem będzie wyprzedaż (tak to jest jak się zyski z pucharów, które nie są pewne, wlicza do budżetu) i odchudzenie kadry więc młodzi mogą dostać więcej szans. Jak spadniemy to będzie totalne czyszczenie magazynów. Szkoda, że młodzi są wprowadzani głównie jeżeli mamy mega problemy finansowe.

Dariusz - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Jest szansa bo są po meczu pucharowym. Ale już nasze grajki pokazały w Białymstoku, że potrafią tego nie wykorzystać.

Gh - 59 minut temu, *.orange.pl

Raków nie potrafił wygrać nawet z Avia jedynie beznadziejna na wyjazdach Pogoń w tym sezonie ograł. Teraz są zmęczeni i rozbici ,trzeba to wykorzystac

więcej filmów
