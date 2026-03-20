Umiarkowany optymizm przed niedzielą

Optymizm wśród kibiców przed meczem z Radomiakiem był duży, ale zawodnicy nie spełnili oczekiwań kibiców i z Radomia wywieźli tylko remis. Sytuacja w lidze nadal jest fatalna, Legia nie potrafi wydostać się ze strefy spadkowej. W najbliższą niedzielę "Wojskowym" przyjdzie zmierzyć się z zespołem aspirującym do najwyższych miejsc w lidze.
Podczas gdy legioniści cały tydzień przygotowywali się do ligowego starcia, w czwartek Raków po zaciętym meczu z Fiorentiną odpadł z Ligi Konferencji. Zespół ze stolicy osłabiony jest nieobecnością Marka Papszuna, który zachorował - przez cały nie prowadzi w treningów i weźmie udziału także tradycyjnej przedmeczowej konferencji.
Legia zmierzy się z Rakowem po raz 30 w historii. Dotychczasowy bilans ogólny jest korzystny la "Wojskowych" (12-10-7), ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko mecze "nowożytne", czyli od 2019 roku, lepiej wypadają się "Medaliki". Bilans to 4 wygrane Legii, 7 remisów i 7 zwycięstw Rakowa, bramki 22-25.
W tej sytuacji nie dziwi więc nieco mniejszy optymizm wśród kibiców Legii. W naszym Ce(L)owniku zaledwie 60% typujących stawia na wygraną ekipy Marka Papszuna.
Bukmacherzy wskazują faworyta
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:
Legia – 2.23
Raków – 3.30
remis - 3.15
Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Rakowem w Warszawie:
25.09.2021 - Legia 2-3 Raków
01.04.2023 - Legia 3-1 Raków
08.10.2023 - Legia 1-2 Raków
15.09.2024 - Legia 0-1 Raków
Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15. Zapraszamy na stadion!
