Oprawa z meczu z Cracovią doceniona przez Ultras World

Choreografia kibiców Legii zaprezentowana na ostatnim domowym spotkaniu, z Cracovią, znalazła się w TOP10 tamtego tygodnia według Ultras Wolrd. Prezentacja z hasłem "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi" i kibicem Legii błagającym niebiosa o poprawę tragicznej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz klub, sklasyfikowana została na miejscu trzecim.

Wyżej w tamtym tygodniu wg Ultras World znalazły się tylko prezentacje dwóch marokańskich ekip z Casablanki - Wydadu oraz ich lokalnego rywala, Raji.









Z kolei wśród opraw z ostatniego weekendu najwyżej oceniono prezentację kibiców 1.FC Kaiserslautern.










