Tomczyk: Musimy pokazać jakość mentalną

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Podczas konferencji prasowej po meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną trener Rakowa Częstochowa, Łukasz Tomczyk, został zapytany także o niedzielną rywalizację z Legią Warszawa. 

REKLAMA

- Przede wszystkim robiliśmy wszystko, żeby skupić się na meczu z Fiorentiną, żeby powalczyć, awansować, żeby dać ten awans Częstochowie i naszym kibicom. Kibice nas nieśli od rozgrzewki do końca, dawali nam kopa. Potrzebne nam wzmocnienie mentalne, jesteśmy teraz w trudnym momencie - powiedział Tomczyk. 


 


- Od teraz zaczynamy myśleć o Legii. Musimy się odpowiednio przygotować, zrobić wszystko, żeby być w optymalnej dyspozycji na mecz, co nie będzie proste. Trzeba włożyć sobie do głowy, że musimy odpowiedzieć sportową złością. W takich momentach pokazuje się jakość mentalną zawodników, sztabu, klubu. 


- Co do sytuacji z możliwym brakiem Marka Papszuna - jeśli jest chory, to jest chory. Nie dopisywałbym do tego jakiś historii. Bardzo chciałbym rywalizować z nim na ławce. Jak cały klub, mam do niego duży szacunek. 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Pawełek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Co to jest "duży szacunek"? A co jeśli byłby mały?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.