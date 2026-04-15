Młodzież: zmiany kadrowe - zima /wiosna 2026 r.

W marcu i kwietniu rozpoczynają się są rozgrywki ligowe rundy wiosennej w kategoriach młodzieżowych. W przerwie zimowej w zespołach Akademii Legii doszło do zmian kadrowych. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II i LSS. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana o zmiany "dopięte" w późniejszym terminie.



Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu. Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach mogło być tak, że dany gracz od dłuższego czasu trenował już z nowym zespołem, ale do potwierdzenia do gry doszło dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych. Z kolei w przypadku graczy zarejestrowanych w LSS, bywa że niektórzy z niezgłoszonych na nowy sezon do ligi MZPN graczy dalej pozostają w strukturach LSS, a potem są zgłaszani do ligi ponownie (zatem niektórzy z niezgłoszonych do ligi MZPN graczy mogą dalej pozostawać w strukturach LSS jak również być zgłoszonymi "do klubu" - a zatem nawet grać w meczach; w szczególności dotyczy to zawodników z kategorii orlików i żaków [2016 i młodszych]).

Z rozgrywek wycofano zimą drużynę U17 LSS, a część jej graczy (roczniki 2009/10) zasiliła zespół U18, który zresztą też przeszedł rewolucję kadrową - odeszli praktycznie wszyscy zawodnicy z rocznika 2008 (w tym ci, którzy pozostają nadal teoretycznie zgłoszeni do rozgrywek - poza Timofijem Korkaczem zgłoszonym w listopadzie 2025 r., który pozostał w drużynie U18) i 2009, a przyszła duża grupa zawodników, przede wszystkim z Turbo FA.



Legia II:

- Odchodzą (w tym gracze trenujący z I zespołem, którzy występowali wyłącznie lub głównie w rezerwach):

Tudor Butucel (Zimbru Kiszyniów)



- Przychodzą:

Jakub Trojanowski (B)



+ zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich



Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U19. Z kolei młodzi gracze z szerokiej kadry rezerw występować mogą niekiedy w zespole CLJ.

Rocznik 2007/8 [U19]:

- Odchodzą:

Michał Bobier (KTS Weszło; po przerwie w grze w rundzie jesiennej)

Antoni Wasiak-Libiszowski ?

Dominik Urbański (Lechia Gdańsk)



- Przychodzą:





- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U18:

Marcel Kłyza (Turbo FA, w latach 2016-23 Błyskawica Warszawa)

Tymofij Korkacz (PO/ŚO, zgłoszony już w ost. kolejce rundy jesiennej)

Bartosz Kozłowski (N, Turbo FA)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Fabian Radziński (AP Eskadra Warszawa)

Kamil Więch (AP EsKadra Warszawa)

Patryk Ciborowski (AP EsKadra Warszawa)

Lucjan Napieralski (AP EsKadra Warszawa)

Oskar Kurc (AP EsKadra Warszawa)

Jakub Drzyzga (RKS Ursus)



Rocznik 2009:

- Odchodzą:

- Przychodzą:





- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U18, wobec wycofania z rozgrywek zespołu U17) po raz pierwszy:

Oliwier Rybak (P, Turbo FA, wcześniej: 2016-2020 LSS, 2020-2024 Talent Warszawa)

Jeremi Szrajber (B, Turbo FA)

Stanisław Solka (ŚP, Turbo FA)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Omar Sawo (nz)

Bartosz Harazim (nz)

Oleksandr Butenko (nz)

Franciszek Koźbiał (nz)

Hubert Lomankiewicz (RKS Ursus)

Aleksander Dworski (AP EsKadra Warszawa)

Kacper Zalewski (AP EsKadra Warszawa)

Mateusz Sutkowski (Delta Warszawa)

Tymur Rahulin (Real Varsovia CF Warszawa)

Yehor Stetskov (Real Varsovia CF Warszawa)

Hryhorii Sydorenko (Real Varsovia CF Warszawa)

Rocznik 2010:

- Odchodzą:

(brak)

- Przychodzą:

Antoni Błoński (powrót z wypożyczenia do UKS Torpedo Mokotów)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni po raz pierwszy (do zespołu U18):

Ryszard Horodniczy (LP/N, Turbo FA)

Andrzej Pryzowicz (PP, Turbo FA)

Piotr Minakowski (B, LSS, zgłoszony do rozgrywek wiosną 2026)

Karol Łuczyński (ŚO, Turbo FA)

- gracze LSS z rocznika 2010 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub (przy braku adnotacji o nowym klubie) nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Ivan Shrub (Delta Warszawa, w trakcie rundy jesiennej)

Danilo Bilukha (Delta Warszawa)

Alex Kraska (Marcovia Marki)



Rocznik 2011:

- Odchodzą:





- Przychodzą:

Maciej Trzupek (PO, UKS Varsovia)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U15) po raz pierwszy:



Aleksander Nowacki (RKS Ursus, od 2018)

Mateusz Prażmowski (Escola Varsovia Ursynów)

Miłosz Maziarek (Turbo FA)

Szymon Zera (od 01/25 Turbo FA)

- gracze z drużyn LSS U15 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesień:

Łukasz Bilicki (Delta Warszawa)

Marcel Konieczny (Hutnik Warszawa)





Rocznik 2012:

- Odchodzą lub niezgłoszeni:

- Przychodzą:





- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U14) po raz pierwszy:

Krystian Dawidiak (OP, Offensywa Książenice; 2022-24 Naprzód Brwinów)

Kuba Maszewski (LSS)

Matvii Vorobets (LSS)

Sławomir Piusiński (LSS)

Jakub Rawdanowicz (LSS)

Maximos Michaelides (B, Anorthosis Famagusta)

Filip Cieślik (LSS, 2020-21 Drukarz Warszawa)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:



Wojciech Kołodziej (Delta Warszawa)

Rocznik 2013:

- Odchodzą:

Jakub Tkaczyk (koniec wypożyczenia z Młodych Wilków Radzanów; w rundzie wiosennej będzie występował w SP Beniaminek Radom)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Bartosz Kowalczyk (Narew Ostrołęka, wcześniej 2019-2024 Korona Ostrołęka)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)



- Gracze z rocznika 2013 LSS zgłoszeni (do drużyn LSS U13 występujących w lidze) po raz pierwszy:

Piotr Gembski (Wisła Jabłonna)

Rocznik 2014:

- Odchodzą:



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Ignacy Gęsiarz (LSS)

Mark Danyliuk (Hutnik Kraków)

- Odchodzą z LSS (gracze zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów) + gracze którzy nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:





- Gracze LSS z rocznika 2014 którzy przychodzą oraz zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy:

Milan Purgal (powrót z drużyny Akademii Legii)

Michał Godlewski (LSS)

Olivier Parzyński (AS Milan Sport, w latach 2021-24 UKS Offensywa Książenice)





Rocznik 2015:

- Odchodzą:

Bruno Królik (ZWAR Międzylesie)

- Przychodzą:



- Gracze LSS z rocznika 2015 zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy (choć wielu z nich już wcześniej reprezentowało LSS):

Wiktor Czucha (LSS)

Max Krzyżanowski (LSS)

Dawid Lis (LSS, zgłoszony już jesienią)

Gabriel Niewiadomski (LSS, zgłoszony już jesienią)

Jakub Madej (LSS, zgłoszony już jesienią)

Mateusz Madej (LSS, zgłoszony już jesienią)

Jakub Madej (LSS, zgłoszony już jesienią)

Eryk Sosnowski (LSS, zgłoszony już jesienią)

Bruno Majewski (AP Wilki, zgłoszony już jesienią)

Franciszek Sikorski (LSS, zgłoszony już jesienią)

Tomasz Reszko (LSS, zgłoszony już jesienią; w sezonie 2020/21 UKS Varsovia)

Rocznik 2016:

- Odchodzą:

Maksymilian Duleba (RKS Ursus)

- Przychodzą:

Dawid Matysiak (Sokół Kołbiel)

- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Rocznik 2017:

- Odchodzą:

Leon Piotuch (do drużyny LSS)

Beniamin Biernacki (nz)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Miłosz Smułka (B, FC Bobrowiec)

Dawid Tabaka (RKS Ursus)

Mateusz Wierzejski (Dąb Wieliszew; w trakcie rundy jesiennej)

- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:



Rocznik 2018:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Igor Stępień (Orły Zielonka)



- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Feliks Martyniuk (Escola Varsovia)





Rocznik 2019:

- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Szymon Boguta

Adam Ayari

Andrij Ovsiannikov



