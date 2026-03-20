Hala na Skrze: Miasto zwiększyło środki. Mirbud wygrał przetarg

Miasto stołeczne Warszawa zwiększyło środki na budowę hali na Skrze, która będzie domem koszykarskiej Legii. Dzięki temu udało się spełnić wymagania finansowe jednej z firm biorących udział w przetargu na jej budowę - Mirbud S.A. "Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę! Nowoczesny obiekt na terenach Nowej Skry wybuduje firma MIRBUD S.A., która złożyła najkorzystniejszą odertę. Następna stacja: start budowy. Już niebawem" - napisał na X prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z harmonogramem, budowa powinna rozpocząć się w drugim kwartale tego roku, a jej zakończenie planowane jest na połowę 2028 roku.



"To czy za 10 dni będzie można podpisać umowę i rozpocząć budowę zależy już tylko od trzech pozostałych oferentów, a więc od tego czy uznają zwycięstwo firmy, która złożyła najtańszą ofertę, czy będą skarżyć rozstrzygnięcie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Trzymajcie kciuki" - napisała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.



Firma Mirbud S.A. złożyła ofertę budowy hali za 237 599 099 zł. Konsorcjum firm: NSI S.A, NDI Sopot S.A. oferowało 265 mln 799 tys., Skanska S.A. - 276 mln 745 tys., a Budimex S.A. - 304 mln 716 tys.