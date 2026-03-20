Hala na Skrze: Miasto zwiększyło środki. Mirbud wygrał przetarg

Miasto stołeczne Warszawa zwiększyło środki na budowę hali na Skrze, która będzie domem koszykarskiej Legii. Dzięki temu udało się spełnić wymagania finansowe jednej z firm biorących udział w przetargu na jej budowę - Mirbud S.A. "Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę! Nowoczesny obiekt na terenach Nowej Skry wybuduje firma MIRBUD S.A., która złożyła najkorzystniejszą odertę. Następna stacja: start budowy. Już niebawem" - napisał na X prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z harmonogramem, budowa powinna rozpocząć się w drugim kwartale tego roku, a jej zakończenie planowane jest na połowę 2028 roku. 

"To czy za 10 dni będzie można podpisać umowę i rozpocząć budowę zależy już tylko od trzech pozostałych oferentów, a więc od tego czy uznają zwycięstwo firmy, która złożyła najtańszą ofertę, czy będą skarżyć rozstrzygnięcie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Trzymajcie kciuki" - napisała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.

Firma Mirbud S.A. złożyła ofertę budowy hali za 237 599 099 zł. Konsorcjum firm: NSI S.A, NDI Sopot S.A. oferowało 265 mln 799 tys., Skanska S.A. - 276 mln 745 tys., a Budimex S.A. - 304 mln 716 tys.


fot. UM Warszawa


Komentarze (6)

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 53 minuty temu, *.110.85

Mirbud? To nie brzmi dobrze. Żeby nie był jakiś Januszex.

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl

W założeniu dla koszykarzy Legii i siatkarzy Projektu ( oby Legii w przyszłości) ale pewnie jeszcze ktoś będzie chciał się wcisnąć do tej hali ( koszykówka, siatkówka czy piłka ręczna). Oby powstała szybko aby gościć też jakąś reprezentację bo Narodowej to chyba się nie doczekamy. Wyprzedane mecze na Bemowie, prawie komplety na Torwarze na pucharach i meczach siatkarskich potwierdzają potrzebę budowy takiej hali. Jeśli PLK podtrzyma decyzje o konieczności posiadania hali na min. 3 tysiące to w Warszawie będzie duży problem ze spełnieniem tego wymagania. Na dziś tylko Torwar . Alternatywnie Pruszków. Inne hale Ursynów, Legionowo na dziś za małe.

/// - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

O jej następna hala w stolicy
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Czy ta hala ma wygladac jak na wizualizacji, czy bedzie jakis nowy projekt, ktory wykona zwyciezca? Jesli ta koncepcja jest aktualna to fajna hala, wyglada jak nasz stadion, w podobnym stylu.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

brawo!!!

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Brawo Rafał Trzaskowski, nasz Prezydent!

