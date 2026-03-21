Legia pod ścianą. Trzy punkty potrzebne jak tlen

W najbliższą niedzielę Legia Warszawa zmierzy się na Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa. Obecny szkoleniowiec "Wojskowych" zna częstochowian jak mało kto. Dla Legii będzie to kolejny mecz o życie, bowiem rywale nie śpią i punktują.

Niewygodny rywal

Legia na zwycięstwo nad Rakowem czeka już blisko trzy lata. Ostatni raz stołeczny zespół zgarnął trzy punkty w rywalizacji z częstochowskim klubem 1 kwietnia 2023 roku. Kiedy spojrzymy na spotkania obydwu drużyn w ciągu ostatnich pięciu lat, to bilans dla Legii jest wyjątkowo niekorzystny. W tym okresie w sumie rozegrano 14 meczów, z czego w regulaminowym czasie tylko dwa zakończyły się po myśli warszawiaków, sześć razy był remis i tyle samo razy górą był Raków.













Widać, że "Medaliki" mają patent na "Wojskowych". W niedzielę gospodarze nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Sytuacja w tabeli z kolejki na kolejkę staje się coraz bardziej skomplikowana. Drużyny środka tabeli punktują niemal na zmianę co sprawia, że wyjątkowo trudno jest je dogonić.





Ostatnie 5 lat z Rakowem Bilans: 2-6-6 | Bramki: 14-19 06.02.2021 • Ekstraklasa LEG 2-0 RAK 17.07.2021 • Superpuchar LEG 1-1 RAK k. 3-4 25.09.2021 • Ekstraklasa LEG 2-3 RAK 19.03.2022 • Ekstraklasa RAK 1-1 LEG 06.04.2022 • Puchar Polski RAK 1-0 LEG 11.09.2022 • Ekstraklasa RAK 4-0 LEG 01.04.2023 • Ekstraklasa LEG 3-1 RAK 02.05.2023 • Puchar Polski LEG 0-0 RAK pd. i k. 6-5 15.07.2023 • Superpuchar RAK 0-0 LEG k. 5-6 08.10.2023 • Ekstraklasa LEG 1-2 RAK 13.04.2024 • Ekstraklasa RAK 1-1 LEG 15.09.2024 • Ekstraklasa LEG 0-1 RAK 16.03.2025 • Ekstraklasa RAK 3-2 LEG 20.09.2025 • Ekstraklasa RAK 1-1 LEG













Niewiele pomaga tutaj nawet fakt, że drużyna Marka Papszuna radzi sobie w lidze ostatnio całkiem nieźle. Po poprzedniej kolejce była jedynym zespołem, który w ostatnich pięciu spotkaniach nie odniósł żadnej porażki. Pomimo tego, legioniści jak utknęli na koniec roku w strefie spadkowej, tak są w niej nadal. Szansę na jej opuszczenie mieli przed tygodniem, jednak zaledwie zremisowali w Radomiu zRadomiakiem . Tamten mecz w wykonaniu "Wojskowych" nie był udany. Co prawda zdołali oni szybko odrobić jednobramkową stratę, ale znowu zabrakło kreatywności i elementu zaskoczenia w ataku.





Sentymentalne spotkanie

Niedzielny mecz będzie szczególny dla Marka Papszuna – architekta największych sukcesów Rakowa, który po przejęciu sterów w Warszawie musi mierzyć się z realiami walki o utrzymanie. W ostatnich dniach trener zmaga się z infekcją, co wyeliminowało go z przygotowań drużyny, choć klubowe komunikaty uspokajają, że jego obecność na meczu przeciwko "Medalikom" jest niezagrożona. Z drugiej strony barykady stanie Raków Częstochowa, prowadzony przez młodego i ambitnego Łukasza Tomczyka, który mimo niedawnego odpadnięcia z Ligi Konferencji po wyrównanym dwumeczu z Fiorentiną, wciąż liczy się w walce o najwyższe cele w Ekstraklasie, zajmując 5. lokatę z 37 punktami.





Tomczyk nie miał łatwego wejścia do Rakowa. W pierwszych trzech meczach tego roku ugrał w sumie zaledwie dwa punkty. Potem nadeszło upragnione przełamanie z Termalicą, zacięty lecz przegrany bój z Lechem, a także awans w Pucharze Polski po zwycięstwie nad Avią Świdnik. Kiedy wydawało się, że klub z Częstochowy powoli wychodzi na prostą, ponownie zaczęły się problemy. Przegrany dwumecz z Fiorentiną nie jest może powodem do wstydu, ale porażka z Górnikiem Zabrze, przez którą Raków dał się wyprzedzić temu klubowi w tabeli, powinna już wstrząsnąć szatnią. Najbliższy rywal Legii nadal liczy się w walce nawet o mistrzostwo kraju. Gdyby nie jego słabsze wyniki z ostatnich tygodni, to mógłby nawet piastować pozycję lidera tabeli.





Legia może spodziewać się w niedzielę trudnego pojedynku. W tym sezonie Raków jest jedną z lepiej punktujących drużyn na stadionach rywali. Na 13 rozegranych spotkań poza swoim obiektem wygrał sześć i raz zremisował, dodając do tego jednak aż sześć porażek. Lepszym punktowaniem na wyjazdach może pochwalić się jedynie Lech Poznań.





Norweska siła

Największym atutem ofensywnym gości pozostaje norweski napastnik Jonatan Braut Brunes. W tym sezonie ligowym strzelił już 12 goli, co czyni go zdecydowanym liderem klubowej klasyfikacji. W swojej karierze Brunes trzykrotnie grał przeciwko Legii i zdobył jedną bramkę. Kim byłby jednak snajper bez odpowiednich asystentów? W kategorii najlepiej dogrywających trzeba wyróżnić Michaela Ameyawa, który w Ekstraklasie ma na koncie pięć asyst. Gracz, mający za sobą grę w reprezentacji Polski, jest ważnym graczem wyjściowej jedenastki, co potwierdził w ostatniej ligowej kolejce, kiedy strzelił dla Rakowa honorowego gola w rywalizacji z Górnikiem.





Warto także zwrócić uwagę na obsadę bramki. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, obecnie na regularną grę między słupkami liczyć może Oliwier Zych, który jesienią 2025 roku wygryzł z podstawowego składu Kacpra Trelowskiego. 22-latek przez wiele meczów był pierwszym bramkarzem, jednak na ten moment gra przede wszystkim w Pucharze Polski. Zych, grający niegdyś w rezerwach Aston Villi, długo czekał na swoją szansę gry, ale kiedy już ją dostał, to w pełni ją wykorzystuje.





Raków bez kapitana

W ostatnim spotkaniu przeciwko Fiorentinie przedwcześnie z boiska musiał zejść Fran Tudor. Chorwacki pomocnik doznał kontuzji jeszcze w pierwszej połowie, a na placu gry zastąpił go znany z Legii Ariel Mosór. W tym sezonie Tudor jest kluczowym zawodnikiem, którego Tomczykowi nie będzie łatwo zastąpić w wyjściowym składzie. Co prawda pomocnik nie notuje spektakularnych liczb, bo w tym sezonie nie strzelił jeszcze gola, to jednak zawsze bierze udział w akcjach ofensywnych Rakowa.



Gdzie obejrzeć? Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15. Transmisja w Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.

Przewidywany skład





