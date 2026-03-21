Legia pod ścianą. Trzy punkty potrzebne jak tlen

W najbliższą niedzielę Legia Warszawa zmierzy się na Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa. Obecny szkoleniowiec "Wojskowych" zna częstochowian jak mało kto. Dla Legii będzie to kolejny mecz o życie, bowiem rywale nie śpią i punktują.
Niewygodny rywalLegia na zwycięstwo nad Rakowem czeka już blisko trzy lata. Ostatni raz stołeczny zespół zgarnął trzy punkty w rywalizacji z częstochowskim klubem 1 kwietnia 2023 roku. Kiedy spojrzymy na spotkania obydwu drużyn w ciągu ostatnich pięciu lat, to bilans dla Legii jest wyjątkowo niekorzystny. W tym okresie w sumie rozegrano 14 meczów, z czego w regulaminowym czasie tylko dwa zakończyły się po myśli warszawiaków, sześć razy był remis i tyle samo razy górą był Raków.
Widać, że "Medaliki" mają patent na "Wojskowych". W niedzielę gospodarze nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Sytuacja w tabeli z kolejki na kolejkę staje się coraz bardziej skomplikowana. Drużyny środka tabeli punktują niemal na zmianę co sprawia, że wyjątkowo trudno jest je dogonić.
Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15. Transmisja w Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.