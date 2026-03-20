Legia otworzyła nowy FanStore i wdrożyła sieć 5G na stadionie

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Podczas gdy sportowa część działalności Legii Warszawa szoruje po dnie Ekstraklasy, biznesowa część systematycznie się rozwija. W piątek na stadionie przy Łazienkowskiej 3 otwarty został zmodernizowany Fanstore. Legia, jako pierwszy klub w Polsce, wdrożyła pełną sieć 5G na stadionie. Ma to rozwiązać problemy z zasięgiem w trakcie meczów.

REKLAMA

Sklep został powiększony o 150m2. Odbyło się to kosztem dotychczasowej powierzchni zajmowanej przez Muzeum Legii im. Wiktora Bołby, ktróre zgodnie zapowiedziami również przechodzi przebudowę - według zapewnień klubu ma zostać unowocześnione, a część eksponatów będzie prezentowana także na trybunie zachodniej. Na to będziemy musieli poczekać do trzeciego kwartału tego roku.


 


Nowy układ sklepu został zaprojektowany z myślą o płynnej ścieżce zakupowej. Poszerzony system kas i nowy układ przestrzenny mają umożliwić lepszą ekspozycję produktów i szybszą obsługę w dni meczowe. Na głównej ścianie sklepu, widocznej od samego wejścia, widoczna jest duża grafika przedstawiająca historię Legii Warszawa.

Legia FanStore ma docelowo stać się częścią zintegrowanego kompleksu dla kibiców, połączonego z muzeum klubu i Legia SportsBar&Rest. Równolegle z modernizacją sklepu stacjonarnego, powstała nowa wersja sklepu online sklep.legia.com. 


fanstore
fot. Woytek / Legionisci.com

W dniu otwarcia przebudowanego sklepu kilkuset kibiców miało okazję spotkać się z piłkarzami. Wojciech Urbański, Otto Hindrich, Jean-Pierre Nsame, Samuel Kovacik, Jakub Żewłakow i Jan Leszczyński cierpliwie rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z fanami.


5G na Legii

Legia Warszawa jest pierwszym klubem w Polsce, który wdrożył technologię DAS (Distributed Antenna System) umożliwiającą korzystanie z sieci 5G. To samo rozwiązanie technologiczne działa również na największych stadionach w Europie, klubów taki jak Manchester City, Celta Vigo czy Atletico Madryt. System działa niezależnie od operatora i zapewnia stabilne połączenie także przy pełnych trybunach.

Infrastruktura 5G na Łazienkowskiej działa w systemie neutral host, co oznacza najlepszą jakość połączenia z siecią, bez względu na to, czy kibic korzysta z sieci Orange, Play, T-Mobile czy Plus. Nawet przy stadionie wypełnionym po brzegi, z ponad 30 tysiącami kibiców na trybunach, wdrożone rozwiązania zapewniają wysoką jakość połączenia.

W najbliższych miesiącach klub planuje wdrożenie kolejnych projektów, w tym: nowy program lojalnościowy, nową aplikację mobilną i stronę internetową.


fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore piłka
fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore koszulka zielona
fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore napis Legia herb gwiazdy
fot. Woytek / Legionisci.com


fanstore Samuel Kovacik
fot. Woytek / Legionisci.com


fanstore Wojciech Urbański
fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore Otto Hindrich
fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore Jean-Pierre Nsame
fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com

fanstore szaliki
fot. Woytek / Legionisci.com



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

ops2 - 7 minut temu, *.centertel.pl

Będziemy najnowocześniejsi …..w 1 lidze (

odpowiedz
Arek - 13 minut temu, *.tpnet.pl

A mnie to się marzy, wdrożenie lepszych wyników, mistrzostwo Polski i wypi...lenie dyrektorów od niczego. I to tak na dobry początek. Tym bardziej, że marzenia nic nie kosztują.

odpowiedz
Janusz - 28 minut temu, *.151.116

Kumaci obniżyli loty bo słabo udzielają się na dzielni po wyjazdach do Gdyni, Katowic bo ich bilety trafiły do puli. Zacznijcie się udzielać, jak niektórzy tutaj wypisują bo wyjazd do pyr coraz bliżej

odpowiedz
Czyżby? - 49 minut temu, *.centertel.pl

Te rowery bajery mają wynagrodzić kibicom spadek do 1 ligi?

odpowiedz
Dareeeekcioteczkaaaa - 58 minut temu, *.play-internet.pl

Nieźle jak na pierwszoligowca

odpowiedz
rajovic -legenda CWKS gość, który spuści Legię do I ligi - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

Jedno i drugie przyda się w I lidze...🤣brawo mioduski!

odpowiedz
Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jak na przyszła pierwsza ligę to mają rozmach niema co a transferach zimowych jakoś zapomnieli

odpowiedz
go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl

czyli jest już nawet odgórne przyzwolenie, i pozwolenie aby w trakcie meczu nie być z drużyną a telefonem. W sumie racja na fonie znajdziemy na pewno coś bardziej interesującego...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.