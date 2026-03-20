Legia otworzyła nowy FanStore i wdrożyła sieć 5G na stadionie

Podczas gdy sportowa część działalności Legii Warszawa szoruje po dnie Ekstraklasy, biznesowa część systematycznie się rozwija. W piątek na stadionie przy Łazienkowskiej 3 otwarty został zmodernizowany Fanstore. Legia, jako pierwszy klub w Polsce, wdrożyła pełną sieć 5G na stadionie. Ma to rozwiązać problemy z zasięgiem w trakcie meczów.

Sklep został powiększony o 150m2. Odbyło się to kosztem dotychczasowej powierzchni zajmowanej przez Muzeum Legii im. Wiktora Bołby, ktróre zgodnie zapowiedziami również przechodzi przebudowę - według zapewnień klubu ma zostać unowocześnione, a część eksponatów będzie prezentowana także na trybunie zachodniej. Na to będziemy musieli poczekać do trzeciego kwartału tego roku.













Nowy układ sklepu został zaprojektowany z myślą o płynnej ścieżce zakupowej. Poszerzony system kas i nowy układ przestrzenny mają umożliwić lepszą ekspozycję produktów i szybszą obsługę w dni meczowe. Na głównej ścianie sklepu, widocznej od samego wejścia, widoczna jest duża grafika przedstawiająca historię Legii Warszawa.





Legia FanStore ma docelowo stać się częścią zintegrowanego kompleksu dla kibiców, połączonego z muzeum klubu i Legia SportsBar&Rest. Równolegle z modernizacją sklepu stacjonarnego, powstała nowa wersja sklepu online sklep.legia.com.





fot. Woytek / Legionisci.com



W dniu otwarcia przebudowanego sklepu kilkuset kibiców miało okazję spotkać się z piłkarzami. Wojciech Urbański, Otto Hindrich, Jean-Pierre Nsame, Samuel Kovacik, Jakub Żewłakow i Jan Leszczyński cierpliwie rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z fanami.





5G na Legii

Legia Warszawa jest pierwszym klubem w Polsce, który wdrożył technologię DAS (Distributed Antenna System) umożliwiającą korzystanie z sieci 5G. To samo rozwiązanie technologiczne działa również na największych stadionach w Europie, klubów taki jak Manchester City, Celta Vigo czy Atletico Madryt. System działa niezależnie od operatora i zapewnia stabilne połączenie także przy pełnych trybunach.





Infrastruktura 5G na Łazienkowskiej działa w systemie neutral host, co oznacza najlepszą jakość połączenia z siecią, bez względu na to, czy kibic korzysta z sieci Orange, Play, T-Mobile czy Plus. Nawet przy stadionie wypełnionym po brzegi, z ponad 30 tysiącami kibiców na trybunach, wdrożone rozwiązania zapewniają wysoką jakość połączenia.



W najbliższych miesiącach klub planuje wdrożenie kolejnych projektów, w tym: nowy program lojalnościowy, nową aplikację mobilną i stronę internetową.

fot. Woytek / Legionisci.com



