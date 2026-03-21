Dwóch legionistów powołanych do reprezentacji U-21

Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 Jerzy Brzęczek powołał piłkarzy na mecze kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. W kadrze znalazło się dwóch piłkarzy Legii Warszawa - Kacper Urbański i Wojciech Urbański.
Kadra Polski U-21:
Bramkarze: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Oliwier Zych (Raków Częstochowa)
Obrońcy: Igor Drapiński (Piast Gliwice), Michał Gurgul (Lech Poznań), Marcel Krajewski (Widzew Łódź), Filip Luberecki (Motor Lublin), Miłosz Matysik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05, Niemcy)
Pomocnicy: Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok), Kacper Duda (Wisła Kraków), Jan Faberski (PEC Zwolle, Holandia), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Kacper Urbański (Legia Warszawa), Wojciech Urbański (Legia Warszawa)
Napastnicy: Daniel Mikołajewski (Parma Calcio 1913, Włochy), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
Mecz Polski z Armenią odbędzie się 27 marca o godz. 18:00 w Radomiu, a z Czarnogórą 31 marca o godz. 14:00 w Tuzi.