Ce(L)ownik: 1-0 dla Legii

Przed meczem Legia Warszawa - Raków Częstochowa, który odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 668 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 63% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 12% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 25% typuje zwycięstwo Rakowa.

Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-0 (24,1% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

2-1 - 16,2%

2-0 - 10,6%

0-2 - 8,1%

1-1 - 7,0%





Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,33 a Raków Częstochowa 0,78.





Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

