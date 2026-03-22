Silins: Jesteśmy rozczarowani

- Oczywiście, że jesteśmy rozczarowani – szczególnie że to nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, kiedy przegrywamy wyrównane końcówki. To jest bardzo frustrujące i musimy coś zmienić w decydujących momentach meczu. Trzeba się temu poważnie przyjrzeć - powiedział po meczu Ojars Silins.

- Mecz ze Śląskiem był na naprawdę dobrym poziomie, bardzo fizyczny – dokładnie taki, jaki oni lubią grać. To jedna z czołowych drużyn w lidze, a występy w EuroCup dały im sporo doświadczenia, co było widać na boisku. To było dla nas trudne spotkanie. W końcówce niestety zabrakło skuteczności, pojawiło się też kilka strat.



- Kiedy grają ze sobą dwa dobre zespoły, to zawsze jest walka i dlatego takie mecze są bardzo wyrównane. Na pewno mamy jeszcze rzeczy do poprawy, żeby w naszej grze było więcej stabilności. Usiądziemy razem ze sztabem, przeanalizujemy to. Mamy bardzo dobrych trenerów i wspólnie znajdziemy rozwiązanie.