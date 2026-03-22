I liga: Trójka Staszkówka/Jelna 1-3 Legionistki

W spotkaniu 14. kolejki I ligi kobiet, Legionistki Warszawa wygrały wyjazdowe spotkanie z Trójką Staszkówka/Jelna 3-1. Tym samym legionistki utrzymały bezpieczne prowadzenie w tabeli i są na najlepszej drodze do awansu do ekstraligi. Bramki dla Legii zdobyły Grosicka, Nestorowicz i Przybylska.

Za tydzień Legionistki zagrają w LTC z KKP Warszawa, w sobotę o godzinie 16:00.





Trójka Staszkówka/Jelna 1-3 (0-2) Legionistki Warszawa

0-1 31 min. Grosicka

0-2 42 min. Nestorowicz

1-2 42 min. Klimek - karny

1-3 83 min. Przybylska





Legionistki: Urbańczyk - Grosicka, Kurzelowska, Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.

