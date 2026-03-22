Piłka nożna kobiet

I liga: Trójka Staszkówka/Jelna 1-3 Legionistki

fot. Legia Ladies
Bodziach
W spotkaniu 14. kolejki I ligi kobiet, Legionistki Warszawa wygrały wyjazdowe spotkanie z Trójką Staszkówka/Jelna 3-1. Tym samym legionistki utrzymały bezpieczne prowadzenie w tabeli i są na najlepszej drodze do awansu do ekstraligi. Bramki dla Legii zdobyły Grosicka, Nestorowicz i Przybylska.

Za tydzień Legionistki zagrają w LTC z KKP Warszawa, w sobotę o godzinie 16:00.


Trójka Staszkówka/Jelna 1-3 (0-2) Legionistki Warszawa
0-1 31 min. Grosicka
0-2 42 min. Nestorowicz
1-2 42 min. Klimek - karny
1-3 83 min. Przybylska


Legionistki: Urbańczyk - Grosicka, Kurzelowska, Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.