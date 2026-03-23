Bez legionistów w najlepszej jedenastce 26. kolejki

W ramach 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa na własnym stadionie zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Po tej kolejce żaden z zawodników Legii nie został wybrany do najlepszej jedenastki.

Wyróżnienia nie otrzymał także żaden z zawodników zespołu z Częstochowy.





Jedenastka 26. kolejki:

Alex Paulsen (Lechia) - Marek Bartos (Motor), Oskar Wójcik (Cracovia), Dion Gallapeni (Wisła) - Dawid Błanik (Korona), Leo Bengtsson (Lech), Ali Gholizadeh (Lech), Jorge Felix (Piast), Aleksandar Ćirković (Lechia) - Mbaye Ndiaye (Motor), Deni Jurić (Wisła)







