Bilety na mecz z Górnikiem Wałbrzych

W niedzielę, 12 kwietnia o 15:00 koszykarze Legii podejmować będą na własnym parkiecie zespół Górnika Wałbrzych. Już dziś możecie zapewnić sobie miejsce na trybunach na tym spotkaniu. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów.

Zapraszamy na Bemowo, gdzie liczymy na wsparcie naszym kibiców. Oprócz sportowych emocji na parkiecie, publiczność zebrana w hali przy Obrońców Tobruku będzie świadkiem występów Cheer Angels. Najmłodsi kibice będą mogli skorzystać bezpłatnie z kącika dziecięcego, zaś w przerwie meczu będziemy mieli dla Was kolejną odsłonę Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której wysoką nagrodę (aż 12 tysięcy złotych) zgarnie kibic, który trafi jedną z trzech prób z połowy boiska.





Kup bilet już dziś i wspierają koszykarską Legię broniącą tytułu mistrza Polski.





Cennik biletów na mecz z Górnikiem:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł





Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.





