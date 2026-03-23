W piątek sparing z Łotyszami

W przerwie na mecze reprezentacji piłkarze Legii Warszawa rozegrają spotkanie kontrolne z mistrzem Łotwy Riga FC.

REKLAMA

Mecz odbędzie się w piątek, 27 marca o godz. 15:30, w Legia Training Center bez udziału publiczności i mediów.



W poniedziałek i wtorek zaplanowane są treningi indywidualne dla wybranych zawodników oraz regeneracja. Cały zespół wróci do zajęć w środę.













- Musimy wykorzystać nadchodzące dni. Przez pierwszy tydzień będziemy trenowali do piątku i zagramy sparing. W kolejnym tygodniu już będziemy się przygotowywali do meczu w Szczecinie, który gramy dopiero w poniedziałek. Mamy sporo czasu. Chcemy ten czas wykorzystać na taki rozwój we wszystkich aspektach gry, żeby w tych ośmiu kolejkach zapunktować maksymalnie, ile będzie można - zapowiada Marek Papszun.