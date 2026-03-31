U-20: Polska 0-1 Niemcy. Grali wypożyczeni legioniści

Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu Elite League reprezentacja Polski U-20 przegrała z Niemcami 0-1 po bramce w samej końcówce meczu. W wyjściowym składzie "Biało-czerwony" znalazł się wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Oliwier Olewiński i rozegrał 62. minuty.

REKLAMA

W 86. minucie na murawie pojawił się także legionista wypożyczony do Pogoni Siedlce - Bartosz Dembek


Elite League U-20: Polska 0-1 (0-0) Niemcy

0-1 - 90' Ruben Müller


Polska: 1. Antoni Mikułko - 16. Oliwier Olewiński (62' 23. Jakub Jendryka), 2. Norbert Barczak (72' 4. Paskal Meyer), 3. Dominik Szala, 18. Jakub Krzyżanowski (86' 5. Bartosz Dembek), 19. Oskar Kubiak (72' 7. Jakub Lewicki) - 21. Bartłomiej Barański (62' 11. Kacper Nowakowski), 8. Karol Borys (62' 6. Eryk Kozłowski), 13. Eryk Grzywacz, 15. Oliwier Kwiatkowski (72' 10. Kamil Cybulski) - 9. Kacper Śmiglewski (72' 20. Daniel Bąk)


Niemcy: 1. Hannes Hermann (86' 12. Silas Prüfrock) - 2. Taylan Bulut, 5. David Odogu (66' 4. Reno Münz), 15. Pascal Klemens (46' 21. Tim Drexler), 13. Mika Haas (66' 6. Rafael Lubach) - 11. Benjamin Boakye (66' 10. Maurice Krattenmacher), 16. Ruben Müller, 8. Laurin Ulrich (46' 18. Kofi Amoako), 7. Kjell Wätjen, 19. Farid Alfa-Ruprecht (66' 3. Sima Suso) - 20. Salim Musah (66' 9. Max Moerstedt)



REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
