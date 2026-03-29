Reprezentacja

U-16: Polska 7-0 Czechy. Bramka Stępniewskiego

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Rafała Lasockiego wygrała 7-0 (3-0) w drugim meczu towarzyskim z Czechami. Jedną z bramek zdobył zawodnik Legii Warszawa, Franciszek Stępniewski. Grali także Igor Brzeziński, Tymoteusz Leśniak i Oskar Putrzyński. 

U-16: Polska 7-0 (3-0) Czechy
Dawid Haufa 10, Sierafim Bochno 17, 60, 88, Kornel Brzózka 40, Franciszek Stępniewski 72, Jakub Harnyś 82

Polska: 1. Antoni Fojut - 2. Olaf Zuchora, 3. Bartosz Kowalski, 5. Oskar Putrzyński, 7. Kornel Brzózka, 9. Jakub Harnyś, 13. Mateusz Kaleta, 15. Sierafim Bochno, 16. Dawid Świątek (37, 8. Franciszek Stępniewski), 17. Dawid Haufa, 19. Tymoteusz Leśniak. Od 59. minuty grali także: 11. Igor Brzeziński, 18. Norbert Białooki

Czechy: 1. Ondřej Czyž - 5. Matyáš Vyzisk, 22. Adam Všetýček, 2. Filip Valenta, 21. Martin Strnad - 8. Lukáš Havrlík, 11. Matěj Červený, 9. Matyáš Hrodek, 7. Eric Pernica, 11. Tomáš Květoň (46, 10. Tomáš Dočekal) - 12. Jan Horák. Od 61. minuty grali także: 17. Denis Mlčák, 20. Lukáš Hrdlička

żółte kartki: Bochno - Všetýček.




