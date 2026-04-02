29. urodziny Carla Ponsara

Legionisci.com Legionisci.com

Dzisiaj Carl Ponsar świętuje swoje 29. urodziny. Francuski zawodnik trafił do Legii przed startem obecnego sezonu mając za sobą występy m.in. w rodzimych klubach z Tuluzy oraz Lille. Będąc zatrudnionym na kontrakcie na zastępstwo szybko przekonał sztab oraz dyrektora sportowego, że warto mieć go w drużynie. Ponsar odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób dając jakość na parkiecie.

REKLAMA

W obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań zarówno na krajowych, jak i europejskich boiskach. W 24. meczach w Orlen Basket Lidze dostarcza średnio 9,5 pkt. (56,9% skuteczności z gry), 5,3 zbiórek, 2,2 asysty oraz 1,1 przechwytu. 


Z okazji urodzin życzymy Carlowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym.



REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
