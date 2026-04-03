3-6.04: Weekendowy rozkład jazdy

W Lany Poniedziałek fani Legii pojadą do Szczecina na mecz z Pogonią, którego wynik będzie niezwykle ważny w walce o utrzymanie. W piątek zachęcamy do wspierania Olimpii Elbląg w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie do dopingowania futsalistów Legii, których czeka domowe spotkanie z BSF-em Bochnia.

W sobotę Legia II podejmie w LTC wicelidera tabeli III ligi. Koszykarze w poniedziałek o 17:30 zagrają z Treflem w Ergo Arenie - transmisja w Polsacie Sport 2.







Rozkład jazdy:

03.04 g. 16:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Olimpia Elbląg

03.04 g. 19:30 Legia Warszawa - BSF Bochnia [futsal, ul. Gładka 18]

03.04 g. 20:00 FC Den Haag - Jong Ajax

04.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Warta Sieradz [LTC 6]

04.04 g. 15:00 Świt Szczecin - Zagłębie Sosnowiec

06.04 g. 14:45 Radomiak Radom - Motor Lublin

06.04 g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz]

06.04 g. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa





Młodzież:

03.04 g. 15:00 Agape Białołęka '11 - Legia LSS U15 [Marymoncka 34]

03.04 g. 15:00 Legia LSS U18 - Młodzik-18 Radom '08 [ul. Łazienkowska 3]

03.04 g. 17:00 Legia LSS U14 - Agrykola Warszawa '12 [ul. Łazienkowska 3]