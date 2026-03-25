25-26.03: Rozkład jazdy

W środę futsaliści Legii zagrają w Bielsku-Białej rewanżowe spotkanie 1/2 finału Pucharu Polski z miejscowym Rekordem. Nasz zespół ma jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu. W czwartek w Łęcznej, trzecioligowe rezerwy Legii zagrają sparing z miejscowym Górnikiem.
Rozkład jazdy:
25.03 g. 18:30 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal, ul. Startowa 13]
25.03 g. 20:00 Legia II Warszawa - PKK 99 Pabianice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
26.03 g. 12:00 Górnik Łęczna - Legia II Warszawa [sparing, Łęczna]
Młodzież:
25.03 g. 15:00 Cracovia U12 - Legia Warszawa U12
25.03 g. 16:30 Cracovia U11 - Legia Warszawa U11
25.03 g. 20:15 KS Łomianki U17 - Legia U16 [Łomianki, ul. Wiślana 69]
Juniorzy hokejowej Legii biorą udział w mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie na lodowisku w Bytomiu.
25.03 g. 09:00 Legia Warszawa - MKS Sokoły Toruń [hokej, Bytom]
26.03 g. 09:00 Legia Warszawa - GKS Katowice [hokej, Bytom]