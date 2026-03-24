Legia w kolejnym etapie kwalifikacji MP młodzików

Hokeiści Legii Warszawa stanęli w Nowym Targu na wysokości zadania. Wygrali pierwszy turniej barażowy w kategorii młodzików, dzięki czemu przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji do mistrzostw Polski.

Po niełatwym sezonie zasadniczym w Lidze Północy zakończonym na czwartym miejscu droga na turniej o mistrzostwo Polski wiedzie przez dwuetapowe kwalifikacje. Młodzicy Akademii Hokejowej Legii Warszawa w pierwszym meczu starli się z Podhalem. Zaczęło się od prowadzenia Szarotek, wyrównał Lew Suchopara z podania Maksymiliana Mączki, a prowadzenie Legionistom dał Konstanty Kowal. Mimo ambitnej walki, nie udało się jednak utrzymać korzystnego wyniku do końca. Nowotarżanie wyrównali w ostatniej minucie. Szczęście sprzyjało im również dogrywce, bo zdobyli bramkę dającą im zwycięstwo 3:2. Porażki z tak mocnymi i zasłużonymi klubami jak Podhale (19-krotny mistrz kraju!) szczególnej ujmy nie przynoszą, choć oczywiście są bardzo bolesne. Tym razem przegrana zadziałała na wychowanków AHLW motywująco.



Prowadzona przez trenera Tomasza Wołkowicza Legia musiała postawić wszystko na jedną kartę, bo tylko zwycięstwo za trzy punkty dawało szansę na awans. Mecze zakończone dogrywkę punktowane jest inaczej – 2 pkt. zwycięstwo, 1 pkt porażka. Tomasz Wołkowicz to nie tylko trener, ale i były zawodnik Legii Warszawa, wielokrotny reprezentant kraju (uczestnik mistrzostw świata!) i złoty medalista mistrzostw Polski z GKS-em Tychy. Dziś pełni rolę dyrektora sportowego AHLW i nie dalej jak dwa lata temu zdobył z podopiecznymi mistrzostwo Polski w kategorii żaka starszego, co stanowiło wielką niespodziankę. Był to pierwszy tytuł w kategoriach młodzieżowych w blisko stuletniej historii hokejowej sekcji Legii Warszawa.



Drugim rywalem Legii podczas turnieju w Nowym Targu był GKS Jastrzębie. To również klub o wielkich tradycjach. Mistrz Polski sprzed pięciu lat, wielokrotny medalista krajowych czempionatów. Tak jak Podhale uznana kuźnia talentów, której wychowankowie trafiali do kadry narodowej. Zdeterminowany zespół z Łazienkowskiej 6 dopiął swego i wygrał 5:3 po golach Lwa Suchopary (x2), Antoniego Płóciniczaka, Aliaksandra Bialau oraz Mikołaja Staszyńskiego. Warto podkreślić, że nasz skład wzmocnili nieobecni w sobotę Antek Płóciniczak oraz Anna Zdziechowska, która gra nie tylko w Legii w młodziku, ale także w żeńskiej ekstralidze w Stoczniowcu Gdańsk, a nade wszystko w reprezentacji Polski U-18.



Wygrana ta nie rozstrzygnęła turnieju. Trzeba było czekać na wynik poniedziałkowej konfrontacji Podhala z Jastrzębiem. Wygrana Podhala przekreślała szanse Legii. Triumf Jastrzębia natomiast dawał szansę Legionistom. Mecz zakończył się wynikiem 6:5 dla Jastrzębia, a to oznaczało, że to Legioniści przechodzą do kolejnego etapu, czyli turnieju drużyn z miejsc trzecich w ligach Północy, Śląskiej i Małopolskiej. W najbliższy weekend w Krynicy-Zdrój dojdzie do turnieju, którego stawką będzie awans do turnieju głównego mistrzostw Polski. O ten przywilej powalczą Legia Warszawa, znane z Ligi Północy Sokoły Toruń (Legia trzykrotnie pokonała Torunian w tym sezonie) oraz Polonia Bytom i gospodarz zawodów KTH Krynica.



