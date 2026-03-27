Braterskie spotkania Warszawiacy i Elblążanie

W miniony weekend grupa kibiców Olimpii Elbląg gościła na Łazienkowskiej, a przy okazji wybrała się na pierwszy wiosenny mecz B-klasy na GKP Targówek, który na dobre wrócił na swój stadion przy Kołowej.

"Zielona Horda" z Targówka przygotowała z tej okazji malowaną oprawę "Braterskie spotkanie. Warszawiacy Elblążanie" w barwach Legii i Olimpii, a nad płótnem odpalone zostały świece dymne w barwach obu klubów. Na meczu wystawiony został 150-osobowy młyn (w tym delegacje zaprzyjaźnionych ekip) oraz 15 kibiców ZKS-u. Niestety świetne 9-ligowe widowisko popsuli policjanci, którzy na mecz GKP - Piorun pofatygowali się w kilkadziesiąt kasków, by spisać wszystkich fanów, którzy zasiedli w młynie.









W piątek, 3 kwietnia o 16:00 nasi przyjaciele z Elbląga grają mecz w Nowym Dworze Mazowieckim. W najbliższy weekend z kolei zagrają oni domowe spotkanie z ŁKS-em Łomża, który od niedawna przyjaźni się z największą kosą elblążan - Stomilem.