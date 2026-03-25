Bilety na mecz z Górnikiem

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

11 kwietnia o godzinie 20:15 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie ligowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 26 marca o godz. 15. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych. Ceny biletów są wyższe o 15 zł niż na tegoroczne mecze z Koroną, Wisłą i Cracovią.

Szkielet - 25.03.2026 / 17:16, *.gov.pl Właściciel znowu chce dobić bilet za 100 zł na Żyletę. odpowiedz

Robin(L) - 25.03.2026 / 12:52, *.centertel.pl Wlasnie pokazują gdzie mają kibicow podwyżka cen w obecnej sytuacji??? Widać w klubowym skarbcu zaczyna hulać wiatr 🤣🤣🤣🤣robi się pusto Prezesie??????

Zatrudnijcie więcej przeplacanych geiazdeczek bez talentu więcej asystentów trenerowi

Zobaczycie to jest początek problemów.....

Ale kumaci powiedzą wszyscy na mecz walczymy i będzie kasa jednym i drugim się zgadzac

ZENADA odpowiedz

Grzesiek85 - 25.03.2026 / 10:44, *.play.pl Trzeba mieć niezły tupet i mieć kibiców za idiotów, podnosząc ceny biletów na mecze ligowe w obecnej sytuacji.

Dobrej zabawy. odpowiedz

L - 25.03.2026 / 11:50, *.play.pl @Grzesiek85: Trzeba miec niezly tupet piszac o sobie "kibic" i obrazic sie na mecz bo bilet kosztuje DZIESIEC zlotych drozej. odpowiedz

Szkielet - 25.03.2026 / 09:59, *.gov.pl Już się zaczyna podnoszenie cen biletów. Właściciel Legii nie ma kasy, to szuka jak zwykle u nas kibiców. odpowiedz

L - 25.03.2026 / 11:49, *.play.pl @Szkielet: Nic sie nie zaczyna, oni maja z gory zalozone ceny przed sezonem. odpowiedz

Juri - 25.03.2026 / 09:13, *.centertel.pl W Szczecinie pokażą coś na boisku? odpowiedz

Fan Kacpera - 25.03.2026 / 12:55, *.centertel.pl @Juri: Oczywiście

- brak umiejętności

- lenistwo

- brak jaj

- to że czują niedosyt

- że im mental siada.

- że zasłużyli na więcej



Wyliczać dalej??????? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 25.03.2026 / 09:08, *.246.2 Padaka na boisku, a ceny drozsze bo mecz z kurnikiem... dobrze ze od lat mam karnet odpowiedz

Longwin - 25.03.2026 / 11:36, *.centertel.pl @Mądrala 0,7: w przyszłym sezonie już nie będziesz miał odpowiedz

Peter - 26.03.2026 / 05:51, *.play-internet.pl @Longwin: W przyszłym sezonie też będą mecze z Górnikiem ale tym z Łęcznej... odpowiedz

Longwin - 26.03.2026 / 09:13, *.centertel.pl @Peter: w przyszłym sezonie ma nie być już karnetów odpowiedz

