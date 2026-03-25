Trening: Wielu nieobecnych. Mocne wsparcie z rezerw

Z boku zajęciom przyglądał się 9-letni Franek, który niedawno przeszedł poważną operację. Młody kibic miał okazję zbić piątki i zrobić pamiątkowe zdjęcia a po zajęciach otrzymał od drużyny koszulkę z autografami. W czwartek zespół będzie trenował o tej samej porze, natomiast w piątek o godz. 15:30 rozegra mecz sparingowy z Riga FC. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności i mediów.

Trening z boku obserwował Marek Papszun , który pojawił się na boisku w jego trakcie. Zajęcia, które potrwały ok 75 minut, prowadzili asystenci, z Arturem Węską na czele.

GARGAMEL1982 - 25.03.2026 / 22:30, *.orange.pl Podobno Nsame już z Pogonią nie zagra...poważna kontuzja odpowiedz

kibic od 69 - 25.03.2026 / 18:37, *.play.pl A gdzie najskuteczniejszy z rezerw ?... Znany świetnie , 15 bramek 4 asysty . Ktoś będzie złośliwy , parsknie śmiechem ?... Nie powinien . Zawodnik ten wykręca świetny wynik . Któż to , zapytacie ?... Odpowiem . Ryczkowski . tak to on . 15/4 to jego osiągnięcie w tym sezonie . I co ?... I nic. Gra dalej tam gdzie gra , i tyle . Warto się starać , strzelać bramki , asystować . Będziesz zauważony . To pewne . A bramki w jedynce padają , oj padają . Po co im taki zawodnik , nawet na próbę . Od Rajowicza na pewno , sto procent , gorszy nie będzie . Tylko Legia !!!... odpowiedz

Arek - 25.03.2026 / 23:10, *.tpnet.pl @kibic od 69: ale on już miał okazję się wykazać. I to w jedynce, jeszcze za Berga. Nawet bramkę strzelił, w superpucharze. Potem był w innych klubach, gdzie się nie przebił. Np. w Zabrzu. Dlatego nie bardzo wiem, co by miał teraz robić tu. Tam się sprawdza i dobrze. Ma szanse do awansu się przyczynić. odpowiedz

Wycior - 26.03.2026 / 08:15, *.vectranet.pl @kibic od 69: Ludzie czy tak trudno zrozumieć, że Możdżeń i Ryczkowski (a wcześniej też np Kuchy) zostali z pełną premedytacją sprowadzeni do klubu trzecioligowego? Mają pomóc młodzieży na boisku a także dzielić się doświadczeniem na treningach. Jeśli w końcu uda nam się awansować to super, ale ich zadania kończą się w rezerwach. odpowiedz

Egon - 26.03.2026 / 08:55, *.waw.pl @Wycior:



I to jest błąd.

Nie ma znaczenia, jak ci zawodnicy grali kiedyś, tylko jak grają obecnie, a niektórzy graja dobrze od dłuższego czasu.

Skoro w pierwszym składzie jest miejsce za ciężką kasę dla takich "asów", jak przykładowo Goncalves, Colak, Rajović itd., to tym bardziej, przynajmniej na treningach jedynki, powinni być sprawdzeni tacy piłkarze, jak Możdżeń czy Ryczkowski zwłaszcza, że Możdżeń gra całkiem dobrze od dawna, więc nie sadzę, żeby był gorszy od przepłaconego Goncalvesa. odpowiedz

Arek - 16 godzin temu, *.tpnet.pl @Egon: Ty na prawdę myślisz, że Ryczkowski to by nas zbawił? To pamiętaj, że teraz to on gra na czwartym poziomie rozgrywkowym. I że to nie jest nawet poziom centralny. W wyższych klasach, to on już się nagrał i nie dał rady. Tam gdzie teraz jest, to jest jego aktualny poziom. Jeśli komuś się wydaje, że piłkarz w zasadzie czwartoligowy zbawi teraz pierwszy zespół, to nie, nie i jeszcze raz nie. Po prostu, nie ma takiej możliwości. odpowiedz

doctor - 25.03.2026 / 17:47, *.ukpaperrolls.com Druzyna Legii kadrowo to jakies posmiewisko... Nie moge nadal uwierzyc jak mioduski zajechal ten klub w mniej niz dekade.

Takiego zjazdu to swiat pilki noznej nie widzial nigdzie i nigdy chyba hahaha. Patrzac na to ze obiecal nam wszystki iz BUDUJE POTEGE... a zbudowal klub bez ambicji wrecz zachaczajac o posmiewisko dosc czesto.

Fajny plan na okradzenie klubu i jego kibicow. To mu sie udalo heheh odpowiedz

(L) - 26.03.2026 / 08:39, *.play-internet.pl @doctor: pośmiewisko to ty robisz z siebie robiąc takie błędy ortograficzne... odpowiedz

doctor - 26.03.2026 / 12:55, *.ukpaperrolls.com @(L): Ladna spruta 😊 Wymien te bledy payacu hahaha jak potrafisz 🤣🤣 odpowiedz

a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League? - 25.03.2026 / 17:13, *.vodafone-ip.de a może kluby z Premier League wstydzą się zapytać bo może ich nie stać na taki brylant



może tak być, lepiej od razu, Tobiaszu, dołączyć do innego przygłupa Rosołka w Siedlcach odpowiedz

Bellial - 25.03.2026 / 19:19, *.co.uk @a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: pileś nie pisz, Kacper to dobry bramkarz ale żeby się rozwinąć na miarę swoich możliwości musi opuścić Warszawę. odpowiedz

Arek - 25.03.2026 / 23:13, *.tpnet.pl @a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: miałeś szansę zamilknąć, a właśnie sam wyszedłeś na przygłupa. Ćpałeś, chlałeś, nie pisz więcej. Bo do powiedzenia jak widać na załączonym obrazku, nie masz zbyt wiele. odpowiedz

Wycior - 26.03.2026 / 08:21, *.vectranet.pl @a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: Ulżyło ci jak powrzucałeś na kompana z Żylety, który dodatkowo ma spory potencjał bramkarski? Kacper zmieni klub, trenera, otoczenie i ma szansę na fajną karierę. A ty? Kolejne lata w rynsztoku… odpowiedz

Przemek - 25.03.2026 / 16:25, *.t-mobile.pl No ja na piłce się nie znam, ale 75 minut treningu, z czego pewnie duża część to rozgrzewka, no to jak oni mają mieć kondycję?

Jak oni mają się nauczyc taktyki, czegokolwiek? odpowiedz

SEBO(L) - 25.03.2026 / 19:07, *.play.pl @Przemek: przecież to jest team, który od wielu lat najbardziej lubi w piłce nożnej... wolne od niej. Oni już wszystko potrafią. Umieją grać atakiem pozycyjnym, kontratakiem, w osłabieniu, w przewadze, wszystko umieją! Mają po kilka wariantów rzutów wolnych, rożnych, BA! I z autów grają na jeden kontakt.



Grę defensywną można określić tylko samymi superlatywami: mur, beton, cała drużyna monolitem!



Ale nie w trakcie meczów, bo podczas nich przeciwnik przeszkadza🤷‍♂️



Więc trenują krótko, grają marnie i chu.owo, bo najlepsze jest WOLNE !



CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE !! odpowiedz

nowy_asystent_? - 25.03.2026 / 16:07, *.32.69 Szwarga odchodzi z Arki. Ciekawe czy go Papszun ponownie przygarnie🤔 odpowiedz

Szantosz - 25.03.2026 / 15:50, *.play.pl Jakby wsparcie z rezerw było "mocne" jak redakcja określiła to by częściej byli na ławce czy w szerokiej kadrze. Wsparcie po prosu liczne bo ktoś musi nosić pachołki, rozdać znaczniki czy ganiać za przestrzelonymi piłkami na pole odpowiedz

Miet - 25.03.2026 / 15:34, *.217.187 bravo dla Franka! odpowiedz

