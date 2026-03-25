Trening: Wielu nieobecnych. Mocne wsparcie z rezerw

Po dwóch dniach regeneracji i pracy indywidualnej piłkarze Legii Warszawa wrócili do treningów. Środowe zajęcia rozpoczęły się o godz. 11:30 w Legia Training Center – udział w nich wzięło 14 zawodników pierwszej drużyny oraz solidne wsparcie z akademii i trzecioligowych rezerw, łącznie aż 11 piłkarzy.
Na boisku zabrakło m.in. Jean-Pierre'a Nsame, Patryka Kuna, Damiana Szymańskiego i Kamila Piątkowskiego. W niedzielnym spotkaniu Kameruńczyk opuścił murawę z powodu urazu. Nieobecny był także kontuzjowany Bartosz Kapustka, a od dłuższego czasu z pierwszym zespołem nie trenuje Claude Goncalves.


 


Z boku zajęciom przyglądał się Antonio Colak. Chorwat pozostaje poza treningiem od meczu z Cracovią, w którym doznał urazu. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem – powrót do pełnych obciążeń ma rozpocząć od biegania, a następnie stopniowo będzie włączany do zajęć z drużyną.

Z oczywistych względów, czyli powołań do reprezentacji narodowych, nieobecni byli również: Jan Leszczyński, Wahan Biczachczjan, Samuel Kovacik, Petar Stojanović, Kacper Urbański, Wojciech Urbański oraz Ermal Krasniqi.


Zawodnicy akademii Legii, którzy trenowali: Samuel Sarudi, Erik Mikanowicz, Przemysław Mizera, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Mateusz Możdżeń, Cyprian Pchełka, Viktor KarolakDenys StoliarenkoEdouard von Brandt-Etchemendigaray i Filip Jania.


Trening z boku obserwował Marek Papszun, który pojawił się na boisku w jego trakcie. Zajęcia, które potrwały ok 75 minut, prowadzili asystenci, z Arturem Węską na czele.


Z boku zajęciom przyglądał się 9-letni Franek, który niedawno przeszedł poważną operację. Młody kibic miał okazję zbić piątki i zrobić pamiątkowe zdjęcia a po zajęciach otrzymał od drużyny koszulkę z autografami.

W czwartek zespół będzie trenował o tej samej porze, natomiast w piątek o godz. 15:30 rozegra mecz sparingowy z Riga FC. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności i mediów.


trening
trening Rafał Adamski
trening Antonio Colak
trening Mateusz Możdżeń
trening Rafał Adamski Artur Jędrzejczyk Rafał Augustyniak
trening Michał Żewłakow Marek Papszun
trening Henrique Arreiol
trening Radovan Pankov
trening Kacper Tobiasz
Komentarze (18)

GARGAMEL1982 - 25.03.2026 / 22:30, *.orange.pl

Podobno Nsame już z Pogonią nie zagra...poważna kontuzja

kibic od 69 - 25.03.2026 / 18:37, *.play.pl

A gdzie najskuteczniejszy z rezerw ?... Znany świetnie , 15 bramek 4 asysty . Ktoś będzie złośliwy , parsknie śmiechem ?... Nie powinien . Zawodnik ten wykręca świetny wynik . Któż to , zapytacie ?... Odpowiem . Ryczkowski . tak to on . 15/4 to jego osiągnięcie w tym sezonie . I co ?... I nic. Gra dalej tam gdzie gra , i tyle . Warto się starać , strzelać bramki , asystować . Będziesz zauważony . To pewne . A bramki w jedynce padają , oj padają . Po co im taki zawodnik , nawet na próbę . Od Rajowicza na pewno , sto procent , gorszy nie będzie . Tylko Legia !!!...

Arek - 25.03.2026 / 23:10, *.tpnet.pl

@kibic od 69: ale on już miał okazję się wykazać. I to w jedynce, jeszcze za Berga. Nawet bramkę strzelił, w superpucharze. Potem był w innych klubach, gdzie się nie przebił. Np. w Zabrzu. Dlatego nie bardzo wiem, co by miał teraz robić tu. Tam się sprawdza i dobrze. Ma szanse do awansu się przyczynić.

Wycior - 26.03.2026 / 08:15, *.vectranet.pl

@kibic od 69: Ludzie czy tak trudno zrozumieć, że Możdżeń i Ryczkowski (a wcześniej też np Kuchy) zostali z pełną premedytacją sprowadzeni do klubu trzecioligowego? Mają pomóc młodzieży na boisku a także dzielić się doświadczeniem na treningach. Jeśli w końcu uda nam się awansować to super, ale ich zadania kończą się w rezerwach.

Egon - 26.03.2026 / 08:55, *.waw.pl

@Wycior:

I to jest błąd.
Nie ma znaczenia, jak ci zawodnicy grali kiedyś, tylko jak grają obecnie, a niektórzy graja dobrze od dłuższego czasu.
Skoro w pierwszym składzie jest miejsce za ciężką kasę dla takich "asów", jak przykładowo Goncalves, Colak, Rajović itd., to tym bardziej, przynajmniej na treningach jedynki, powinni być sprawdzeni tacy piłkarze, jak Możdżeń czy Ryczkowski zwłaszcza, że Możdżeń gra całkiem dobrze od dawna, więc nie sadzę, żeby był gorszy od przepłaconego Goncalvesa.

Arek - 16 godzin temu, *.tpnet.pl

@Egon: Ty na prawdę myślisz, że Ryczkowski to by nas zbawił? To pamiętaj, że teraz to on gra na czwartym poziomie rozgrywkowym. I że to nie jest nawet poziom centralny. W wyższych klasach, to on już się nagrał i nie dał rady. Tam gdzie teraz jest, to jest jego aktualny poziom. Jeśli komuś się wydaje, że piłkarz w zasadzie czwartoligowy zbawi teraz pierwszy zespół, to nie, nie i jeszcze raz nie. Po prostu, nie ma takiej możliwości.

doctor - 25.03.2026 / 17:47, *.ukpaperrolls.com

Druzyna Legii kadrowo to jakies posmiewisko... Nie moge nadal uwierzyc jak mioduski zajechal ten klub w mniej niz dekade.
Takiego zjazdu to swiat pilki noznej nie widzial nigdzie i nigdy chyba hahaha. Patrzac na to ze obiecal nam wszystki iz BUDUJE POTEGE... a zbudowal klub bez ambicji wrecz zachaczajac o posmiewisko dosc czesto.
Fajny plan na okradzenie klubu i jego kibicow. To mu sie udalo heheh

(L) - 26.03.2026 / 08:39, *.play-internet.pl

@doctor: pośmiewisko to ty robisz z siebie robiąc takie błędy ortograficzne...

doctor - 26.03.2026 / 12:55, *.ukpaperrolls.com

@(L): Ladna spruta 😊 Wymien te bledy payacu hahaha jak potrafisz 🤣🤣

a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League? - 25.03.2026 / 17:13, *.vodafone-ip.de

a może kluby z Premier League wstydzą się zapytać bo może ich nie stać na taki brylant

może tak być, lepiej od razu, Tobiaszu, dołączyć do innego przygłupa Rosołka w Siedlcach

Bellial - 25.03.2026 / 19:19, *.co.uk

@a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: pileś nie pisz, Kacper to dobry bramkarz ale żeby się rozwinąć na miarę swoich możliwości musi opuścić Warszawę.

Arek - 25.03.2026 / 23:13, *.tpnet.pl

@a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: miałeś szansę zamilknąć, a właśnie sam wyszedłeś na przygłupa. Ćpałeś, chlałeś, nie pisz więcej. Bo do powiedzenia jak widać na załączonym obrazku, nie masz zbyt wiele.

Wycior - 26.03.2026 / 08:21, *.vectranet.pl

@a oderwany od rzeczywistości Kacperek nie został powołany do Premier League?: Ulżyło ci jak powrzucałeś na kompana z Żylety, który dodatkowo ma spory potencjał bramkarski? Kacper zmieni klub, trenera, otoczenie i ma szansę na fajną karierę. A ty? Kolejne lata w rynsztoku…

Przemek - 25.03.2026 / 16:25, *.t-mobile.pl

No ja na piłce się nie znam, ale 75 minut treningu, z czego pewnie duża część to rozgrzewka, no to jak oni mają mieć kondycję?
Jak oni mają się nauczyc taktyki, czegokolwiek?

SEBO(L) - 25.03.2026 / 19:07, *.play.pl

@Przemek: przecież to jest team, który od wielu lat najbardziej lubi w piłce nożnej... wolne od niej. Oni już wszystko potrafią. Umieją grać atakiem pozycyjnym, kontratakiem, w osłabieniu, w przewadze, wszystko umieją! Mają po kilka wariantów rzutów wolnych, rożnych, BA! I z autów grają na jeden kontakt.

Grę defensywną można określić tylko samymi superlatywami: mur, beton, cała drużyna monolitem!

Ale nie w trakcie meczów, bo podczas nich przeciwnik przeszkadza🤷‍♂️

Więc trenują krótko, grają marnie i chu.owo, bo najlepsze jest WOLNE !

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE !!

nowy_asystent_? - 25.03.2026 / 16:07, *.32.69

Szwarga odchodzi z Arki. Ciekawe czy go Papszun ponownie przygarnie🤔

Szantosz - 25.03.2026 / 15:50, *.play.pl

Jakby wsparcie z rezerw było "mocne" jak redakcja określiła to by częściej byli na ławce czy w szerokiej kadrze. Wsparcie po prosu liczne bo ktoś musi nosić pachołki, rozdać znaczniki czy ganiać za przestrzelonymi piłkami na pole

Miet - 25.03.2026 / 15:34, *.217.187

bravo dla Franka!

