Trening: Wielu nieobecnych. Mocne wsparcie z rezerw

Na boisku zabrakło m.in. Jean-Pierre'a Nsame, Patryka Kuna, Damiana Szymańskiego i Kamila Piątkowskiego. W niedzielnym spotkaniu Kameruńczyk opuścił murawę z powodu urazu. Nieobecny był także kontuzjowany Bartosz Kapustka, a od dłuższego czasu z pierwszym zespołem nie trenuje Claude Goncalves.
Z boku zajęciom przyglądał się Antonio Colak. Chorwat pozostaje poza treningiem od meczu z Cracovią, w którym doznał urazu. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem – powrót do pełnych obciążeń ma rozpocząć od biegania, a następnie stopniowo będzie włączany do zajęć z drużyną.
Z oczywistych względów, czyli powołań do reprezentacji narodowych, nieobecni byli również: Jan Leszczyński, Wahan Biczachczjan, Samuel Kovacik, Petar Stojanović, Kacper Urbański, Wojciech Urbański oraz Ermal Krasniqi.
Zawodnicy akademii Legii, którzy trenowali: Samuel Sarudi, Erik Mikanowicz, Przemysław Mizera, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Mateusz Możdżeń, Cyprian Pchełka, Viktor Karolak, Denys Stoliarenko, Edouard von Brandt-Etchemendigaray i Filip Jania.
Trening z boku obserwował Marek Papszun, który pojawił się na boisku w jego trakcie. Zajęcia, które potrwały ok 75 minut, prowadzili asystenci, z Arturem Węską na czele.
Z boku zajęciom przyglądał się 9-letni Franek, który niedawno przeszedł poważną operację. Młody kibic miał okazję zbić piątki i zrobić pamiątkowe zdjęcia a po zajęciach otrzymał od drużyny koszulkę z autografami.
W czwartek zespół będzie trenował o tej samej porze, natomiast w piątek o godz. 15:30 rozegra mecz sparingowy z Riga FC. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności i mediów.