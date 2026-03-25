Ostatnie wyniki hokeistów Legii

W ostatni weekend drużyny hokejowej Legii rozgrywały wiele meczów w różnych katerogiach wiekowych. Młodzicy, o czym już pisaliśmy, grali w pierwszym etapie barażów do turnieju finałowego mistrzostw Polski.

REKLAMA





MINI HOKEJ

Dębica:

AH Legia - LTH Lublin 1:7, 10:1

AH Legia - KTH Krynica 1:1, 5:5

AH Legia - Sandecja Nowy Sącz 3:0, 18:0

AH Legia - Klub Hokejowy Dębica 3:5, 5:1





Havirov:

Gr.A

AH Legia - AZ Havirov 4:6

AH Legia - HC Opava 3:10

AH Legia - HK MD Šumperk 0:11

AH Legia - HC Kopřivnice 6:5

Gr.B

AH Legia - AZ Havirov 1:8

AH Legia - HC Opava 1:6

AH Legia - HK MD Šumperk 1:23

AH Legia - HC Kopřivnice 2:12





W tej kategorii wiekowej zagraliśmy w miniony weekend dwa turnieje. Zarówno w Dębicy, jak i w czeskim Havirovie dzielnie walczyliśmy o jak najlepsze wyniki. Serce zostawione na lodzie i determinacja ze strony najmłodszych zawodników będą procentować w przyszłości.

W miniony weekend turniejowy grały dwie drużyny mini hokeja - najmocniejszy skład w drużynie pierwszej i młodsi zawodnicy, występujący w drużynie Mini Hokej II. Niektórzy zawodnicy zagrali swoje pierwsze mecze w życiu. Jesteśmy jako klub otwarci na zawodników z innych drużyn i także przy tej okazji stworzyliśmy możliwość wspólnej gry podczas turnieju zawodników z klubów ze Zgierza, Poznania i Janowa. Czechy są dla nas zawsze cenną lekcją, okazją do rozwoju i budowania jeszcze większej motywacji w drużynie, by móc walczyć z najlepszymi.

Drużyna Mini Hokej I grała jak z nut, waleczność, agresywność i bardzo dobra, przemyślana gra przełożyła się na jeden wygrany mecz z czeską drużyną i kilka niewysokich porażek z mocnymi rywalami. Bardzo cenna lekcja i prawdziwe święto hokeja, w którym mogliśmy wziąć udział.





ŻAK MŁODSZY





AH Legia 3:8 (0:4, 3:1, 0:3) Stoczniowiec Gdańsk





AH Legia 4:10 (1:4, 2:3, 1:3) Stoczniowiec Gdańsk





Drużyna AH Legia podejmowała bardzo mocną drużynę Stoczniowca Gdańsk, który jest faworytem rozgrywek w kategorii żaka młodszego. Zawodnicy zagrali bardzo dobre spotkania, walcząc ambitnie z dużym poświęceniem na całej tafli lodowiska. Walka o każdy krążek, dobra gra jeden na jeden oraz szybkie powroty do własnej tercji pozwoliły grać w tym spotkaniu jak równy z równym. Jako dowód można wskazać drugą, zwycięską tercję w pierwszym spotkaniu. Bardzo dobrze w obu meczach spisywali się bramkarze Alina Kowalczyk, która wróciła po kontuzji, Oskar Końpa broniąc raz po raz strzały rywali i Kuba Foltyn, będący pewnym punktem drużyny.





ŻAK STARSZY

Malbork 11-4 AH Legia

Bramki: Stanisław Rukszan (as. Kajetan Klimas), Stanisław Rukszan (as.Antoni Zdziarski), Franciszek Bochenek, Franciszek Bochenek.



Niedzielny mecz z Malborkiem rozpoczęliśmy w świetnym stylu - szybko zdobywaliśmy bramki, dobrze rozgrywając krążek i walcząc w każdym miejscu na lodzie. Niestety, tak szybko jak weszliśmy w dobry rytm, tak jeden błąd wprowadził w nasze szeregi panikę, która wybiła nas z rytmu. Drużyna zostawiła jednak na lodzie mnóstwo serca i zaangażowania, co z pewnością nie przeszło niezauważone. Wszystko wskazuje na to, że budujemy dobrą przyszłość, jeszcze pokażemy na co nas stać. Ta ciężka praca z pewnością zaprocentuje, przynosząc pożądane efekty.





MŁODZIK - baraże





AH Legia pd. 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, d. 0:1) Podhale Nowy Targ

Bramki: Konstanty Kowal, Lev Sukhopara





Pierwszy mecz baraży przeciwko drużynie z Nowego Targu zakończył się przegraną po dogrywce. Spotkanie było bardzo wyrównane, prowadzone w szybkim tempie, z małą ilością przerw w grze. W pierwszej tercji nie padła żadna bramka. W drugich 20 minutach to gospodarze wyszli na prowadzenie, zdobywając gola w zamieszaniu podbramkowym. Drużynie Legii brakowało szczęścia w wykończeniu akcji. Ostatnia tercja rozpoczęła się dla nas bardzo korzystnie, gdyż już na początku zdobywamy bramki - pierwszą po zmianie lotu krążka, a kolejną po indywidualnej akcji. Wychodzimy na prowadzenie 2:1. W ostatnich minutach Nowy Targ wycofuje bramkarza wprowadzając dodatkowego zawodnika na lód. Ten manewr przynosi im powodzenie i zdobycie wyrównującej bramki na minutę przed końcem meczu. W dogrywce nie udaje nam się zdobyć gola, pomimo kilku dogodnych sytuacji, natomiast jeden popełniony błąd spowodował utratę bramki na 2:3.





AH Legia 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) JKH GKS Jastrzębie

Bramki: Lev Sukhopara - 2, Aleksander Bialou, Antek Płóciniczak, Mikołaj Staszyński





Drugie spotkanie barażowe zakończyło się zwycięstwem 5:3 nad drużyną z Jastrzębia. Podobnie jak wcześniejsze spotkanie, także to było rozgrywane w szybkim tempie, a obie drużyny miały wiele okazji do zdobycia bramek. Jednak tym razem zawodnicy Legii byli skuteczniejsi, prowadząc przez całe spotkanie i pewnie wygrywając. Drużyna po raz kolejny zagrała z dużym poświęceniem, walcząc o każdy krążek na całej tafli lodowiska. Spotkanie Jastrzębia z Nowym Targiem zadecydowało o awansie do kolejnej rundy.