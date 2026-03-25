Legia rozpoczyna turniej ćwierćfinałowy MP U-17

Od piątku do niedzieli w Bydgoszczy, koszykarze Legii rywalizować będą w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 17. Awans do półfinałów MP w tej kategorii wiekowej wywalczą dwie z czterech drużyn.

Legioniści pierwszego dnia mierzyć się będą z gospodarze turnieju - Astorią. Dzień później czeka nas spotkanie z Akademią Gortata Gdańsk, a w niedzielę o 11:00, Profbud Legia zmierzy się z Pyrą AZS Poznań. Zawody rozgrywane będą w hali przy Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy.



Trenerem drużyny Legii w tej kategorii wiekowej jest Kamil Czosnowski.



Terminarz:

27.03 g. 16:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań - Akademia Gortata Gdańsk

27.03 g. 18:30 Astoria Bydgoszcz - Profbud Legia Warszawa

28.03 g. 12:30 Akademia Gortata Gdańsk - Profbud Legia Warszawa

28.03 g. 15:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań - Astoria Bydgoszcz

29.03 g. 11:00 Profbud Legia Warszawa - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

29.03 g. 13:30 Astoria Bydgoszcz - Akademia Gortata Gdańsk