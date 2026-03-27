Zapowiedź meczu z Dzikami

W sobotę w hali Koło rozegrane zostaną szóste w historii derby pomiędzy Dzikami i Legią. Spotkanie obejrzy komplet publiczności, co dziwić nie może, ze względu na niewielką pojemność trybun. W tym sezonie obie drużyny walczą o udział w play-off. Legioniści mają szansę skończyć sezon zasadniczy w TOP4, z kolei Dziki czynią starania by uniknąć gry w play-in, co nie będzie zadaniem łatwym.

REKLAMA





Po pierwszym, listopadowym meczu na Bemowie, legioniści mają rachunki do wyrównania. Wtedy, grając w mocno osłabionym składzie (bez Pluty i Tassa), nasz zespół przegrał 79:84 i będzie chciał odegrać się lokalnemu rywalowi. Wówczas najlepszym strzelcem naszej drużyny był Ben Shungu (21 pkt.), którego już w Legii nie ma. Nasz zespół w ostatni weekend co prawda przegrał po dogrywce ze Śląskiem, ale mimo wszystko swoją postawą potwierdził wysoką dyspozycję i wysokie aspiracje. Z taką grą, może z trochę lepszą obroną, legioniści są w stanie powalczyć o czołowe lokaty na koniec rozgrywek. Przeciwko Śląskowi nie wystąpił Michał Kolenda, który podkręcił stopę na jednym z treningów. Uraz nie jest jednak na tyle poważny, by zabrakło go w derbowym meczu z Dzikami. W ostatnim meczu w wyjściowej piątce Kolendę zastąpił Maks Wilczek, który wykorzystał swoją szansę. Na kogo od pierwszej minuty postawi w sobotę trener Rannula? Wszystko zależy, w jakiej dyspozycji będzie kapitan Legii. Na pewno wiadomo, że trener Rannula nie będzie mógł jeszcze skorzystać z Matthiasa Tassa, więc w strefie podkoszowej będziemy mogli zobaczyć Race'a Thompsona oraz Shane'a Huntera.





Dziki w ostatni weekend przegrały w Szczecinie z Kingiem (-3), a wcześniej musiały uznać wyższość MKS-u Dąbrowa Górnicza (-13). Zespół, który powstał raptem kilka lat temu, a w najwyższej lidze rozgrywa trzeci sezon, ma obecnie bilans 13-10. Od początku tego roku grają bardzo nierówno - nie wygrali więcej niż dwóch kolejnych spotkań. Kilka razy z powodzeniem mierzyli się z wyżej notowanymi zespołami - ze Śląskiem na Kole przegrali (na własne życzenie) różnicą jednego punktu, a przed trzema tygodniami pokonali zespół Arki (+10). Na drugim biegunie znajduje się wstydliwa, 40-punktowa porażka z Treflem. Dziki cały czas rywalizują w europejskich pucharach. W rozgrywkach ENBL grają w 1/4 finału z greckim Iraklisem. Po pierwszym meczu mają 7-punktową zaliczkę przed rewanżem, który czeka ich w Salonikach w najbliższą środę.









Najlepszym strzelcem zespołu prowadzonego przez włoskiego szkoleniowca - Marko Legovicha, jest Landrius Horton (śr. 20,5 pkt., 41,9% za 3 pkt.), który także najlepiej w drużynie naszego przeciwnika wymusza przewinienia (4,6 na mecz). Na tę chwilę Horton jest najlepszym strzelcem Orlen Basket Ligi - nieznacznie wyprzedza pod tym względem Chavaughna Lewisa z Zastalu (śr. 20,5 pkt.). Tego ostatniego legioniści zdołali niedawno powstrzymać, z kolei Horton w pierwszym meczu obu drużyn zdobył 18 pkt. Trzeba przyznać, że rzucający Dzików gra bardzo równo - od początku sezonu tylko w jednym meczu zdobył mniej niż 10 punktów. W tym roku najwięcej punktów - 27 - zdobył w przegranym, wyjazdowym spotkaniu z Anwilem.









Drugim strzelcem zespołu jest sprowadzony pod koniec stycznia (w miejsce Dontaya Caruthersa) Darnell Edge, który na polskich parkietach debiutował przed kilku laty w barwach Polpharmy. Edge regularnie występuje w wyjściowej piątce, prowadzi grę, lubi dogrywać piłki kolegom (śr. 5,5 as.), ale także sam nieźle punktuje (śr. 17,3 pkt.) oraz rzuca z dystansu (śr. 53,3% za 3). Na obwodzie ważną rolę odgrywa także Tahlik Chavez (śr. 11,1 pkt., 2,4 as., 40,6% za 3). W mniejszej roli występują Michał Aleksandrowicz (przed laty przez kilka sezonów występował w Legii; śr. 7 min.) oraz Grzegorz Grochowski (śr. 7,5 min., ostatni raz wystąpił półtora miesiąca temu). Przeciwko Legii nie zagra z powodu kontuzji Grzegorz Kamiński (były zawodnik Legii), który w obecnym sezonie zdobywa śr. 10,5 pkt. na mecz.





W strefie podkoszowej, zawodnikiem od którego wiele zależy jest grający w charakterystycznej opasce na czole - Bennett Vander Plas (śr. 9,8 pkt., 5,2 zb.). Jako silny skrzydłowy regularnie gra Rivaldo Soares (śr. 10,2 pkt., 4,4 zb.), a pod koszem na zmianę występują Łukasz Frąckiewicz (śr. 8,5 pkt. i 6,3 zb. w 20 min.) oraz Odinakachim Oguama (śr. 7,7 pkt., 5,3 zb.). Uzupełnieniem składu w strefie podkoszowej jest Krzysztof Kempa (śr. 6,5 min.).





Pierwszy mecz obu drużyn w obecnych rozgrywkach był bardzo zacięty i było w nim sporo walki. Najmocniej przekonał się o tym Wojtek Tomaszewski, który spotkanie zakończył ze złamanym nosem. Mimo bólu nasz obrońca wracał na parkiet, by zaciekle walczyć o korzystny dla Legii wynik, czym zyskał sobie sympatię kibiców. Możemy podejrzewać, że nie mniej intensywne spotkanie czeka nas w sobotę. Legioniści muszą zagrać z taką determinacją jak w ostatnich spotkaniach, w których prezentują formę zdecydowanie wyższą niż przed turniejem Pucharu Polski, w którym - podobnie jak Dziki - rywalizację zakończyli już w 1/4 finału. Ostatnio bardzo wysoką formę prezentuje Dominic Brewton, który w grze jeden na jeden jest niesamowity i równać się z nim może tylko Andrzej Pluta. W sobotę przy Obozowej będziemy z pewnością świadkami wielu pojedynków pomiędzy Brewtonem i Hortonem, choć obaj nie grają na tej samej pozycji.





Dziki w żadnym sezonie nie plasowały się wyżej od Legii, ale mimo to mogą pochwalić się trzema zwycięstwami z Legią w pięciu rozegranych meczach. Na pewno legioniści najlepiej wspominają to sprzed dwunastu miesięcy, kiedy Kameron McGusty niemal w pojedynkę wygrał dla Legii mecz w hali Koło. Kameron zdobył wtedy 12 punktów z rzędu w samej końcówce, a jego ostatni rzut zapewnił nam wygraną 72:70, o której kilkadziesiąt sekund wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. Dodajmy, że wspomniany mecz, był debiutem na ławce trenerskiej Legii w wykonaniu Heiko Rannuli.





Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30 w hali Koło przy ulicy Obozowej 60. Osoby wybierające się na mecz muszą pamiętać, że bezpośrednio przy hali nie ma dostępnych miejsc parkingowych. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.





DZIKI WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-4

Średnia liczba punktów: 91,3 / 85,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,7%





Skład: Darnell Edge, Piotr Gałązka, Grzegorz Grochowski (rozgrywający), Landrius Horton, Michał Aleksandrowicz, Tahlik Chavez (rzucający), Grzegorz Kamiński, Krzysztof Kempa, Rivaldo Soares, Julian Sosna, Bennett Vander Plas (skrzydłowi), Odinakachim Oguama, Łukasz Frąckiewicz (środkowi)

trener: Marko Legovich, as. Szymon Walczak





Najwięcej punktów: Landrius Horton śr. 20,5, Tahlik Chavez 11,1, Grzegorz Kamiński 10,5, Rivaldo Soares 10,2.





Przewidywana wyjściowa piątka: Darnell Edge, Landrius Horton, Rivaldo Soares, Bennett Vander Plas, Łukasz Frąckiewicz.





Wyniki: Miasto Szkła (w, 80:95), Trefl (d, 80:86), Górnik (w, 71:69), GTK (w, 88:82), Arka (w, 78:96), MKS (d, 96:93), King (d, 85:96), Legia (w, 79:84), Start (w, 76:101), Twarde Pierniki (d, 110:91), Czarni (w, 96:102), Śląsk (w, 109:100), Stal (d, 80:61), Anwil (w, 105:96), Zastal (d, 98:86), Śląsk (d, 81:82), Miasto Szkła (d, 90:85), Trefl (w, 64:104), Górnik (d, 78:84), GTK (d, 108:83), Arka (d, 94:84), MKS (w, 95:82), King (w, 91:88).

PP: Śląsk (w, 86:91).

ENBL: Riga Zelli (d, 91:93), Newcastle Eagles (w, 68:91), BK Ołomuniec (w, 55:101), KB Peja (d, 103:81), BC Dubrava (d, 72:67), Iraklis Saloniki (w, 87:75), Spartak Pleven (d, 94:77), BC Dubrava (w, 94:89), Valmiera (d, 97:84), Iraklis Saloniki (d, 89:82).





Ostatnie mecze obu drużyn:

23.11.2025 Legia Warszawa 79:84 Dziki Warszawa

01.03.2025 Dziki Warszawa 70:72 Legia Warszawa

27.10.2024 Legia Warszawa 73:66 Dziki Warszawa

13.01.2024 Dziki Warszawa 96:86 Legia Warszawa

11.10.2023 Legia Warszawa 61:62 Dziki Warszawa





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,9 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,5%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Race Thompson 13,3, Jayvon Graves 13,3, Andrzej Pluta 12,2.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda/Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Race Thompson/Shane Hunter.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104).





Termin meczu: sobota, 28 marca 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obozowa 60 (hala Koło)

Ceny biletów: wyprzedane

Pojemność hali: 1250 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski