PP: Rekord Bielsko-Biała 5-1 Legia Warszawa. Pożegnanie z pucharem

Legionisci.com Legionisci.com

W rewanżowym meczu 1/2 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 1-5. Do przerwy legioniści przegrywali 0-3. 

Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 4-3 dla Legii, co oznacza, że to Rekord awansował do finału rozgrywek.


 


PP: Rekord Bielsko-Biała 5-1 (3-0) Legia Warszawa

1-0 - 7:30 Miguel Kenji

2-0 - 9:10 Mikołaj Zastawnik

3-0 - 11:52 Guilherme Kadu 

4-0 - 24:18 Mikołaj Zastawnik

4-1 - 31:00 Władysław Tkaczenko

5-1 - 38:56 Mikołaj Zastawnik


 


Rekord: 24. Michał Kałuża, 7. Mikołaj Zastawnik, 8. Gustavo Henrique, 11. Miguel Kenji, 12. Guilherme Kadu

rezerwa: 20. Jakub Florek, 25. Kacper Ślęzak, 10. Paweł Budniak, 15. Grzegorz Haraburda, 16. Piotr Wykręt, 22. Kacper Pawlus, Edgar Varela


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański



Komentarze (3)

FussaL - 26.03.2026 / 07:41, *.centertel.pl

Wstyd i hańba to mało powiedziane.

Klemm - 26.03.2026 / 13:33, *.play.pl

@FussaL:
jakbyś miał trochę wiedzy o futsalu to byś tak nie pisał; Rekord jest jedną z lepszych ekip w Polsce
w ostatnich latach, zawsze była przed Legią w tabeli; trzeba chłopcom pogratulować dojścia do tej fazy
gdyby taki wynik był piłce trawiastej to inna rozmowa

Dragoon - 25.03.2026 / 20:11, *.play.pl

takie życie; w przyszłym sezonie może będzie lepiej

