PP: Rekord Bielsko-Biała 5-1 Legia Warszawa. Pożegnanie z pucharem

Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 4-3 dla Legii, co oznacza, że to Rekord awansował do finału rozgrywek.

W rewanżowym meczu 1/2 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 1-5. Do przerwy legioniści przegrywali 0-3.

FussaL - 26.03.2026 / 07:41, *.centertel.pl Wstyd i hańba to mało powiedziane. odpowiedz

Klemm - 26.03.2026 / 13:33, *.play.pl @FussaL:

jakbyś miał trochę wiedzy o futsalu to byś tak nie pisał; Rekord jest jedną z lepszych ekip w Polsce

w ostatnich latach, zawsze była przed Legią w tabeli; trzeba chłopcom pogratulować dojścia do tej fazy

gdyby taki wynik był piłce trawiastej to inna rozmowa odpowiedz

Dragoon - 25.03.2026 / 20:11, *.play.pl takie życie; w przyszłym sezonie może będzie lepiej odpowiedz

