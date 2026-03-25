PP: Rekord Bielsko-Biała 5-1 Legia Warszawa. Pożegnanie z pucharem

W rewanżowym meczu 1/2 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 1-5. Do przerwy legioniści przegrywali 0-3.
Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 4-3 dla Legii, co oznacza, że to Rekord awansował do finału rozgrywek.
PP: Rekord Bielsko-Biała 5-1 (3-0) Legia Warszawa
1-0 - 7:30 Miguel Kenji
2-0 - 9:10 Mikołaj Zastawnik
3-0 - 11:52 Guilherme Kadu
4-0 - 24:18 Mikołaj Zastawnik
4-1 - 31:00 Władysław Tkaczenko
5-1 - 38:56 Mikołaj Zastawnik
Rekord: 24. Michał Kałuża, 7. Mikołaj Zastawnik, 8. Gustavo Henrique, 11. Miguel Kenji, 12. Guilherme Kadu
rezerwa: 20. Jakub Florek, 25. Kacper Ślęzak, 10. Paweł Budniak, 15. Grzegorz Haraburda, 16. Piotr Wykręt, 22. Kacper Pawlus, Edgar Varela
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański