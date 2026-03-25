Ultras World: Oprawa Legii na 4. miejscu ostatniego tygodnia

Choreografia przygotowana przez Nieznanych Sprawców na niedzielny mecz Legii z Rakowem, znalazła się w zestawieniu dziesięciu najlepszych oprawa ostatniego tygodnia na świecie według Ultras World.

W najnowszym zestawieniu, obejmującym tydzień od 16 do 22 marca, prezentacja legionistów znalazła się na miejscu czwartym. Najwyżej oceniono choreografię przygotowaną przez fanów niemieckiego Hannoveru 96 oraz Eintrachtu Brunszwik (druga Bundesliga), w którym bramkę strzelił dobrze znany przy Ł3 - Maik Nawrocki. W TOP10 znalazła się tym razem tylko jedna oprawa spoza Europy - przygotowana przez kibiców algierskiego CR Belouizdad na mecz Afrykańskiego Pucharu Konfederacji.









