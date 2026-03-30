Zgodowe koszulki i oprawa na meczu Olimpia - Legia

Kibice Olimpii Elbląg szykują zgodowe koszulki "Bracia" na spotkanie ZKS-u z rezerwami Legii Warszawa, które rozegrane zostanie w niedzielę, 12 kwietnia o 15:00. Cały zysk z koszulek przeznaczony zostanie na oprawę zgodowego meczu, na który trwa mobilizacja.





REKLAMA

Koszulki dostępne są do 8 kwietnia, tylko w przedsprzedaży. Nie będzie dorabiania tego wzoru t-shirtów. Cena koszulki to 90 złotych, istnieje możliwość wysyłki (25 zł).



Wpłaty:



Nr konta bankowego Revolut

22 2910 0006 0000 0000 0483 9216



Nr tel do BLIK: 601907945

W tytule przelewu: Imię, nazwisko i rozmiar

W przypadku zamówienia kilku koszulek tytułujemy wg przykładu: Jan Kowalski - 1 XS, 2 L, 1 XL itp.