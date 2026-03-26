Filmoteka: Dawno temu w Canal+: Widzew - Legia 95/96

Canal+ wypuścił materiał wideo z cyklu "Dawno temu w Canal+", przypominający mecz Widzewa z Legią z sezonu 1995/96. Do obejrzenia spotkania zaproszono po dwóch ówczesnych piłkarzy Legii (Marka Jóźwiaka i Tomka Wieszczyckiego) oraz Widzewa (Marka Citkę i Tomasza Łapińskiego).
Zebrani w studio zawodnicy komentują zagrania sprzed lat, opowiadają także o różnicach piłki sprzed 30 lat i tej obecnej. Wtedy na ławkach rezerwowych siedziało zaledwie pięciu graczy, a na wyjazdy drużyny nie musiały podróżować dwoma autokarami. Fani Legii na tym wyjeździe byli obecni w 1500 osób, a do pilnowania ich było wyznaczonych... 1500 policjantów i ochroniarzy. W młynie RTS-u wisiała jeszcze flaga Petrochemii Płock, a na prostej widzewiacy wywiesili płótno "The best Warriors from Poland - fans RTS Widzew Łódź", w nawiązaniu do legijnej flagi "Warriors".
Spotkanie, rozgrywane przed wyjazdem legionistów na mecz z Blackburn Rovers w Lidze Mistrzów, zakończyło się remisem 1-1. Bramki zdobyli Tomasz Wieszczycki oraz Rafał Siadaczka. Niezwykle klimatyczne są przedmeczowe i pomeczowe rozmowy reporterów Canal+, m.in. z dwoma trenerami jednocześnie czy z czołowymi obrońcami obu klubów - Jackiem Zielińskim i Tomkiem Łapińskim.
Trwający niespełna 45 minut materiał można obejrzeć TUTAJ.
Tytuł: Dawno temu w Canal+: Widzew - Legia (sezon 1995/96)
Czas trwania: 44:28 min.
