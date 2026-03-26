Filmoteka: Dawno temu w Canal+: Widzew - Legia 95/96

Canal+ wypuścił materiał wideo z cyklu "Dawno temu w Canal+", przypominający mecz Widzewa z Legią z sezonu 1995/96. Do obejrzenia spotkania zaproszono po dwóch ówczesnych piłkarzy Legii (Marka Jóźwiaka i Tomka Wieszczyckiego) oraz Widzewa (Marka Citkę i Tomasza Łapińskiego).

Zebrani w studio zawodnicy komentują zagrania sprzed lat, opowiadają także o różnicach piłki sprzed 30 lat i tej obecnej. Wtedy na ławkach rezerwowych siedziało zaledwie pięciu graczy, a na wyjazdy drużyny nie musiały podróżować dwoma autokarami. Fani Legii na tym wyjeździe byli obecni w 1500 osób, a do pilnowania ich było wyznaczonych... 1500 policjantów i ochroniarzy. W młynie RTS-u wisiała jeszcze flaga Petrochemii Płock, a na prostej widzewiacy wywiesili płótno "The best Warriors from Poland - fans RTS Widzew Łódź", w nawiązaniu do legijnej flagi "Warriors".


 


Spotkanie, rozgrywane przed wyjazdem legionistów na mecz z Blackburn Rovers w Lidze Mistrzów, zakończyło się remisem 1-1. Bramki zdobyli Tomasz Wieszczycki oraz Rafał Siadaczka. Niezwykle klimatyczne są przedmeczowe i pomeczowe rozmowy reporterów Canal+, m.in. z dwoma trenerami jednocześnie czy z czołowymi obrońcami obu klubów - Jackiem Zielińskim i Tomkiem Łapińskim.


Trwający niespełna 45 minut materiał można obejrzeć TUTAJ.


Tytuł: Dawno temu w Canal+: Widzew - Legia (sezon 1995/96)
Czas trwania: 44:28 min.



Komentarze (7)

Ursus1980 - 26.03.2026 / 15:04, *.play.pl

Jóźwiak, Wieszczycki, Citko, Łapiński plus Siadaczka - byli gracze "Legijni"

Eddie - 26.03.2026 / 14:17, *.play.pl

stary dobry futbol nie to co dzisiaj

L - 26.03.2026 / 12:57, *.play.pl

I te numery. Dzisiaj w skladzie Legii numery: 89, 91, 12, 23, 21, 22, 44, 67, 29, 77.

W ogole zaden obecny obronca nie ma cyfry. Najniższy numer obroncy to 12. Ktos zrobi w koncu z tym porządek? Aż oczy bolą.

Dragoon - 26.03.2026 / 14:20, *.play.pl

te numery to papugują albo z koszykówki albo z hokeja na lodzie
powinna być tradycyjna numerowość od 1 do 20 potem po kolei

Barnaba - 22 godziny temu, *.orange.pl

@Dragoon: To jednak istnieją ludzi, których też to wkurza. Moim zdaniem to bezmyślne małpowanie z NBA.
A mecz był w pytę.

Holender - 22 godziny temu, *.play.pl

@Barnaba:
bo już ten rewanż w Warszawie w maju to raczej w pytę nie był

Koszulki koszulki - 26.03.2026 / 12:18, *.t-mobile.pl

Świetny ten filmik ,

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
