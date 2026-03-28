W meczu 24. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała wyjazdowy derbowy mecz z Dzikami Warszawa 95-88. "Zieloni Kanonierzy" mogli liczyć w Hali Koło na doping licznej grupy swoich kibiców.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla legionistów. Już w pierwszej akcji Race Thompson trafił za trzy, a chwilę później kolejną trójkę dołożył Carl Ponsar i Legia szybko objęła prowadzenie 6:0. Legioniści kontynuowali dobrą grę. Po efektownej akcji duetu Andrzej Pluta – Carl Ponsar, ten drugi ponownie wpisał się na listę strzelców, powiększając przewagę do ośmiu punktów (14:6). Chwilę później Dominic Brewton zakończył akcję 2+1 i przewaga Legii wzrosła już do jedenastu punktów, co skłoniło trenera Dzików Marco Legovicha do wzięcia pierwszego czasu w meczu.







Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa - Hugollek / 73 zdjęcia













Po przerwie gospodarze zaczęli odrabiać straty. Najpierw punkty zdobył Odinakachim Oguama, a następnie dwa dołożył Rivaldo Soares. Przy stanie 17:10 dla Legii o czas poprosił trener Heiko Rannula. Kolejne minuty przyniosły wyraźne problemy legionistów w ataku, co skrzętnie wykorzystali zawodnicy Dzików. Po dwóch celnych rzutach osobistych Bennetta Vander Plasa oraz punktach Landriusa Hortona przewaga Legii stopniała do trzech punktów (17:14), a chwilę później Tahlik Chavez trafił za trzy, doprowadzając do remisu 19:19. Ostatnie słowo w tej kwarcie należało jednak do Legii. Andrzej Pluta trafił zza łuku i to legioniści schodzili na krótką przerwę z trzypunktowym prowadzeniem – 25:22.



Początek drugiej kwarty przyniósł zmianę prowadzenia. Po punktach Odinakachima Oguamy to Dziki wyszły na jednopunktowe prowadzenie 27:26. Legia odpowiedziała jednak natychmiast – Dominic Brewton najpierw trafił za trzy, a chwilę później po przechwycie efektownie zakończył akcję wsadem, przywracając legionistom prowadzenie 31:27. Legia poszła za ciosem i w kolejnych akcjach powiększała przewagę. Po punktach Shane’a Huntera warszawianie prowadzili już 36:27, co zmusiło trenera Dzików Marco Legovicha do wzięcia czasu.



Dobra seria Dzików, zwieńczona celną trójką Darnella Edge’a, pozwoliła im zmniejszyć stratę do czterech punktów. Mimo to legioniści utrzymywali kontrolę nad wynikiem, a na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy prowadzili 47:42. W końcówce Legia ponownie podkręciła tempo. Najpierw punkty zdobył Race Thompson, a następnie kolejne dołożył Carl Ponsar, dzięki czemu przewaga wzrosła do dziesięciu punktów – 55:45. Ostatnie punkty przed przerwą zdobył kapitan Legii Michał Kolenda, wykorzystując jeden z dwóch rzutów osobistych. Do szatni legioniści schodzili prowadząc 56:47.







fot. Bodziach

Po przerwie legioniści długo utrzymywali bezpieczną przewagę. Po dwóch minutach gry prowadzili jeszcze dziesięcioma punktami, a chwilę później Michał Kolenda trafił za trzy, powiększając prowadzenie do trzynastu oczek – 63:50. Była to najwyższa przewaga Legii w tym spotkaniu. W kolejnych minutach oba zespoły miały jednak spore problemy ze skutecznością. Przez dłuższy czas wynik niemal się nie zmieniał i na cztery minuty przed końcem trzeciej kwarty Legia wciąż prowadziła 63:51.Impuls do odrabiania strat dali gospodarzom Oguama oraz Soares. Najpierw Oguama zdobył trzy punkty, a następnie kolejne dwa dołożył Soares, zmniejszając stratę Dzików do siedmiu punktów – 56:63. Końcówka tej odsłony należała już do gospodarzy, którzy systematycznie zbliżali się do legionistów. Po akcji 3+1 Landriusa Hortona przewaga Legii stopniała do zaledwie dwóch punktów. Były to ostatnie punkty zdobyte w tej kwarcie, która zakończyła się wynikiem 67:65 dla Legii.Ostatnia kwarta rozpoczęła się od skutecznych akcji Legii. Najpierw punkty zdobył Dominic Brewton, a chwilę później dwa rzuty osobiste wykorzystał Carl Ponsar, dzięki czemu przewaga legionistów wzrosła do sześciu punktów – 71:65. W końcu odblokował się także Andrzej Pluta. Najpierw skutecznie zakończył indywidualną akcję wejściem pod kosz, a następnie trafił za trzy, powiększając prowadzenie Legii do dziewięciu punktów na siedem minut przed końcem meczu. Przy stanie 67:76 o czas poprosił trener gospodarzy.Po przerwie Pluta ponownie trafił zza łuku, a Legia odskoczyła już na dwanaście punktów – 81:69. Gospodarze nie potrafili zatrzymać rozpędzonych legionistów. Race Thompson dołożył kolejne punkty, a Dominic Brewton podwyższył prowadzenie Legii do piętnastu oczek. W kolejnych minutach gra toczyła się punkt za punkt, ale legioniści spokojnie kontrolowali sytuację. Na dwie minuty przed końcem utrzymywali trzynastopunktowe prowadzenie przy wyniku 90:77.Dziki próbowały jeszcze odrabiać straty, jednak Legia nie oddała już prowadzenia i ostatecznie wygrała derby Warszawy 95:88.





Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 kwietnia z Treflem Sopot.





PLK: Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa

Kwarty: 22-25, 25-31, 18-11, 23-28



Dziki Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 B. Vander Plas 27:11 11 3/7 (42%) 0/1 (0%) 3/6 (50%) 2/2 (100%) 5 3 4 1 L. Horton 31:33 16 3/14 (21%) 1/4 (25%) 2/10 (20%) 8/10 (80%) 1 4 5 2 D. Edge 31:15 16 6/14 (42%) 3/6 (50%) 3/8 (37%) 1/1 (100%) 3 4 3 4 R. Soares 24:36 15 7/9 (77%) 7/7 (100%) 0/2 (0%) 1/3 (33%) 3 1 2 5 M. Aleksandrowicz 18:36 5 2/3 (66%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 0 1 2 7 G. Grochowski 0:00 0 0 0 0 8 K. Kempa 12:32 4 1/3 (33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 4 0 1 12 J. Sosna 0:00 0 0 0 0 16 T. Chavez 14:17 6 2/6 (33%) 1/3 (33%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0 6 4 25 O. Oguama 26:57 9 4/7 (57%) 4/7 (57%) 1/2 (50%) 7 4 2 45 Ł. Frąckiewicz 13:03 6 2/2 (100%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 4 0 4 Suma 88 30/65 (46%) 19/32 (59%) 11/33 (33%) 17/23 (73%) 32 23 27

Trener: Marco Legovich



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 29:39 9 3/9 (33%) 2/6 (33%) 1/3 (33%) 2/3 (66%) 1 5 1 1 B. Czapla 0:28 0 0 0 0 3 A. Pluta 32:15 20 6/14 (42%) 2/5 (40%) 4/9 (44%) 4/6 (66%) 3 10 1 5 W. Tomaszewski 7:35 0 1 0 3 7 D. Brewton Iii 27:20 22 8/14 (57%) 7/12 (58%) 1/2 (50%) 5/6 (83%) 6 2 1 21 J. Dąbrowski 0:09 0 0 0 0 23 M. Kolenda 23:34 6 2/6 (33%) 1/1 (100%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 3 1 2 25 R. Thompson 23:02 13 5/8 (62%) 4/6 (66%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 3 2 4 32 M. Wilczek 4:45 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0 0 3 40 S. Hunter 19:21 10 3/3 (100%) 3/3 (100%) 4/6 (66%) 7 0 4 42 C. Ponsar 31:51 15 6/8 (75%) 6/7 (85%) 0/1 (0%) 3/3 (100%) 10 5 3 Suma 95 33/63 (52%) 25/40 (62%) 8/23 (34%) 21/32 (65%) 41 25 23

Trener: Heiko Rannula



Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Zapolski, Jakub Adameczek







