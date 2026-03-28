Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa

W meczu 24. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała wyjazdowy derbowy mecz z Dzikami Warszawa 95-88. "Zieloni Kanonierzy" mogli liczyć w Hali Koło na doping licznej grupy swoich kibiców.
Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla legionistów. Już w pierwszej akcji Race Thompson trafił za trzy, a chwilę później kolejną trójkę dołożył Carl Ponsar i Legia szybko objęła prowadzenie 6:0. Legioniści kontynuowali dobrą grę. Po efektownej akcji duetu Andrzej Pluta – Carl Ponsar, ten drugi ponownie wpisał się na listę strzelców, powiększając przewagę do ośmiu punktów (14:6). Chwilę później Dominic Brewton zakończył akcję 2+1 i przewaga Legii wzrosła już do jedenastu punktów, co skłoniło trenera Dzików Marco Legovicha do wzięcia pierwszego czasu w meczu.
Po przerwie gospodarze zaczęli odrabiać straty. Najpierw punkty zdobył Odinakachim Oguama, a następnie dwa dołożył Rivaldo Soares. Przy stanie 17:10 dla Legii o czas poprosił trener Heiko Rannula. Kolejne minuty przyniosły wyraźne problemy legionistów w ataku, co skrzętnie wykorzystali zawodnicy Dzików. Po dwóch celnych rzutach osobistych Bennetta Vander Plasa oraz punktach Landriusa Hortona przewaga Legii stopniała do trzech punktów (17:14), a chwilę później Tahlik Chavez trafił za trzy, doprowadzając do remisu 19:19. Ostatnie słowo w tej kwarcie należało jednak do Legii. Andrzej Pluta trafił zza łuku i to legioniści schodzili na krótką przerwę z trzypunktowym prowadzeniem – 25:22.
Początek drugiej kwarty przyniósł zmianę prowadzenia. Po punktach Odinakachima Oguamy to Dziki wyszły na jednopunktowe prowadzenie 27:26. Legia odpowiedziała jednak natychmiast – Dominic Brewton najpierw trafił za trzy, a chwilę później po przechwycie efektownie zakończył akcję wsadem, przywracając legionistom prowadzenie 31:27. Legia poszła za ciosem i w kolejnych akcjach powiększała przewagę. Po punktach Shane’a Huntera warszawianie prowadzili już 36:27, co zmusiło trenera Dzików Marco Legovicha do wzięcia czasu.
Dobra seria Dzików, zwieńczona celną trójką Darnella Edge’a, pozwoliła im zmniejszyć stratę do czterech punktów. Mimo to legioniści utrzymywali kontrolę nad wynikiem, a na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy prowadzili 47:42. W końcówce Legia ponownie podkręciła tempo. Najpierw punkty zdobył Race Thompson, a następnie kolejne dołożył Carl Ponsar, dzięki czemu przewaga wzrosła do dziesięciu punktów – 55:45. Ostatnie punkty przed przerwą zdobył kapitan Legii Michał Kolenda, wykorzystując jeden z dwóch rzutów osobistych. Do szatni legioniści schodzili prowadząc 56:47.
Po przerwie legioniści długo utrzymywali bezpieczną przewagę. Po dwóch minutach gry prowadzili jeszcze dziesięcioma punktami, a chwilę później Michał Kolenda trafił za trzy, powiększając prowadzenie do trzynastu oczek – 63:50. Była to najwyższa przewaga Legii w tym spotkaniu. W kolejnych minutach oba zespoły miały jednak spore problemy ze skutecznością. Przez dłuższy czas wynik niemal się nie zmieniał i na cztery minuty przed końcem trzeciej kwarty Legia wciąż prowadziła 63:51.
Impuls do odrabiania strat dali gospodarzom Oguama oraz Soares. Najpierw Oguama zdobył trzy punkty, a następnie kolejne dwa dołożył Soares, zmniejszając stratę Dzików do siedmiu punktów – 56:63. Końcówka tej odsłony należała już do gospodarzy, którzy systematycznie zbliżali się do legionistów. Po akcji 3+1 Landriusa Hortona przewaga Legii stopniała do zaledwie dwóch punktów. Były to ostatnie punkty zdobyte w tej kwarcie, która zakończyła się wynikiem 67:65 dla Legii.
Ostatnia kwarta rozpoczęła się od skutecznych akcji Legii. Najpierw punkty zdobył Dominic Brewton, a chwilę później dwa rzuty osobiste wykorzystał Carl Ponsar, dzięki czemu przewaga legionistów wzrosła do sześciu punktów – 71:65. W końcu odblokował się także Andrzej Pluta. Najpierw skutecznie zakończył indywidualną akcję wejściem pod kosz, a następnie trafił za trzy, powiększając prowadzenie Legii do dziewięciu punktów na siedem minut przed końcem meczu. Przy stanie 67:76 o czas poprosił trener gospodarzy.
Po przerwie Pluta ponownie trafił zza łuku, a Legia odskoczyła już na dwanaście punktów – 81:69. Gospodarze nie potrafili zatrzymać rozpędzonych legionistów. Race Thompson dołożył kolejne punkty, a Dominic Brewton podwyższył prowadzenie Legii do piętnastu oczek. W kolejnych minutach gra toczyła się punkt za punkt, ale legioniści spokojnie kontrolowali sytuację. Na dwie minuty przed końcem utrzymywali trzynastopunktowe prowadzenie przy wyniku 90:77.
Dziki próbowały jeszcze odrabiać straty, jednak Legia nie oddała już prowadzenia i ostatecznie wygrała derby Warszawy 95:88.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 kwietnia z Treflem Sopot.
PLK: Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa
Kwarty: 22-25, 25-31, 18-11, 23-28
Dziki Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|B. Vander Plas
|27:11
|11
|3/7 (42%)
|0/1 (0%)
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|5
|3
|4
|1
|L. Horton
|31:33
|16
|3/14 (21%)
|1/4 (25%)
|2/10 (20%)
|8/10 (80%)
|1
|4
|5
|2
|D. Edge
|31:15
|16
|6/14 (42%)
|3/6 (50%)
|3/8 (37%)
|1/1 (100%)
|3
|4
|3
|4
|R. Soares
|24:36
|15
|7/9 (77%)
|7/7 (100%)
|0/2 (0%)
|1/3 (33%)
|3
|1
|2
|5
|M. Aleksandrowicz
|18:36
|5
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|0
|1
|2
|7
|G. Grochowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|8
|K. Kempa
|12:32
|4
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|4
|0
|1
|12
|J. Sosna
|0:00
|0
|0
|0
|0
|16
|T. Chavez
|14:17
|6
|2/6 (33%)
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|0
|6
|4
|25
|O. Oguama
|26:57
|9
|4/7 (57%)
|4/7 (57%)
|1/2 (50%)
|7
|4
|2
|45
|Ł. Frąckiewicz
|13:03
|6
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|4
|Suma
|88
|30/65 (46%)
|19/32 (59%)
|11/33 (33%)
|17/23 (73%)
|32
|23
|27
Trener: Marco Legovich
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|29:39
|9
|3/9 (33%)
|2/6 (33%)
|1/3 (33%)
|2/3 (66%)
|1
|5
|1
|1
|B. Czapla
|0:28
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|32:15
|20
|6/14 (42%)
|2/5 (40%)
|4/9 (44%)
|4/6 (66%)
|3
|10
|1
|5
|W. Tomaszewski
|7:35
|0
|1
|0
|3
|7
|D. Brewton Iii
|27:20
|22
|8/14 (57%)
|7/12 (58%)
|1/2 (50%)
|5/6 (83%)
|6
|2
|1
|21
|J. Dąbrowski
|0:09
|0
|0
|0
|0
|23
|M. Kolenda
|23:34
|6
|2/6 (33%)
|1/1 (100%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|2
|25
|R. Thompson
|23:02
|13
|5/8 (62%)
|4/6 (66%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|3
|2
|4
|32
|M. Wilczek
|4:45
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|3
|40
|S. Hunter
|19:21
|10
|3/3 (100%)
|3/3 (100%)
|4/6 (66%)
|7
|0
|4
|42
|C. Ponsar
|31:51
|15
|6/8 (75%)
|6/7 (85%)
|0/1 (0%)
|3/3 (100%)
|10
|5
|3
|Suma
|95
|33/63 (52%)
|25/40 (62%)
|8/23 (34%)
|21/32 (65%)
|41
|25
|23
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Zapolski, Jakub Adameczek
Dziki Warszawa 88-95 Legia Warszawa - Hugollek / 73 zdjęcia