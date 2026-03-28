Futsal Leszno 2-3 Legia Warszawa

W meczu 26. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z Futsalem Leszno 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Kolejne spotkanie rozegrają 3 kwietnia o godzinie 19:30, kiedy we własnej hali podejmą BSF Bochnia.
Futsal Leszno 2-3 (0-3) Legia Warszawa
0-1 - 1:02 Rui Pinto
0-2 - 14:42 Hugo Alves
0-3 - 16:57 Henri Alamikkotervo
1-3 - 23:55 Danis Hrgota
2-3 - 27:04 Mateusz Lisowski
Leszno: 12. Antti Koivumaki, 3. Mateusz Lisowski, 70. Rajmund Siecla, 9. Adrian Skrzypek, 82. Albert Betowski
rezerwa: 79. Jakub Andersz, 5. Oliwier Schimber, 7. Kacper Konopacki, 8. Danis Hrgota, 10. Jakub Molicki, 15. Deiby Arango, 35. Serhij Małyszko, 99. Arkadiusz Szypczyński
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 14. Hugo Alves, 10. Rui Pinto, 22. Henri Alamikkotervo
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański
żółte kartki: Alves, Możejko
