Derby dla Legii! RK Warszawa 18-21 Legia Warszawa

W pierwszym meczu rundy wiosennej rugbiści Legii Warszawa wygrali z zespołem RK Warszawa 21-18. Do przerwy było 7-7. Spotkanie rozgrywano na obiekcie Skry Warszawa.
RK Warszawa 18-21 (7-7) Legia Warszawa
punkty Legia: 3P, 3pd
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Bartosz Bardziński, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Pijuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Oskar Zawadzki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Dawid Poznański, 18. Krystian Bogucki, 19. Maciej Żarnowski, 20. Stanisław Ścibor, 21. Aliaksiej Bakłażec, 22. Mateusz Spilaszek, 23. Vincent Clements, 24. Wojciech Kwiatkowski, 25. Wojciech Borys
