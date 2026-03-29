Derby dla Legii! RK Warszawa 18-21 Legia Warszawa

Bartosz Bardziński, kapitan Legii | fot. Woytek / Legionisci.com
W pierwszym meczu rundy wiosennej rugbiści Legii Warszawa wygrali z zespołem RK Warszawa 21-18. Do przerwy było 7-7. Spotkanie rozgrywano na obiekcie Skry Warszawa. 

RK Warszawa 18-21 (7-7) Legia Warszawa

punkty Legia: 3P, 3pd


Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Bartosz Bardziński, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Pijuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Oskar Zawadzki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl

rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Dawid Poznański, 18. Krystian Bogucki, 19. Maciej Żarnowski, 20. Stanisław Ścibor, 21. Aliaksiej Bakłażec, 22. Mateusz Spilaszek, 23. Vincent Clements, 24. Wojciech Kwiatkowski, 25. Wojciech Borys


RK Warszawa 18-21 Legia Warszawa - Woytek / 85 zdjęć 

RK Warszawa 18-21 Legia Warszawa - Joanna Bydler / 58 zdjęć 


Komentarze (4)

Dzik - 9 godzin temu, *.play.pl

Oczywiście durnie piłkarscy musieli przyjść i dopingować niczym na Ł3 w ogóle nie mając nic wspólnego z tą dyscypliną. Nie przychodźcie więcej !

RugbyFan - 11 godzin temu, *.vectranet.pl

Doping porażka, zupełnie nie pasujący do Kultury rugby.

e(L)o - 12 godzin temu, *.ksiezyc.pl

Pierwszy raz byłem na rugby!
Nic z tego nie rozumiem ale było ekstra!

Go go - 13 godzin temu, *.centertel.pl

Legia wygląda bardzo dobrze , mocna obrona , silny młyn, aby zdrowie dopisało w tej rundzie powinno być dobrze👏👏👏

więcej filmów
