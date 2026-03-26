Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka na czele. Za nim Rajović

Aktualnym liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 11 punktów, na które składają się 4 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem pozostaje Mileta Rajović (8 goli, 1 asysta).
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
42 mecze: 14 zwycięstw - 14 remisów - 14 porażek, bramki: 55-54
średnia punktów: 1,33
gole na mecz: 1,31
gole stracone na mecz: 1,29
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
84% z obrębu pola karnego
27% po strzałach z główki
69% to gole z akcji
20% po rozegraniu stałego fragmentu gry
11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (5 karnych, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
26% padło po strzałach z główki
61% to gole z akcji
28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 16 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 17 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 5 z 6rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,24 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 42 meczach. Mileta Rajović wychodził na boisko 36 razy, a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3180 (82,8%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Bartosz Kapustka
|4
|7
|11
|35
|2392
|217
|Mileta Rajović
|8
|1
|9
|36
|2265
|252
|Jean-Pierre Nsame
|7
|1
|8
|14
|765
|96
|Paweł Wszołek
|4
|4
|8
|34
|2717
|340
|Juergen Elitim
|3
|5
|8
|28
|1975
|247
|Wahan Biczachczjan
|5
|2
|7
|34
|1793
|256
|Kacper Urbański
|1
|3
|4
|24
|1244
|311
|Antonio Čolak
|3
|0
|3
|19
|590
|197
|Rafał Augustyniak
|3
|0
|3
|30
|2196
|732
|Ermal Krasniqi
|2
|1
|3
|26
|1521
|507
|Kacper Chodyna
|1
|2
|3
|23
|1187
|396
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|12
|746
|373
|Petar Stojanović
|1
|1
|2
|26
|1226
|613
|Radovan Pankov
|1
|1
|2
|19
|1615
|808
|Patryk Kun
|0
|2
|2
|13
|1024
|512
|Ruben Vinagre
|0
|2
|2
|24
|1720
|860
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Rafał Adamski
|1
|0
|1
|5
|392
|392
|Wojciech Urbański
|1
|0
|1
|25
|920
|920
|Damian Szymański
|1
|0
|1
|23
|1556
|1556
|Kamil Piątkowski
|1
|0
|1
|23
|2014
|2014
|Jakub Żewłakow
|0
|1
|1
|12
|236
|236
|Claude Goncalves
|0
|1
|1
|13
|654
|654
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
|Arkadiusz Reca
|0
|1
|1
|21
|1177
|1177
Stan na 23.03.2026.