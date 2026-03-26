Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka na czele. Za nim Rajović

Aktualnym liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 11 punktów, na które składają się 4 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem pozostaje Mileta Rajović (8 goli, 1 asysta).

‌​‌ AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26

‌​‌ 42 mecze: 14 zwycięstw - 14 remisów - 14 porażek, bramki: 55-54

‌​‌ średnia punktów: 1,33

‌​‌ gole na mecz: 1,31

‌​‌ gole stracone na mecz: 1,29





Ciekawostki:





‌​‌ BRAMKI ZDOBYTE:

‌​‌ 84% z obrębu pola karnego

‌​‌ 27% po strzałach z główki





‌​‌ 69% to gole z akcji

‌​‌ 20% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌​‌ 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (5 karnych, 1 rzut wolny)











‌​‌ BRAMKI STRACONE:

‌​‌ 89% z obrębu pola karnego

‌​‌ 26% padło po strzałach z główki





‌​‌ 61% to gole z akcji

‌​‌ 28% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌​‌ 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry





‌​‌ Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 16 trafień.





‌​‌ Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 17 trafień rywali.





‌​‌ Karne: Legia strzeliła 5 z 6rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.





‌​‌ Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,24 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.





‌​‌ Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 42 meczach. Mileta Rajović wychodził na boisko 36 razy, a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3180 (82,8%).





‌​‌ W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.





Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)





Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Bartosz Kapustka 4 7 11 35 2392 217 Mileta Rajović 8 1 9 36 2265 252 Jean-Pierre Nsame 7 1 8 14 765 96 Paweł Wszołek 4 4 8 34 2717 340 Juergen Elitim 3 5 8 28 1975 247 Wahan Biczachczjan 5 2 7 34 1793 256 Kacper Urbański 1 3 4 24 1244 311 Antonio Čolak 3 0 3 19 590 197 Rafał Augustyniak 3 0 3 30 2196 732 Ermal Krasniqi 2 1 3 26 1521 507 Kacper Chodyna 1 2 3 23 1187 396 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 12 746 373 Petar Stojanović 1 1 2 26 1226 613 Radovan Pankov 1 1 2 19 1615 808 Patryk Kun 0 2 2 13 1024 512 Ruben Vinagre 0 2 2 24 1720 860 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Rafał Adamski 1 0 1 5 392 392 Wojciech Urbański 1 0 1 25 920 920 Damian Szymański 1 0 1 23 1556 1556 Kamil Piątkowski 1 0 1 23 2014 2014 Jakub Żewłakow 0 1 1 12 236 236 Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789 Arkadiusz Reca 0 1 1 21 1177 1177

Stan na 23.03.2026.



* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.



