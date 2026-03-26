Klasyfikacja kanadyjska: Kapustka na czele. Za nim Rajović

Aktualnym liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 11 punktów, na które składają się 4 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem pozostaje Mileta Rajović (8 goli, 1 asysta). 

REKLAMA

AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
 42 mecze: 14 zwycięstw - 14 remisów - 14 porażek, bramki: 55-54
średnia punktów: 1,33 
gole na mecz: 1,31
gole stracone na mecz: 1,29


Ciekawostki:


BRAMKI ZDOBYTE:
84% z obrębu pola karnego
 27% po strzałach z główki


 69% to gole z akcji
20% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (5 karnych, 1 rzut wolny)


 

BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
 26% padło po strzałach z główki


61% to gole z akcji
 28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry


Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 16 trafień. 


Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 17 trafień rywali.


Karne: Legia strzeliła z 6rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.


Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,24 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.


  Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 42 meczach. Mileta Rajović wychodził na boisko 36 razy, a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3180 (82,8%).


W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.


Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)


Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Bartosz Kapustka 4 7 11 35 2392 217
Mileta Rajović 8 1 9 36 2265 252
Jean-Pierre Nsame 7 1 8 14 765 96
Paweł Wszołek 4 4 8 34 2717 340
Juergen Elitim 3 5 8 28 1975 247
Wahan Biczachczjan 5 2 7 34 1793 256
Kacper Urbański 1 3 4 24 1244 311
Antonio Čolak 3 0 3 19 590 197
Rafał Augustyniak 3 0 3 30 2196 732
Ermal Krasniqi 2 1 3 26 1521 507
Kacper Chodyna 1 2 3 23 1187 396
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 12 746 373
Petar Stojanović 1 1 2 26 1226 613
Radovan Pankov 1 1 2 19 1615 808
Patryk Kun 0 2 2 13 1024 512
Ruben Vinagre 0 2 2 24 1720 860
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Rafał Adamski 1 0 1 5 392 392
Wojciech Urbański 1 0 1 25 920 920
Damian Szymański 1 0 1 23 1556 1556
Kamil Piątkowski 1 0 1 23 2014 2014
Jakub Żewłakow 0 1 1 12 236 236
Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789
Arkadiusz Reca 0 1 1 21 1177 1177

Stan na 23.03.2026.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.




REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (17)

ops2 - 17 godzin temu, *.centertel.pl

Statystycznie dramatycznie …

Typ - 21 godzin temu, *.play-internet.pl

42 mecze i najlepszy niby zawodnik ma 11 pkt...

Trampek - 26.03.2026 / 15:39, *.orange.pl

To ma być napastnik użyteczny ? Asysta lub bramka co 252 minuty ? Dziwimy się ,że oscylujemy w granicach strefy spadkowej !!! Trenerze - ogarnij się !!! Statystów nam nie potrzeba - aby figurowali w podstawowym składzie drużyny !!!

WIELKI MILETA - 26.03.2026 / 14:01, *.virtuaoperator.pl

Wodzu prowadź po kolejny tytuł i koronę króla strzelców!!!!

Piotrek Ochota - 26.03.2026 / 13:41, *.t-mobile.pl

8-1-9-36-2265
7-1-8-14-765
Tu nie ma czego komentować, liczby nie kłamią. Można znaleźć dziesiątki tłumaczeń dla Milety, ale to on gra jakby pauzował pół roku.

andre as - 26.03.2026 / 12:55, *.net.pl

oceńcie naszych dyrektorów sportowych!!! Zieliński, Hera też im pomagał, Żewłakow i Bobic kogo kupili kto się sprawdził???? Można zrobić taką wyliczankę od początku naszego zjazdu czyli od ostatniego MP. Gdzie odpowiedzialność. Żyjemy mitem i nadzieją

doctor - 26.03.2026 / 12:47, *.ukpaperrolls.com

MIODUSKI KING! ZBAWCA! WLASCICIEL MARZENIE PO PROSTU 😂😂😂

Bat@wp.pl - 26.03.2026 / 11:49, *.orange.pl

Miarą upadku napastników w Legii jest nieobecność w tabeli strzelców - nawet z 5 bramkami w lidze. Bez strzelca z minimum 10 bramkami, nie ma czego szukać wśród kandydatów do pucharu.

Darek - 26.03.2026 / 10:57, *.play.pl

Statystyka gola,asysta na minutę pokazuje wszystko. Wystarczy spojrzeć na statystyki Rajovicia i Nsame.

Gość niedzielny - 26.03.2026 / 10:44, *.tpnet.pl

Do Kanady Ich 2wóch wysyłać w takim razie.

Grzesiek85 - 26.03.2026 / 10:05, *.play.pl

Cyrk.

Pedro de Varsovia - 26.03.2026 / 09:10, *.161.151

Ostatnim umiejącym w piłkę liderem Legii był Josue, a poprzednim Radovic w duecie z Ljuboją. Piękną kasę przepalono przez lata na nieudaczników, z zespołu zostały trociny.

Siarczan - 26.03.2026 / 11:09, *.t-mobile.pl

@Pedro de Varsovia: jeszcze Vadis

Kobo(L)t - 22 godziny temu, *.stansat.pl

@Pedro de Varsovia: no nie, jeszcze Nikolić, Prijović, Duda, Ghuilerme czy wspomniany wcześniej Vadis(ten byl najlepszy i był najkrócej). Jak jest jeden Josue to dalej guzik z gry wynika. Mamy dziury w każdej formacji, a bramkarza to nie mamy od czasów Kuciaka...

Leśnik - 26.03.2026 / 08:44, *.33.122

I to właśnie najlepiej pokazuje nasz upadek.Na pierwszym miejscu kaleka a na drugim nieudacznik.😡

Marcin - 26.03.2026 / 08:42, *.43.174

42 mecze i żeby w takim klubie jak Legia napastnik nie miał 15 goli w sezonie to jest skandal i kompromitacja. Ofensywny pomocnik albo skrzydłowy bez 15 punktów w kanadyjskiej to też jest wynik poniżej krytyki. Piłkarzyki bez honoru i ambicji, nikt się nie wyróżnia w tej zbieraninie.

Janek - 26.03.2026 / 08:58, *.net.pl

@Marcin: jedyny napastnik był kontuzjowany przez większość sezonu, więc nie miał jak uzbierać tych 15 goli. A tych pozostałych dwóch, co skarby kibica wpisują w rubrykę "napastnicy", nie nazywajmy napastnikami, choć Colak miał przebłysk w Gdyni.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
