W weekend amp futboliści Legii zagrają w Warszawie

Weekend amp futboliści Legii zagrają w Warszawie

Już w najbliższy weekend, w dniach 28-29 marca, w Warszawie odbędzie się 1. turniej Amp futbol ekstraklasy w sezonie 2026. Gospodarzem będzie Legia Warszawa, która w ubiegłym roku zajęła 4. miejsce. 

W sobotę legioniści zagrają z Wisłą Kraków i Zawiszą Bydgoszcz, natomiast w niedzielę zmierzą się z Wartą Poznań. Do drużyny dołączył Marokańczyk El Mustapha Halouite, którego w barwach Legii będzie można zobaczyć już w ten weekend. 


 


Harmonogram turnieju:


Sobota, 28.03. 

godz. 9:30 Warta Poznań - Stal Rzeszów
godz. 10:45 Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław
godz. 12:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków
godz. 15:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław
godz. 16:15 Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz

Niedziela 29.03.
godz. 9:00 Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów
godz. 10:15 Wisła Kraków - Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała
godz. 11:30 Legia Warszawa - Warta Poznań
godz. 13:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Stal Rzeszów
godz. 14:15 Wisła Kraków - Zawisza Bydgoszcz


📅 28–29 marca 2026
📍 ul. Kołowa 24
🎟️ Wstęp wolny


Terminarz turniejów:
28-29.03. Warszawa
30-31.05. Poznań
27-28.06. Kraków
22-23.08. Wrocław
12-13.09. Rzeszów
26-27.09. Bydgoszcz


