3 punkty amp futbolistów w sobotę

W pierwszym dniu 1. turnieju Amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Warszawie, Legia Warszawa przegrała z mistrzem Polski, Wisłą Kraków i wygrała z Zawiszą Bydgoszcz.
W niedzielę legioniści zmierzą się o godzinie 11:30 z Wartą Poznań. Turniej rozgrywany jest na obiekcie GKP Targówek przy ul. Kołowej 24 w Warszawie. Wstęp wolny, zapraszamy!
Legia Warszawa 1-5 (0-3) Wisła Kraków
0-1 - 2:25 Kamil Grygiel
0-2 - 6:20 Krystian Kapłon
0-3 - 20+1 Emanuele Padoan
1-3- 20:30 Mohammed Aharchi
1-4 - 34:36 Adrian Bąk (sam.)
1-5 - 39:48 Omer Guleryuz
Legia Warszawa 4-1 (1-1) Zawisza Bydgoszcz
1-0 - 0:30 Mohammed Aharchi
1-1 - 20+3 Miłosz Dorszyński
2-1 - 30:34 Mohammed Aharchi (k)
3-1 - 34:49 Mohammed Aharchi (k)
4-1 - 38:17 Zacarias Oualit Al Farfache
Legia: 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 9. Dominik Abramczyk. 10. El Mustapha Halouite, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk
Zawisza: 1. Michał Idzikowski, 4. Miłosz Dorszyński, 7. Dawid Nowak, 17. Krzysztof Kowalik, 18. Sławomir Plicha, 89. Gracjan Łochowicz, 99. Szymon Smolarek
W 25. minucie Michał Idzikowski obronił rzut karny, strzelał Mohammed Aharchi.