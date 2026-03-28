3 punkty amp futbolistów w sobotę

fot. Woytek / Legionisci.com
W pierwszym dniu 1. turnieju Amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Warszawie, Legia Warszawa przegrała z mistrzem Polski, Wisłą Kraków i wygrała z Zawiszą Bydgoszcz.

W niedzielę legioniści zmierzą się o godzinie 11:30 z Wartą Poznań. Turniej rozgrywany jest na obiekcie GKP Targówek przy ul. Kołowej 24 w Warszawie. Wstęp wolny, zapraszamy!


Legia Warszawa 1-5 (0-3) Wisła Kraków

0-1 - 2:25 Kamil Grygiel

0-2 - 6:20 Krystian Kapłon

0-3 - 20+1 Emanuele Padoan

1-3- 20:30 Mohammed Aharchi

1-4 - 34:36 Adrian Bąk (sam.)

1-5 - 39:48 Omer Guleryuz


 


Legia Warszawa 4-1 (1-1) Zawisza Bydgoszcz

1-0 - 0:30 Mohammed Aharchi

1-1 - 20+3 Miłosz Dorszyński

2-1 - 30:34 Mohammed Aharchi (k)

3-1 - 34:49 Mohammed Aharchi (k)

4-1 - 38:17 Zacarias Oualit Al Farfache


Legia: 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 9. Dominik Abramczyk. 10. El Mustapha Halouite, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk


Zawisza: 1. Michał Idzikowski, 4. Miłosz Dorszyński, 7. Dawid Nowak, 17. Krzysztof Kowalik, 18. Sławomir Plicha, 89. Gracjan Łochowicz, 99. Szymon Smolarek


W 25. minucie Michał Idzikowski obronił rzut karny, strzelał Mohammed Aharchi.



