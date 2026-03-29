Pewna wygrana z Wartą

W niedzielnym meczu 1. turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa pewnie wygrała z Wartą Poznań 5-1. W sobotę legioniści przegrali z Wisłą Kraków 1-5 i wygrali z Zawiszą Bydgoszcz 4-1.
REKLAMA
Legia Warszawa 5-1 (3-0) Warta Poznań
1-0 - 2:11 Mohammed Aharchi
2-0 - 10:54 Mohammed Aharchi (k)
3-0 - 18:15 Zacarias Oualit Al Farfache
4-0 - 22:35 Adrian Bąk
4-1 - 31:06 Liam Brittles
5-1 - 35:59 Bartłomiej Orzechowski
Legia: 22. Piotr Karczewski, 7. Mohammed Aharchi, 9. Dominik Abramczyk, 11. Zacarias Oualit Al Farfache, 17. Bartłomiej Orzechowski, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk
Warta: 88. Gniewomir Bon, 7. Jamie Oakey, 14. Marcin Lenart, 21. Oktawian Śniowski, 25. Łukasz Mamczarz, 26. Liam Brittles, 99. Wojciech Wasilewski