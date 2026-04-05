Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Aktualnie Legia (16-8) ma o jedną wygraną więcej od Trefla (15-9), ale też niekorzystny wynik pierwszego spotkania, które przegraliśmy na Bemowie różnicą dziesięciu punktów. Co sprawia, że wygrana w Ergo Arenie będzie dla nas istotna, by wyprzedzić sopocian w tabeli. Na pewno legioniści, w zależności od tego, jak toczyć się będzie najbliższe spotkanie, spróbują zwyciężyć wyżej niż przegrali na własnym terenie, by w przypadku równej liczby punktów, zająć wyższą lokatę. Trefl w ostatnich trzech meczach zaliczył dwie porażki - z Arką (-3) i MKS-em (-23), a w ostatni weekend zzwyciężył w Szczecinie z Kingiem (+11). Na własnym parkiecie mogą pochwalić się bilansem 8-3, choć wiele meczów obecnego sezonu rozgrywali nie w Ergo Arenie. Sopocianie już dobrych kilka tygodni temu zakończyli rywalizację w europejskich pucharach, kończąc sezon FIBA Europe Cup na drugiej fazie grupowej, w której zaliczyli bilans 1-5 i ostatnie miejsce, więc o awansie do play-off nie było mowy. Za najlepszy występ w europejskich pucharach należy uznać wygraną z Rostock Seawolves z 20 stycznia.













Po raz ostatni Legia z Treflem mierzyła się w połowie lutego podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w Sosnowcu. W tamtym spotkaniu po dłuższej przerwie na parkiet wrócił Matthias Tass, a poza kadrą znalazł się Shane Hunter. Legia w drugiej połowie wypracowała sobie 8-punktową przewagę, ale ostatecznie całą roztrwoniła i ostatecznie przegrała z sopocianami 80:83. Trefl zaś ostatecznie sięgnął po trofeum, pokonując w półfinale Górnika Wałbrzych (+25), a w finale nie zając szans Zastalowi (+24). W półfinałowym spotkaniu ekipa z Trójmiasta straciła na dłuższy czas Jakuba Schenka - niezwykle ważną postać w swojej rotacji, a jednocześnie jednego z najlepszych strzelców. Schenk doznał urazu nadgarstka, przeszedł operację, a na parkiet wrócić może mniej więcej dopiero na drugą rundę play-off.





Wspomniana strata rozgrywającego doprowadziła do ruchów transferowych tuż przed zamknięciem okienka. Sprowadzono Granta Sherfielda, a także - na pozycję 2-3 Erica Locketta, z którego zrezygnował Anwil. Pech chciał, że Lockett już w debiucie w barwach Trefla zerwał ścięgno Achillesa i przedwcześnie zakończył sezon. Sherfield obecny sezon rozpoczął w niemieckiej Bundeslidze, w Brunszwiku, gdzie zdobywał średnio 14 pkt. na mecz. W swoim debiucie w Treflu również zdobył 14 pkt., ale oprócz dobrej zdobyczy punktowej zaliczył także 4 straty.





Obecnie w kadrze Trefla jest nadkomplet obcokrajowców - aż ośmiu (w tym kontuzjowany Lockett), podczas gdy tylko sześciu może znaleźć się w kadrze meczowej. Ostatnio poza grą byli Raymond Cowels III (doskonale znany kibicom Legii, śr. 8,6 pkt., 40,2% za 3 pkt.) oraz Dylan Addae-Wusu. Wydaje się, że sztab szkoleniowy posadzi na trybunach Cowelsa. Addae-Wusu prezentuje się bardzo przyzwoicie, a od połowy stycznia przez dwa miesiące zaliczył 7 kolejnych meczów z dwucyfrową zdobyczą punktową. Rzadziej asystuje, ale bardzo dobrze spisuje się na walce o zbiórki, czy przechwytach. In minus stosunkowo sporo strat - trzy razy w ostatnich czterech występach notował aż cztery straty. Najlepszym strzelcem Trefla jest wysoki (200cm) estoński rozgrywający, Kasper Suurorg (śr. 13,7 pkt. i 3 as.). W meczu przeciwko Legii w Pucharze Polski zdobył 16 pkt., a Trefl z nim na parkiecie zaliczył bilans +12. Bardzo ważnymi postaciami są także bardzo uniwersalny Paul Scruggs (śr. 13,2 pkt., 44,1% za 3, 5,4 as. i 5,0 zb.), a także litewski skrzydłowy Mindaugas Kacinas (śr. 11,6 pkt., 6,7 zb.).





Trefl jest bardzo fizyczną drużyną, co... mówi się także o Legii. Tyle, że legioniści jeszcze ani razu nie zdołali udowodnić swojej wyższości w bezpośrednich spotkaniach. Właśnie gracze z pozycji 4-5 będą mieli niezwykle ważne zadanie, by zatrzymać sopockich oponentów. W tym Kennetha Goinsa, niezwykle walecznego w strefie podkoszowej, który zdobywa średnio 9,6 pkt., 6,1 zb., a potrafi przymierzyć także z dystansu. Z dystansu nie rzuca z kolei Mikołaj Witliński, ale jest niezwykle groźny w "trumnie". Zdobywa średnio 9 pkt. i 4,5 zb. na mecz, a jego największym mankamentem jest skuteczność z linii rzutów wolnych (zaledwie 52,7%). W ostatnim meczu przeciwko Legii był niezwykle skuteczny (16 pkt.). Witlińskiego wspiera w walce na pozycji środkowego Szymon Zapała, który grywa nieco krócej (śr. 16,5 min.) i zdobywa 7,2 pkt. i 3,5 zb. Na czwórce ok. 8 minut grywa młody Szymon Nowicki.





Mecz przeciwko Treflowi na pewno będzie wyjątkowy dla Michała Kolendy, który wiele lat spędził właśnie w barwach żółto-czarnych. Skąd w 2023 roku trafił do stolicy. Z Legią zdobył jak na razie Puchar Polski oraz mistrzostwo kraju... i to ostatnie będzie chciał powtórzyć w trwającym właśnie sezonie. Ostatnio kapitan Legii pauzował ponownie z powodu podkręcenia stopy, ale wrócił do gry już na derbowe spotkanie z Dzikami. W poniedziałek powinien być ważną postacią naszego zespołu, szczególnie w grze obronnej, która stała się kluczem do wygranych Legii. Zdecydowanie krócej, bo tylko rok, trwała przygoda w Treflu Andzeja Pluty, który występował w barwach tego klubu w sezonie 2022/23.





Legia od nieudanego turnieju finałowego PP, jest na fali wznoszącej. Od tego czasu wygraliśmy trzy z czterech spotkań, a w przegranym meczu ze Śląskiem, podopieczni Heiko Rannuli także pokazali się z bardzo dobrej strony. W ostatni weekend niesamowicie zaprezentował się Carl Ponsar - francuski skrzydłowy grał z niesamowitą energią po obu stronach parkietu, co przełożyło się na podwójną zdobycz. Podobnie zresztą jak w przypadku Andrzeja Pluty, którego forma sprawia olbrzymie problemy naszym rywalom. Rozgrywający Legii indywidualnie potrafi robić wiele przewag, trafiać z dystansu, ale i wykorzystywać atuty kolegów z zespołu - dogrywając świetne piłki do Huntera, Thompsona, czy Ponsara. W obronie kapitalną robotę wykonuje Jayvon Graves (śr. 13,1 pkt.), a najlepszym strzelcem jest Dominic Brewton, który rozegrał jak dotąd 8 spotkań (6 zwycięskich) w Orlen Basket Lidze, zdobywając 14,4 pkt. - to najlepszy wynik spośród graczy Legii. Początkowo miał problemy z rzutami z dystansu (0/11 w pierwszych czterech występach), ale ostatnio jego dyspozycja także w tym elemencie wygląda zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie największym atutem tego gracza jest gra jeden na jeden, co wykorzystuje doskonale, często dodatkowo wymuszając przewinienia rywali (śr. 3,1).





Legia z Treflem w poniedziałek zagra po raz czwarty w sezonie 2025/26. Sopocianie wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze - kolejno w Superpucharze (+14), lidze (+10) i Pucharze Polski (+3). Najwyższy czas na przełamanie. Tym bardziej, że Legia w Ergo Arenie potrafi rozgrywać wielkie mecze. Tak było podczas naszego ostatniego wyjazdowego meczu z Treflem - w grudniu 2024 roku, kiedy nasi gracze prowadzeni jeszcze przez Ivicę Skelina wygrali aż 109:75. W tamtym spotkaniu w Orlen Basket Lidze zadebiutował Błażej Czapla. Bilans meczów z Treflem w Sopocie, od naszego powrotu do ekstraklasy to 4 wygrane Legii i 3 zwycięstwa sopocian.





Poniedziałkowy mecz pomiędzy Treflem i Legią rozegrany zostanie w trójmiejskiej Ergo Arenie, a jego początek zaplanowano na godzinę 17:30. Ostatnio sopocianie częściej grywali w mniejszej hali 100-lecia Sopotu. Teraz na trybunach spodziewanych jest ok. 3 tysięcy kibiców. W tym oczywiście grupa kibiców warszawskiej Legii. Bilety na to spotkanie można kupować TUTAJ. Mecz będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport 2. Zachęcamy do śledzenia!





TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 15-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,9 / 83,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,4%





Skład: Jakub Schenk, Kasper Suurorg, Dylan Addae-Wusu, Grant Sherfield (rozgrywający), Paul Scruggs, Raymond Cowels III, Franciszek Chac, Filip Łącz, Szymon Kiejzik, Eric Lockett (rzucający), Kenneth Goins, Filip Gurtatowski, Mindaugas Kacinas, Szymon Nowicki (skrzydłowi), Mikołaj Witliński, Szymon Zapała (środkowi)

trener: Mikko Larkas, as. Jakub Pendrakowski, Krzysztof Roszyk





Najwięcej punktów: Kasper Suurorg śr. 13.7, Jakub Schenk 13.6, Paul Scruggs 13.2, Mindaugas Kacinas 11.6.





Przewidywana wyjściowa piątka: Kasper Suurorg, Paul Scruggs, Kenneth Goins, Mindaugas Kacinas, Mikołaj Witliński.





Wyniki: Legia (w, 82:96), Start (w, 82:77), Śląsk (d, 93:81), Dziki (w, 80:86), Miasto Szkła (w, 85:105), Górnik (d, 84:77), GTK (d, 97:61), Arka (d, 83:85), MKS (w, 93:81), King (d, 84:74), Legia (w, 78:88), Start (w, 84:105), Twarde Pierniki (w, 95:86), Czarni (d, 97:61), Stal (w, 89:80), Zastal (w, 92:90), Anwil (d, 83:74), Zastal (d, 78:75), Śląsk (w, 96:85), Dziki (d, 64:104), Miasto Szkła (d, 94:81), Górnik (w, 91:100), GTK (w, 92:96), Arka (w, w, 80:77), MKS (d, 77:100), King (w, 85:96).

PP: Legia (w, 80:83), Górnik (w, 67:92), Zastal (w, 67:91).

FIBA Europe Cup: Neftczi IK Baku (d, 92:63), Absheron Lions (w, 96:99), BC Kalev/Cramo (d, 93:58), Neftczi IK Baku (w, 92:87), Absheron Lions (d, 98:78), BC Kalev/Cramo (w, 101:83), Rostock Seawolves (w, 97:72), UCAM Murcia (d, 77:93), Falco Szombathely (d, 79:86), Rostock Seawolves (d, 83:74), UCAM Murcia (w, 92:66), Falco Szombathely (w, 83:74).





Ostatnie mecze obu drużyn:

19.02.2026 Trefl Sopot 83:80 Legia Warszawa (Sosnowiec, ćwierćfinał PP)

06.12.2025 Legia Warszawa 78:88 Trefl Sopot

27.09.2025 Legia Warszawa 82:96 Trefl Sopot (Superpuchar, półfinał)

15.12.2024 Trefl Sopot 75:109 Legia Warszawa

09.03.2024 Legia Warszawa 70:85 Trefl Sopot

17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)

11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 10-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,3 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14.4, Race Thompson 13.3, Jayvon Graves 13.1, Andrzej Pluta śr. 12.5.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Shane Hunter.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95).





Termin meczu: poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1 (Ergo Arena)

Ceny biletów: 30, 35, 45 zł (ulgowe) oraz 40, 45, 55, 150 i 200 zł (normalne)

Pojemność hali: 11 409 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski



