24. kolejka III ligi: Przełożony mecz Legii

W weekend rozegrano mecze 24. kolejki III ligi. Spotkania Legii II Warszawa z Wisłą II Płock oraz Jagiellonii II Białystok ze Zniczem Biała-Piska zostały przełożone na kwiecień ze względu na powołania zawodników do reprezentacji.

Mimo jednego meczu rozegranego mniej, Legia pewnie prowadzi w tabeli. Teraz czeka ją bardzo ważny mecz z zajmującą 2. miejsce Wartą Sieradz. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia o godz. 12:00 w LTC. Zapraszamy!









Wyniki 24. kolejki:

Olimpia Elbląg 0-3 (0-0) ŁKS Łomża

Mławianka Mława 4-2 (1-1) KS Wasilków

Ząbkovia Ząbki 1-4 (1-0) GKS Bełchatów

Wigry Suwałki 2-1 (0-0) Broń Radom

Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 (2-0) GKS Wikielec

Warta Sieradz 3-1 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Widzew II Łódź 0-2 (0-1) KS CK Troszyn

15.04. g. 16:00 Legia II Warszawa - Wisła II Płock

15.04. g. 17:30 Znicz Biała Piska - Jagiellonia II Białystok







Tabela, wyniki i terminarz III ligi






