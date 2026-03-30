Rezerwy

24. kolejka III ligi: Przełożony mecz Legii

W weekend rozegrano mecze 24. kolejki III ligi. Spotkania Legii II Warszawa z Wisłą II Płock oraz Jagiellonii II Białystok ze Zniczem Biała-Piska zostały przełożone na kwiecień ze względu na powołania zawodników do reprezentacji. 

Mimo jednego meczu rozegranego mniej, Legia pewnie prowadzi w tabeli. Teraz czeka ją bardzo ważny mecz z zajmującą 2. miejsce Wartą Sieradz. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia o godz. 12:00 w LTC. Zapraszamy!


 


Wyniki 24. kolejki:
Olimpia Elbląg 0-3 (0-0) ŁKS Łomża
Mławianka Mława 4-2 (1-1) KS Wasilków
Ząbkovia Ząbki 1-4 (1-0) GKS Bełchatów
Wigry Suwałki 2-1 (0-0) Broń Radom
Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1 (2-0) GKS Wikielec
Warta Sieradz 3-1 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Widzew II Łódź 0-2 (0-1) KS CK Troszyn
15.04. g. 16:00 Legia II Warszawa - Wisła II Płock
15.04. g. 17:30 Znicz Biała Piska - Jagiellonia II Białystok 


Komentarze (3)

kaktus - 4 godziny temu, *.68.7

Raz już nas przez taki przełożony mecz, oszukali i pozbawili awansu przy zielonym stoliku...

(L) - 8 godzin temu, *.play.pl

Spotkanie z Wartą będzie decydujące. Jak wygramy to jest po zamiatane i można chłodzić szampana :D

Ziggy - 4 godziny temu, *.play.pl

@(L):
na razie jest pięć punktów jeden mecz przełożony
ale jak przegrają to się zrobią tylko dwa punkty różnicy

