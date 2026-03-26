Rugby kobiet

Gorzelak przez pół roku będzie trenowała z Benfiką

Gabriela Gorzelak | fot. Ines Neves
Legionisci.com Legionisci.com

Gabriela Gorzelak przez najbliższe pół roku będzie miała okazję trenować z rugbistkami Benfiki Lizbona. Zawodniczka Legii nie zmienia jednak barw klubowych, i będzie dostępna podczas turniejów mistrzostw Polski do końca bieżącego sezonu z udziałem naszej drużyny.

REKLAMA

"Obecnie Gabriela przebywa w Portugalii, gdzie przez najbliższe pół roku - w ramach programu Erasmus - ma możliwość grania i trenowania w zespole Benfiki Lizbona. To dla niej doskonała okazja, by utrzymać wysoki rytm treningowy i gotowość do gry przed turniejami Mistrzostw Polski. Drużyna SLB przygotowuje się do regionalnych turniejów rugby 7 oraz mistrzostw Portugalii w tej odmianie, które odbędą się w maju. Gabrysia została bardzo ciepło przyjęta i - jak sama podkreśla - wierzy, że będzie to dla niej niezwykle wartościowy czas. To będzie dla niej bardzo intensywne pół roku – gra w dwóch ligach to ogromne wyzwanie, ale też bezcenne doświadczenie. Szczególnie w kontekście rugby w odmianie olimpijskiej, jak i budowanej od kilku miesięcy reprezentacji Polski Rugby XV kobiet, do której Gabrysia regularnie otrzymuje powołania" - poinformowała legijna sekcja.


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.