Gorzelak przez pół roku będzie trenowała z Benfiką

Gabriela Gorzelak przez najbliższe pół roku będzie miała okazję trenować z rugbistkami Benfiki Lizbona. Zawodniczka Legii nie zmienia jednak barw klubowych, i będzie dostępna podczas turniejów mistrzostw Polski do końca bieżącego sezonu z udziałem naszej drużyny.

REKLAMA

"Obecnie Gabriela przebywa w Portugalii, gdzie przez najbliższe pół roku - w ramach programu Erasmus - ma możliwość grania i trenowania w zespole Benfiki Lizbona. To dla niej doskonała okazja, by utrzymać wysoki rytm treningowy i gotowość do gry przed turniejami Mistrzostw Polski. Drużyna SLB przygotowuje się do regionalnych turniejów rugby 7 oraz mistrzostw Portugalii w tej odmianie, które odbędą się w maju. Gabrysia została bardzo ciepło przyjęta i - jak sama podkreśla - wierzy, że będzie to dla niej niezwykle wartościowy czas. To będzie dla niej bardzo intensywne pół roku – gra w dwóch ligach to ogromne wyzwanie, ale też bezcenne doświadczenie. Szczególnie w kontekście rugby w odmianie olimpijskiej, jak i budowanej od kilku miesięcy reprezentacji Polski Rugby XV kobiet, do której Gabrysia regularnie otrzymuje powołania" - poinformowała legijna sekcja.



