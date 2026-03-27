Wyniki Stankiewicz w Monastyrze

Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz wróciła do zawodowych rozgrywek po kontuzji kolana, której doznała w listopadzie w turnieju w Szabolcsveresmarcie na Węgrzech. Legionistka wystartowała w turnieju ITF W15 Magic Hotel Tours by FTT w Monastyrze.

W pierwszej rundzie Monika pokonała Włoszkę, Angelikę Raggi 1-6, 6-2, 6-1, ale w 1/8 finału przegrała z Niemką, Marą Guth 0-6, 6-2, 0-6.



W grze podwójnej Monika, w parze z Inką Wawrzkiewicz, przegrały w I rundzie z Dianą Marcinkevicą (Łotwa) i Angeliką Raggi (Włochy) 4-6, 5-7.



