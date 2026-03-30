Futsal

Bilety na piątkowy mecz futsalistów

fot. Joanna Bydler
Bodziach
W piątek, 3 kwietnia o 19:30 w hali przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie futsaliści Legii zagrają ligowe spotkanie z BSF-em Bochnia. Zachęcamy do wspierania zespołu, który walczy o udział w play-off. Bilety na mecz kosztują 15 (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) i 25 zł (normalne) i kupować je można TUTAJ.

Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo.


Legioniści po ostatnich wygranych awansowali na 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy i będą walczyć, by utrzymać tę korzystną lokatę przed fazą play-off. Ekipa z Małopolski ma na swoim koncie aż 19 punktów mniej od Legii, a niedawno legioniści pewnie pokonali BSF w 1/8 finału Pucharu Polski. Gorąco zachęcamy do wspierania naszych futsalistów w piątkowy wieczór.


 



